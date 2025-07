A Nothing neve már ismerősen csenghet a techrajongók számára. A OnePlus egykori társalapítója, Carl Pei által életre hívott londoni márka az elmúlt években az átlátszó hátlapos, egyedi Glyph-fényekkel kommunikáló telefonjaival és fülhallgatóival hívta fel magára a figyelmet. Most pedig bemutatták eddigi legambiciózusabb terméküket, a Nothing Phone (3)-at, amely célja, hogy felrázza a felső kategóriás okostelefonok piacát – eddig ugyanis inkább csak a közép-felső kategóriában versenyeztek.

A londoni központú vállalat a napokban leleplezte első valódi csúcskészülékét, a Phone (3)-at, amely a jellegzetes – és sokak szerint otromba – Nothing-dizájnt prémium anyaghasználattal, csúcskategóriás hardverrel és egy minden eddiginél intelligensebb hátlapi fényrendszerrel, a Glyph Matrixszal ötvözi.

„A technológia unalmassá vált, minden telefon ugyanúgy néz ki, ugyanúgy használjuk, és ugyanazt csinálja. Két év koncentrált fejlesztés után a Phone (3) a válaszunk erre. Célunk, hogy a felhasználókat kreativitásra serkentsük, és nagyobb irányítást adjunk a kezükbe” – mondta Carl Pei, a Nothing vezérigazgatója, aki komolyan gondolta mondanivalóját, mivel az új mobil mellett szinte lehetetlen szó nélkül elmenni. Mutatjuk, mit érdemes tudni az új felső kategóriás kihívóról.

Erős belső

A Phone (3) egyik leglátványosabb dobása a hátlapon található, mikro-LED-ekből álló Glyph Matrix. Ezt arra tervezték, hogy csökkentse a képernyő bámulásával töltött időt azáltal, hogy a fontos információkat diszkréten, fényjelzésekkel kommunikálja. Az alkalmazásspecifikus figyelmeztetéseken túl olyan újdonságok is helyet kaptak, mint a Glyph Toys, a Glyph Matrix játékos kiterjesztése, ami praktikus eszközökkel és játékokkal teszi még sokoldalúbbá a mikro-LED kijelzőt. Ezek közé tartozik a Glyph Mirror, a digitális óra, a stopper, az akkumulátor állapotjelzője, valamint az olyan játékok, mint a Spin the Bottle.

A közösségi ötletek alapján született funkciók sora pedig egy nyílt SDK-nak köszönhetően a jövőben tovább bővülhet.

Az előlapot egy manapság standardnak mondható 6,67 hüvelykes, 1260 × 2800 képpontos, 120 hertzes képfrissítésre és akár 4500 nites csúcsfényerő kibocsátására képes OLED-panel borítja, amire a specifikációk alapján nem sok panasz lehet. A kijelző védelméért a Corning által gyártott Gorilla Glass 7i üveg felel, míg a teljesítményt a Qualcomm-féle Snapdragon 8s Gen 4 lapka biztosítja. Ez értelemszerűen nem ér fel a jelenlegi csúcsmodellhez, a Snapdragon 8 Elite-hez, ettől függetlenül viszont még bőven van benne szufla – az előzetes tesztek alapján a Snapdragon 8s Gen 4 a tavalyi csúcsmobilokban található Snapdragon 8 Gen 3 teljesítményét hozza.

A Nothing ráadásul ezúttal a kamerás képességekre is nagy hangsúlyt fektetett – a készülék hátulján három, egyenként 50 megapixeles modult találunk. Közülük a legérdekesebb az 1/1,3 hüvelykes szenzorral ellátott, nagy látószögű egység, de találunk még ultranagy látószögű és háromszoros optikai zoomot biztosító telefotókamerát is a mobilban.

Megosztó küllem

A készüléken az Android 15-re épülő Nothing OS 3.5 debütál, amely a letisztult, gyors felhasználói élmény mellett már a mesterséges intelligenciára is épít. Az Essential Search egy univerzális keresősáv, amely a névjegyektől kezdve a fájlokon át az azonnali webes válaszokig mindent megtalál, míg az Essential Space egy AI-alapú központi helyet biztosít a jegyzeteknek és ötleteknek. A Nothing 5 évnyi főverzió- és 7 évnyi biztonsági frissítést garantál, ami kiemelkedőnek számít a piacon.

Visszatérve pedig a dizájnhoz: az enyhén szólva is érdekes lett. Carl Pei látszólag tényleg komolyan gondolta, amikor azt mondta, olyan telefont szeretnének csinálni, ami eltér az átlagostól. Az előlapon nem igazán találunk furcsaságokat, az átlátszó hátlap viszont már tartogat meglepetéseket – a kamerák elhelyezése egyesek szerint például egyenesen megbotránkoztató, a Redditen és az X-en többen már most az év legotrombább mobiljának titulálták a Phone (3)-at. Az összeszerelési minőség viszont legalább első osztályúnak ígérkezik; a telefon IP68-as por- és vízállósági besorolást kapott, ami rendkívül hiányzott az elődökből.

A Nothing Phone (3) már előrendelhető, a korábbi készülékekkel ellentétben pedig már Magyarországon is kapható lesz. A 12 gigabyte memóriával és 256 gigabyte tárhellyel szerelt modellért 365 ezret, míg a 16 gigabyte memóriával és 512 gigabyte tárhellyel érkező kiadásért 400 ezer jó magyar forintot kér el a gyártó. Jól látható tehát, hogy a Nothing ezúttal valóban a felső kategóriát célozta meg, az árazással olyan mobilokkal állították szembe a Phone (3)-at, mint a Xiaomi 15, a Samsung Galaxy S25 vagy az iPhone 16.