Pünkösdhétfőn lezajlott az év első Apple Eventje, a 2025-ös Wordwide Developer Conference nyitóeseményén a vártaknak megfelelően csak úgy záporoztak a bejelentések. Ezek közül a legfontosabb, hogy az Apple arculatot vált, idei operációs rendszereik már mind a Liquid Glass, azaz folyékony üveg dizájnnyelv mentén készülnek. A frissítés most először teljesen egységes megjelenést biztosít az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS és visionOS között; de a szoftverek elnevezése is egyszerűsödött – azok egységesen a 26-os verziószámot kapták.

Ahogy arról hétfői beszámolónkban is írtunk, az iOS 26 az új megjelenésen felül is bőven tartogat újdonságokat. Az Apple teljesen átdolgozta a Kamera appot, ami letisztultabb lett, a Fotók alkalmazásban újra külön fület kaptak a kollekciók, a Telefon app pedig képes lesz helyettünk tartani a hívásokat, ha ügyfélszolgálatok hívásakor hosszú percekig sem kapcsolnak minket ügyintézőhöz. Az Üzenetek alkalmazásban – a Messengerhez és WhatsApphoz hasonlóan – mostantól háttérképeket állíthatunk be beszélgetéseinkhez, a csoportokban pedig akár szavazásokat is létrehozhatunk.

Az iOS 26-tal debütált egy új Játékok app is, ami egy helyre gyűjti az iPhone-on található összes játékot, emellett pedig egyfajta közösségépítőként is működik – kihívhatjuk ismerőseinket, és különböző emblémákat is szerezhetünk. Emellett pedig élő fordítás funkciót kapott a Telefon, az Üzenetek és az Apple Music app is, idehaza viszont a magyar nyelv támogatottsága nélkül ennek aligha vesszük hasznát.

Három népszerű iPhone támogatását is megszüntették

Az új funkciókat azonban nem élvezheti majd akárki, az iOS 26 rendszerkövetelménye elméletben emelkedett az iOS 18-hoz képest, így az Apple három kifejezetten népszerű iPhone támogatását is megszüntette. Az iOS 26 most már biztos, hogy nem lesz telepíthető a 2018-ban kiadott iPhone XS-re, iPhone XS Maxra és az iPhone XR-re. A miértek nem ismertek, az Apple általában nem indokolja döntéseit; ugyanakkor felfedeztünk egy furcsaságot, aminek fényében teljesen érthetetlenné válik a mobilok támogatottságának megszüntetése.

Az előbb felsorolt iPhone-okat az Apple A12 Bionic chipje hajtja, így könnyen gondolhatnánk, hogy ez az akadálya az új frissítésnek; erre viszont rögtön rácáfol az ugyancsak A12 Bionickel szerelt, 2019-ben kiadott 3. generációs iPad Air, ami frissíthető lesz iPadOS 26-ra, és még az új, többablakos kezelőfelületet is megkapja – így egyértelmű, hogy nem ez áll a háttérben. Gondolhatnánk, hogy akkor a memória méretével lehet probléma. Az iPhone XS és iPhone XS Max négy gigabyte-ot kapott, míg az iPhone XR-ben hármat találni – ahogy a 3. generációs iPad Airben is, tehát ennek ugyancsak nem kellene problémát jelentenie. A helyzet tehát minden bizonnyal az,

hogy az Apple egyszerűen úgy érezte, közel hatévnyi támogatás elég volt ezekre a készülékekre, így szimplán kivették az iPhone XS-t, iPhone XS Maxot és iPhone XR-t a támogatott iPhone-ok közül, hogy az újabb mobilok felé tereljék a vásárlókat.

Az iOS 26 a következő telefonokra lesz letölthető: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, illetve a 2. és 3. generációs iPhone SE is frissíthető lesz.

Szörnyű a frissítés fogadtatása

Az iOS 26 fejlesztői bétája tegnap este óta már telepíthető a támogatott iPhone-okra, a legelvetemültebb Apple-rajongók pedig már fel is telepítették azt készülékeikre. Ennek okán a közösségi oldalakat elárasztották a különböző vélemények, amik enyhén szólva sem fényesek, sőt kifejezetten gyalázatosak.

Az új frissítés fogadtatása tagadhatatlanul az elmúlt évek legrosszabbja.

A legtöbben az új Liquid Glass arculatot kritizálják, elismerve, hogy egy valódi technikai bravúr az, ahogy valós időben szimulálja az üveg megjelenését, sokak szerint ugyanakkor teljesen átláthatatlan lett a felület. Alább néhány elborzasztó példát láthat, amiket az X-ről gyűjtöttünk össze:

Fotó: @merterdir, @garymeyerca, @celayaventures / x

Jelenlegi verziójában az iOS 26-on rendkívül nehezen olvasható a szöveg, a formák gyakran egymásba folynak, az elemek közötti kontraszt pedig tulajdonképpen megszűnt létezni. Fontos viszont megjegyezni, hogy ez egyelőre csak egy szigorúan fejlesztők számára készített verzió, ami mindennapi használatra egyáltalán nem alkalmas. A hivatalos megjelenés több mint három hónapra van, így az Apple-nek még bőven van ideje finomhangolni a Liquid Glass arculatot – kíváncsian várjuk, milyen változtatásokat eszközölnek majd.