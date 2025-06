A Samsung nemrégiben hivatalosan is bejelentette a nyár egyik legjobban várt technológiai eseményének időpontját. A következő Galaxy Unpacked bemutatót július 9-én, New Yorkban tartják, ahol a Galaxy Z Fold 7 és Z Flip 7 mellett egy régóta pletykált, háromba hajtható eszköz is reflektorfénybe kerülhet. A mobilpiaci újdonságok mellett ráadásul a viselhető okoseszközök kedvelői is számíthatnak bejelentésekre: érkezik a Galaxy Watch 8 széria, valamint egy új, prémiumkategóriás modell, a Galaxy Watch Ultra 2. Mutatjuk, milyen újdonságokkal érkezhetnek az új készülékek.

A kiszivárgott információk alapján az új Fold egy Snapdragon 8 Elite chippel, titán hátlappal, optikai képstabilizátorral ellátott 200 megapixeles fő kamerával, 12 megapixeles ultraszéles látószögű és 10 megapixeles, háromszoros optikai zoomra képes telefotó-kamerával, valamint 10 megapixeles szelfikamerával érkezhet. Az energiaellátásról egy 4400 milliamperóra kapacitású akkumulátor gondoskodhat, 25 wattos vezetékes és 15 wattos vezeték nélküli Qi2 gyorstöltési lehetőséggel;

emellett pedig a mobil az összes korábbi Galaxy Foldnál vékonyabb lesz.

A legnagyobb izgalmat azonban egy sejtelmes utalás kelti. A Samsung a meghívóban a Galaxy ökoszisztéma „kiegészítéseiről” ír, ami a bennfentesek szerint a régóta pletykált, háromba hajlítható, vagyis „tri-fold” telefonra vonatkozhat. Bár a készülék azonnali piaci bevezetése nem valószínű, elképzelhető, hogy a vállalat egy technológiai előzetest már júliusban megmutat a nagyérdeműnek – pontosan úgy, ahogy azt anno a Samsung Galaxy Ring okosgyűrű és Galaxy S25 Edge esetében is tették 2024-ben és 2025-ben.

Az órákkal is nagyot újítanak

A Fold mobilok mellett érkezik a Flip készülékek új generációja is; ez a készülék ugyancsak Snapdragon 8 Elite mobilplatformot kap majd, kamerák tekintetében viszont nem lesz számottevő az előrelépés. A Galaxy Watch széria viszont okozhat meglepetéseket. Ezúttal is két méretben érkezik a Watch 8 névre hallgató alapmodell, és amennyiben hihetünk a bennfenteseknek, a Watch Ultra 2-t is a piacra dobja a Samsung.

Utóbbi volt az a készülék, ami visszahozta a szögletes formatervet a Samsung okosóráinak világába, méghozzá úgy, hogy a kijelző továbbra is kör alakú maradt. Most úgy tűnik, hogy ez a dizájn olyannyira bejött a dél-koreaiaknak, hogy azt kiterjesztik a két alapmodellre is –

elméletben mind a három idén érkező Samsung okosóra szögletes dizájnt kap.

Az órák további újításairól egyelőre nem sokat tudni, nem lenne viszont meglepő, ha ezekben az órákban debütálna a Samsung nem invazív vércukorszintmérője. A vállalat nagyjából öt évvel ezelőtt jelentette be, hogy elkezdtek egy ilyen szenzoron dolgozni, idén januárban, az év első Galaxy Unpackedjén egy kerekasztal-beszélgetés során pedig azt is megerősítették, hogy rendkívül jól haladnak a fejlesztéssel.

Android 16-tal és One UI 8-cal érkezhetnek

Az új telefonokkal kapcsolatban nem sok dolgot erősített meg a Samsung, rendhagyó módon viszont már most elindították az Android 16-os alapokra épülő One UI 8 béta-programját, így az új foldable-ök nagy valószínűséggel már ezzel a szoftverrel kerülnek a boltok polcaira. Mint ismert, az előző években a vállalat csak az adott évi One UI ráncfelvarrott változatát mutatta be ilyenkor (például a One UI 6.1-et), most viszont alig fél évvel a One UI 7 debütálása után máris új főverzióra áll át a Samsung.

A One UI 8 fejlesztői bétája az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Koreában és Németországban már letölthető a Galaxy S25, Galaxy S25+ és Galaxy S25 Ultra telefonokra.

A Samsung szerint a frissítéssel olyan AI-alapú élményben részesülhetnek a felhasználók, amely az elsőként a Galaxy S25 szérián bemutatott AI-funkciók továbbfejlesztésével teszi okosabbá és kényelmesebbé a mindennapokat. Ezt három fő tényező valósítja meg: a multimodális képességek, az eszköztípusokhoz igazított felhasználói élmény és a személyre szabott, proaktív javaslatok. Az intelligens multimodalitás természetes és zökkenőmentes kommunikációt biztosíthat az AI-jal, amely felismeri és értelmezi a felhasználó aktuális tevékenységeit és környezetét, például hogy mit néz a kijelzőn, vagy mit lát a kamerán keresztül. Mindemellett pedig a One UI 8 kontextusérzékeny és személyre szabott javaslatokat kínál, amelyek segíthetik a felhasználókat a teendőik elvégzésében.

Ahogy írtuk, az új mobilokat és szoftveres újdonságokat július 9-én, itthoni idő szerint délután négykor mutatják be. Az eseményt három év kihagyás után ismét New Yorkban rendezi meg a Samsung, weboldalukon és a YouTube-on viszont élőben is követhető lesz az Unpacked.