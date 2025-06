Az Apple és az Európai Unió közötti ellentét újabb szintre lépett, és a következmények ezúttal a felhasználókat is minden korábbinál fájdalmasabban és közvetlenül érinthetik: egyesek szerint az amerikai techóriás ugyanis akár el is távolíthatja az AirDrop funkciót az EU-ban értékesített iPhone-készülékekről. A háttérben a Digital Markets Act (DMA), vagyis az unió digitális piacokat szabályozó törvénye áll, amely az Apple zárt ökoszisztémájának nyitására kötelezné a céget.

Az Európai Unió célja, hogy a digitális piacokon tisztességesebb versenyt biztosítson, és megakadályozza a technológiai óriáscégek – köztük az Apple – monopolhelyzetének megerősödését. A 2023-ban hatályba lépett Digital Markets Act értelmében az Apple-nek számos exkluzív funkcióját – például az AirDropot és az AirPods automatikus párosítását – más gyártók számára is hozzáférhetővé kellene tennie. Az EU szerint ugyanis az, hogy ezek a funkciók kizárólag az Apple saját eszközein működnek, versenyellenes előnyt biztosít a vállalat számára.

Az Apple viszont ezt vitatja, és hivatalosan megfellebbezte a döntést, mondván, hogy a szabályozás „mélyen hibás”, és kizárólag az Apple-t célozza meg.

Az Apple álláspontja meglehetősen határozott az ügyben, és ha egy új funkciót az EU törvényei szerint harmadik felek számára is meg kellene nyitnia, inkább egyáltalán nem vezeti be azt az európai piacon a jövőben – aminek kétségkívül az európai felhasználók isszák majd meg a levét.

Ez történt például az új Apple Intelligence funkcióval is, valamint az iPhone Mirroring esetében, amelyek jelenleg nem érhetők el EU-s felhasználók számára – kizárólag az Egyesült Államokban és néhány más régióban.

Szakértők – köztük John Gruber, ismert Apple-szakértő – szerint ez a hozzáállás

odáig is fajulhat, hogy az Apple visszamenőlegesen is eltávolít bizonyos meglévő funkciókat az EU-s iPhone-okról, köztük az AirDropot.

Bár valószínűtlen, hogy a vállalat teljes termékeket – például az AirPodsot vagy az Apple Watchot – vonna ki a piacról, egyes szoftveres funkciók megszüntetése sokkal reálisabb forgatókönyvnek tűnik.

Célkeresztben az AirDrop

Az AirDrop az Apple egyik legismertebb és legkedveltebb funkciója, amely lehetővé teszi fájlok gyors és egyszerű átvitelét iPhone-ok, iPadek és Mac gépek között. A rendszer Bluetooth- és wifitechnológiát kombinálva működik, és része annak a zárt ökoszisztémának, amely az Apple-termékeket egységes felhasználói élménnyé formálja – írja a 9To5Mac.

Az EU szerint azonban ez a zártság megnehezíti a versenytársak dolgát – például Androidos eszközök gyártóit vagy harmadik féltől származó kiegészítőket –, hiszen ők nem tudnak hasonló szintű integrációt biztosítani.

A témában ugyan mind az Apple, mind az Európai Unió érvei érthetők, de a vita egyre inkább ideológiai színezetet kap. Míg az Európai Unió a nyitott, szabad hozzáférésű technológiák híve, az Apple a saját fejlesztési és innovációs modelljét védi, amely évtizedek óta a sikerének alapja.

John Gruber szerint:

Az EU jelen esetben túl messzire megy, és ha az Apple úgy dönt, hogy visszavonul Európában bizonyos funkciókkal, az teljesen érthető válaszlépés.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy az Apple eddig is többször szembement a versenyjogi szabályozásokkal – nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is.

A jogi folyamat hónapokig, sőt évekig is eltarthat, de az Apple már most megmutatta, hogy komolyan fontolóra veszi az EU-s iPhone-ok funkcióinak korlátozását, ha a döntés számára kedvezőtlen lesz. Az AirDrop csak a jéghegy csúcsa lehet – a közeljövőben más, eddig alapértelmezettnek tekintett funkciók is eltűnhetnek a kontinens készülékeiről.

Az AirDrop körüli vita persze nem csupán technológiai kérdés – ez a konfliktus a digitális szuverenitás, a vállalati szabadság és a versenypolitika határterületein zajlik. Hogy ki húzza a rövidebbet – az Apple, az EU vagy végső soron az európai felhasználók –, az a következő hónapokban dől el.