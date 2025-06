Az Apple berkeiben már javában zajlik a jövő tervezése, a legfrissebb hírmorzsák pedig egy egészen merész technológiai ugrás képét vetítik előre. Míg a felhasználók az idei, iPhone 17-es – vagy az is lehet, hogy 26-os – szériára várnak, a háttérben már a következő generációk hardveres és szoftveres alapjait fektetik le. A középpontban egy minden korábbinál bitangabb, 200 megapixeles főkamera és a készülék minden porcikáját átszövő mesterséges intelligencia áll, amelyek együtt új korszakot nyithatnak az iPhone-ok történelmében.

A legizgalmasabb pletyka a napokban a Digital Chat Station nevű, viszonylag megbízható szivárogtatónak számító forrástól érkezett. A kínai Weibón közzétett információi szerint az Apple egy 200 megapixeles kameraérzékelőt tesztel, ami példátlan előrelépés lenne a vállalat történetében. Bár a forrás további részleteket nem közölt, egy ekkora felbontású szenzor szinte biztosan egy jövőbeli, csúcskategóriás iPhone Pro vagy akár egy új „Ultra” modell főkamerájába kerülne.

A lépéssel az Apple hosszú évek után végre felzárkózna a konkurenciához – legalábbis a puszta számok terén. Mint ismert, a Samsung még 2023-ban mutatta be első 200 megapixeles kamerával szerelt mobilját, a Galaxy S23 Ultrát, és azóta is kitart a technológia mellett. Az Apple ugyanakkor híres megfontoltságáról, így várhatóan nem csupán a megapixelháborúba szállnának be, hanem némi extra funkcióval is felvérteznék a mobilt, amelyek kihasználnák az új adottságot.

Távoli álom

Egy ekkora szenzor valódi előnye elsősorban a részletgazdagság drámai növelésében és a „pixel binning” nevű technológia kiaknázásában rejlik. Ez utóbbi során a szoftver több apró képpontot von össze egyetlen virtuális „szuperpixellé”, ami gyenge fényviszonyok között is jelentősen jobb minőségű, zajmentesebb fotókat eredményez. Emellett a hatalmas felbontás lehetővé tenné a képminőség romlása nélküli, extrém mértékű nagyítást és vágást is. Fontos megjegyezni, hogy mindez már most is elérhető a legújabb iPhone-okban, a jelenlegi 48 megapixeles helyett a 200 megapixeles szenzor viszont jelentős javulást hozna.

Azonban a 200 megapixeles álomra úgy tűnik, egyelőre még várni kell. A jelenlegi pletykák szerint az idén érkező iPhone Pro széria egy szintén jelentős, de más irányú kamerafejlesztést hoz: a teljes hátlapi kamerarendszer (a fő-, az ultraszéles látószögű és a teleobjektív is) 48 megapixeles érzékelőkre válthat, a kamerasziget pedig szélesebb lesz. Ebből kiindulva a 200 megapixeles kamera debütálása legkorábban a 2026-ban érkező csúcskategóriás iPhone-okban várható, a 2027-es megjelenés tűnik viszont a legreálisabbnak jelen pillanatban.

Az AI és a szoftver a fókusz

Ahogy arról néhány napja is írtunk, az Apple idén talán minden korábbinál nagyobb fókuszt helyez majd a szoftverre – így nem csoda, ha az extrém hardveres fejlesztések kicsit háttérbe szorulnak; még úgy is, hogy elméletben teljesen különálló csapatok munkájáról van szó. A jövő hét hétfőn startoló 2025-ös WWDC-n például leleplezik az iOS ‘26-ot – igen, így fogják hívni, és nem iOS 19-nek –, ami új megjelenést ad majd az iPhone-oknak. Az új dizájn alapjai a visionOS megjelenésére épülnek majd, amit az Apple a Vision Pro headset számára fejlesztett ki. A cél az, hogy az Apple szoftveres ökoszisztémája egységesebb és letisztultabb legyen, miközben a navigáció és vezérlés egyszerűbbé válik.

Ami pedig az Apple Intelligence-t illeti: az Apple tavasszal új fejest állított a vállalat saját mesterséges intelligenciáját fejlesztő csapatának élére, így elméletben már gőzerővel folyik a munka a korábbi hibák foltozása és az elmaradt funkciók pótlása érdekében. Ugyanakkor a vállalatot ismerve borítékolható, hogy a WWDC-n új Apple Intelligence-alapú funkciókat is mutatnak – ezekről viszont egyelőre még vajmi keveset tudni.