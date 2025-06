Izgalmas bejelentéssel borzolta a kedélyeket szerdán a Samsung: mondhatni derült égből villámcsapásként közzétettek egy rövid kedvcsinálót a következő Galaxy Z Fold készülékről. Míg a szakma eddig leginkább Galaxy Z Fold7 néven emlegette a várható modellt, a dél-koreai technológiai óriás közleményében többször is az Ultra jelzőt használta, komoly találgatásokra adva okot a végleges elnevezést és a termék pozicionálását illetően.

Megeshet, hogy idén nyáron már egy Galaxy Z Fold Ultra landol a felhasználók kezében? És ha igen, hogyan néz majd ki a dél-koreai gyártó termékpalettája? Ennek próbáltunk utánajárni.

A Samsung még 2019-ben dobta piacra az első hajlítható mobilját, ami egyszerűen a Galaxy Z Fold névre hallgatott. A későbbiekben érkeztek az utódok – mint a Z Fold2, vagy Z Fold3 – aztán pedig a Z Flip családot is bevezette a vállalat, hogy egy szélesebb felhasználói körnek kedvezzenek hajlítható mobiljaikkal. Prémium árazásuk miatt a telefonoknak nem voltak variációik, nem találkoztunk Z Fold Pro vagy Z Flip Plus modellel; ez a tendencia viszont idén nagy valószínűséggel megszűnik.

Új fejezet a Foldok történetében

A gyártó Ismerd meg az Ultra következő fejezetét címmel adta ki legújabb ízelítőjét, borítékolhatóvá téve, hogy hamarosan egy Ultra jelzésű hajlítható modellel is találkozhatunk portfóliójukban. A rövid videó egy kihajtható eszköz sziluettjét tárja a néző elé, tehát biztosan nem arról a korábban pletykált, duplán hajlítható Galaxy Foldról van szó, amiről néhány héttel ezelőtt mi is cikkeztünk. A Samsung ugyanakkor hangsúlyozza, hogy szerintük a felhasználók egy „Ultra-élményre” vágynak, amely túlmutat a funkciók egyszerű listáján – mindezt pedig egy kompakt, hordozható formában képzelik el.

Az utalások nem is lehetnének egyértelműbbek, a nyári Galaxy Unpackeden biztosan ott lesz az új Galaxy Z Fold Ultra.

Felmerül azonban a kérdés, hogy ez egy különálló, ultraprémium modell lesz-e egy esetleges alap Galaxy Z Fold7 mellett, vagy a teljes széria az Ultra jelzővel érkezik majd. Tovább bonyolítja a képet, hogy az ízelítő ellenére a bennfentesek továbbra is idénre várják a háromba hajtható Samsung telefon érkezését. Emellett pedig elméletben egy olcsóbb Flip mobilt is bemutatnak idén nyáron a dél-koreaiak. Elég nagy tehát a káosz. Amit tudunk, az az, hogy biztosan érkezik két új hajlítható Samsung telefon – a Galaxy Z Flip6 és a Galaxy Z Fold6 utódai –, ezen felül pedig akár még három új modell is debütálhat: a megfizethetőbb Z Flip7 FE, a prémium Z Fold7 Ultra és a háromba hajtható Galaxy Fold, aminek neve egyelőre kérdéses.

A kiszivárgott információk alapján az új Fold egy Snapdragon 8 Elite chippel, titán hátlappal, optikai képstabilizátorral ellátott 200 megapixeles főkamerával, 12 megapixeles ultraszéles látószögű és 10 megapixeles, háromszoros optikai zoomra képes telefotó kamerával, valamint 10 megapixeles szelfi kamerával érkezhet. Az energiaellátásról egy 4400 milliamperóra kapacitású akkumulátor gondoskodhat, 25 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli Qi2 gyorstöltési lehetőséggel – írja a SamMobile.

Android 16-tal és One UI 8-cal érkezhetnek

Az új telefonokkal kapcsolatban nem sok dolgot erősített meg a Samsung, rendhagyó módon viszont már most elindították az Android 16-os alapokra épülő One UI 8 bétaprogramját, így az új foldable-ök nagy valószínűséggel már ezzel a szoftverrel kerülnek a boltok polcaira. Mint ismert, az előző években a vállalat csak az adott évi One UI ráncfelvarrott változatát mutatta be ilyenkor (például a One UI 6.1-et), most viszont alig fél évvel a One UI 7 debütálása után máris új főverzióra áll át a Samsung.

A One UI 8 fejlesztői bétája az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Koreában és Németországban már letölthető a Galaxy S25, Galaxy S25+ és Galaxy S25 Ultra telefonokra.

A Samsung szerint a frissítéssel olyan AI-alapú élményben részesülhetnek a felhasználók, amely az elsőként a Galaxy S25 szérián bemutatott AI-funkciók továbbfejlesztésével teszi okosabbá és kényelmesebbé a mindennapokat. Ezt három fő tényező valósítja meg: a multimodális képességek, az eszköztípusokhoz igazított felhasználói élmény és a személyre szabott, proaktív javaslatok. Az intelligens multimodalitás természetes és zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat az AI-jal, amely felismeri és értelmezi a felhasználó aktuális tevékenységeit és környezetét, például hogy mit néz a kijelzőn vagy mit lát a kamerán keresztül. Mindemellett pedig a One UI 8 kontextusérzékeny és személyre szabott javaslatokat kínál, amelyek segíthetik a felhasználókat a teendőik elvégzésében.

Hogy az új mobilokat és szoftveres újdonságokat pontosan mikor és hol mutatják be, egyelőre még nem tudni, de találkozni információmorzsákkal. Ezek szerint az év második Unpackedjét júliusban rendezheti meg a Samsung, méghozzá New Yorkban – itt legutóbb 2022-ben tartottak eseményt a dél-koreaiak.