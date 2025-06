Talán senkinek sem mondunk újat, amikor azt írjuk, Donald Trump szereti meglépni a váratlant. Ha épp nem a vámokkal szórakozik, akkor azzal kerül címlapra, hogy még arra se méltatja a Juventus futballcsapatát, hogy kikeljen a székéből. Arra azonban talán senki sem számított, amit néhány nappal ezelőtt jelentett be a Trump Organization: érkezik a Trump Mobile mobilszolgáltató és egyben a vállalat első telefonja is, a Trump Mobile T1 Phone, ami első – és második – pillantásra is az év egyik legnagyobb átverésének ígérkezik.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, a Trump Mobile weboldalán feltűnt T1 telefon papíron egészen jó ajánlatnak tűnik: 499 dolláros (kb. 175 ezer forintos) áron kínál 120 hertzes AMOLED-kijelzőt, 12 gigabyte memóriát és Android 15 rendszert, mindezt szeptemberi szállítással ígérve. Hamar kiszúrható azonban, hogy valami nagyon nincs rendben a készülékkel. A sebtében összerakott weboldal, az igénytelenül manipulált termékfotók és a zavaros termékleírások azonnal gyanakvásra adnak okot.

A készülék specifikációs listája például tele van ellentmondásokkal és elképesztően nagy butaságokkal, amik még egy laikus számára is szemet szúrhatnak. A 6,78 hüvelykes kijelzővel és a 256 gigabyte-os alaptárhellyel még nincs is semmi probléma, az 5000 milliamperórás kamerakapacitás viszont már jogosan vált ki egy szemöldökemelést. A vállalat itt vélhetően az akkumulátor kapacitására gondolt, egy kamera képességeit semmilyen formában nem lehet milliamperórában kifejezni; ez is mutatja, mennyire szakmaiatlan és nem komolyan vehető a projekt.

Az év átverésének ígérkezik

A leírások alapján a készülék rendelkezni fog egy mára szinte teljesen eltűnt 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozóval, ami már önmagában furcsa, az viszont még inkább, hogy semmilyen információ nem található arról, milyen chip kerül majd a telefonba. A projekt emellett azt is állítja, hogy a Trump Mobile T1 Phone-t az Egyesült Államokban tervezték és gyártják is, amit szinte teljességgel kizártnak tartunk. Azt is megmondjuk, hogy miért: a gyártási infrastruktúra hiánya miatt ma már gyakorlatilag nincs amerikai okostelefon-gyártás,

még az amerikai székhelyű cégek is Ázsiában állítják elő készülékeiket.

Egyetlen olyan márka van, ami tényleg az Egyesült Államokon belül gyártja a készülékeit, ez az amerikai Purism. Közel 2000 dolláros, Liberty Phone névre hallgató telefonjuk viszont ára ellenére egyáltalán nem tudja felvenni a versenyt a konkurenciával, így a stratégiájuk az, hogy a hátrányukból kovácsoljanak valahogy előnyt. A Liberty Phone-on így nem Android, hanem a Purism saját operációs rendszere fut, és számos olyan biztonsági funkcióval is rendelkezik, amelyek meggátolják például a készülék lehallgatását; megjelenése viszont leginkább a 2010-es évek telefonjait idézi, így rendkívül maradi.

Felmerül tehát a kérdés, hogy a Trump Mobile hogyan gyártana az Egyesült Államokon belül telefont nagy tételben úgy, hogy azt negyedannyiért árulják, mint a Pursim. A válasz az, hogy sehogy.

Made in the USA China

Kis utánajárás után kiderül, hogy a Trump Mobile T1 Phone minden bizonnyal egy már létező készülék újracsomagolt változata lesz – már amennyiben tényleg piacra kerül. Az alany nem más, mint annak a kínai – igen, kínai – Wingtech nevezetű vállalatnak az egyik alapmodellje, amely többek között azzal foglalkozik, hogy alapkészülékeit a megrendelők igényeire szabott külsőbe csomagolja. Ennek a modellnek az egyik változata volt az Egyesült Államokban a T-Mobile által 2024-ig forgalmazott Revvl 7 Pro 5G is, ami specifikációit illetően teljes egészében megegyezik azzal, amit eddig a T1 Phone-ról tudni lehet.

Míg azonban a mobilszolgáltató 250 dollárért árulta az egyébként alsó középkategóriás mobilt, addig a Trump Organization ennek a dupláját kérné az arany külsőbe bújtatott változatért.

Az ellentmondásos adatokon túl a bejelentés kritikus kérdések sorát hagyja nyitva. Nem tudjuk, hogy pontosan hogyan néz ki a telefon, a weboldalra feltöltött képek maximum egy koncepcióval érnek fel. Az is ismeretlen, hogy milyen anyagokat használ a gyártó, ahogy arról sincs semmi információ, hogy kínál-e bármilyen szoftveres extrát majd a készülék – azt viszont legalább tudni, hogy a T1 Phone csak és kizárólag a Trump Mobile hálózattal lesz aktiválható. Ha minket kérdez, egy úgynevezett „vaporware” termékkel állunk szemben: egy hangzatos bejelentéssel, amely mögött soha nem lesz valós, a vásárlókhoz eljutó termék. A múltban nem egy ilyen telefont láthattunk már.