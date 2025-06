Sokan indítják a napot az iPhone ébresztőjének ismerős dallamával, és még többen vannak, akik az ébresztés után a „szundi” gombra nyomva próbálnak még néhány percnyi pihenést lopni a reggelbe. De vajon feltűnt-e már, hogy ez a haladék kivétel nélkül mindig pontosan kilenc perc? Mi áll a különös, nem éppen kerek szám mögött? A válasz a gépészet múltjában, az alváskutatás tudományában és az Apple hagyománytiszteletében rejlik – amit éppen most, az iOS 26 bemutatásával rúgott fel a vállalat.

Bár kevesen tudják, a kilencperces szundiidő nem az Apple saját találmánya, hanem egy több mint fél évszázados ipari sztenderd öröksége. A történet egészen 1956-ig nyúlik vissza, amikor a General Electric-Telechron bemutatta a világ első, szundifunkciós ébresztőóráját, a „Snooz-Alarm”-ot. Ezzel a forradalmi újítással a felhasználók először kaptak lehetőséget arra, hogy az ébresztés után egy gombnyomással elhalasszák a vekker csörgését.

A döntés azonban, hogy a szundi időtartama ne a kézenfekvő tíz, hanem kilenc perc legyen, nem szándékos volt, hanem egy technikai kényszerűség szülte. Mint ismeretes, az 1950-es évek mechanikus ébresztőóráinak fogaskerékrendszere már egy kialakult szabvány szerint működött, így amikor a mérnökök a szundifunkciót tervezték, ehhez a meglévő szerkezethez kellett igazodniuk,

a fogaskerekek áttételei pedig nem tették lehetővé, hogy pontosan tízperces késleltetést állítsanak be.

A választás emiatt aközött állt, hogy a szundi időtartama valamivel kilenc vagy picivel tíz perc fölött legyen. A gyártók végül a kilencperces megoldás mellett döntöttek, mivel egy egyjegyű szám (9) beállítása a szerkezetben egyszerűbb és megbízhatóbb volt, mint egy kétjegyű (10) kezelése. Így született meg a „körülbelül tízperces” pihenőt ígérő, a gyakorlatban azonban kilencperces szundifunkció.

A tudomány is egyetértett

Bár a kilencperces szabály a gépészet korlátaiból fakadt, utólag tudományos magyarázatot is találtak rá, amely az alváskutatás eredményein alapult. Azt már rég tudjuk, hogy alvásciklusaink különböző fázisokból állnak, a felszínes alvástól a mélyalvásig, az viszont csak a későbbiekben derült ki, hogy akár tíz perc is elegendő lehet ahhoz, hogy a szervezet újra a mélyalvás fázisába merüljön. Ha pedig a mélyalvási fázisból ébreszt fel minket valaki, akkor sokkal nehezebben, kábábban, nyúzottabban ébredünk – ezt a jelenséget alvási tehetetlenségnek (sleep inertia) nevezik.

A kilencperces szundi tehát éppen elegendőnek bizonyult egy kis extra pihenésre anélkül, hogy visszaaludnánk annyira mélyen, hogy az újbóli ébredés még a szokásosnál is kellemetlenebb legyen. Ezzel a rövidebb idővel a szervezetünk még a felszínes alvás állapotában marad, ahonnan könnyebb az átmenet az ébrenlétbe.

Amikor az Apple 2007-ben bemutatta az első iPhone-t, és beépítette az ébresztőóra-funkciót, egyszerűen átvették ezt a régóta fennálló, de facto iparági szabványt. A digitális technológia korában már semmilyen technikai akadálya nem lett volna egy tetszőleges hosszúságú szundiidő beállításának, az Apple azonban a hagyománytisztelet és a felhasználók megszokása miatt maradt a kilenc percnél – egészen mostanáig. Június elején ugyanis bemutatták az iOS 26-ot, ami minden korábbinál több testreszabhatósági opciót hoz az almás telefonokra; köztük a tetszőleges szundi megválasztásának lehetőségét is.

Egy korszak vége

Ahogy arról az Indexen is írtunk, az Apple egy teljesen új időszámítást kezdett a vállalat történetében: több mint tíz év után arculatot váltottak, idei operációs rendszereik már mind a Liquid Glass, azaz folyékony üveg dizájnnyelv mentén készülnek. A frissítés most először teljesen egységes megjelenést biztosít az iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS és visionOS között; de a szoftverek elnevezése is egyszerűsödött – azok egységesen a 26-os verziószámot kapták.

Az iOS 26 viszont az új megjelenésen felül is bőven tartogat újdonságokat. Az Apple teljesen átdolgozta a Kamera appot, ami letisztultabb lett, a Fotók alkalmazásban újra külön fület kaptak a kollekciók, a Telefon app pedig képes lesz helyettünk tartani a hívásokat, ha ügyfélszolgálatok hívásakor hosszú percekig sem kapcsolnak minket ügyintézőhöz. Az Üzenetek alkalmazásban – a Messengerhez és WhatsApphoz hasonlóan – mostantól háttérképeket állíthatunk be beszélgetéseinkhez, a csoportokban pedig akár szavazásokat is létrehozhatunk.

Ezek mellett pedig az Óra is megújult, ami végre lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testre szabják a szundi időtartamát.

Az új rendszerben a felhasználók 1 és 15 perc közötti értéket állíthatnak majd be, így mindenki a saját ébredési szokásaihoz igazíthatja a plusz pihenőidőt; a tudomány szerint ezzel viszont a visszaalvás esélyét is megnövelhetjük.

Az iOS 26 fejlesztői bétája már telepíthető a támogatott iPhone-okra, az operációs rendszer letöltését viszont egyelőre csak másodlagos készülékre ajánljuk, a szoftver ugyanis egyáltalán nem stabil, az alkalmazások bármikor összeomolhatnak, és a teljes adatvesztés eshetősége is fennáll – az iOS 26 fogadtatása enyhén szólva sem fényes. A végleges verzió várhatóan szeptemberben, az idei iPhone-ok debütálásával egy időben jelenik meg; addigra az Apple tökélyre polírozza a szoftvert.

Az iOS 26 a következő telefonokra lesz letölthető: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, illetve a 2. és 3. generációs iPhone SE is frissíthető lesz.