Csak úgy repül az idő. Néhány nap híján már egy hónapja, hogy az Apple a 2025-ös WWDC keretein belül leleplezte legújabb operációs rendszereit – köztük az iOS 26-ot –, körülbelül két hónap múlva pedig már a legújabb iPhone-okat is megtapogathatjuk. Egyelőre semmi jel nem mutat arra, hogy az Apple szakítana hagyományaival, így bátran feltételezhetjük, hogy az iPhone 16-ok utódait valamikor szeptember első felében leplezi le a vállalat – ha minket kérdez, mi egy szeptember 9-i Apple Eventre és egy szeptember 19-i megjelenésre tippelünk.

Az idei esemény ráadásul több szempontból is izgalmasnak ígérkezik. Az Apple az eddigi évekhez hasonlóan négy új iPhone-nal rukkolhat elő, ezek közül az egyik azonban különlegesebb lesz a többinél. Amennyiben hihetünk a bennfentesek értesüléseinek, három év után az Apple leszámol a Plus modellel, amelynek helyét egy olyan iPhone veheti át, amilyet még nem láttunk a vállalattól. Az iPhone Air minden korábbi modellnél vékonyabb lesz, a kinézet oltárán viszont több mindent is feláldoz majd. Leginkább egy koncepciótelefonként lehet majd rá tekinteni, egy olyan készülék lesz, amely előrevetíti az Apple következő tíz évét.

A megjelenéshez közeledve ráadásul egyre több minden szivárog ki az új almás telefonok kinézetével kapcsolatban is. Ezekről korábban már többször írtunk, alábbi cikkünkben viszont egy helyre gyűjtöttünk mindent, amit eddig a 2025-ös új iPhone-okról tudni lehet. Legyen az régebbi vagy teljesen új pletyka, alább megtalálja – mutatjuk, mivel készülhet az almás vállalat idén ősszel.

Amit biztosan tudunk

Az iPhone 16e mellé idén még négy új iPhone-t mutat be az Apple. Az iPhone 17-et, az iPhone 17 Airt – vagy majd ahogy elnevezik –, az iPhone 17 Prót és az iPhone 17 Pro Maxot. Az iPhone 17 külsőre semmiben sem változik majd elődjéhöz képest, a színekkel viszont több mint valószínű, hogy variálni fog az Apple. Az iPhone 17 Air viszont – ahogy írtuk – már egy izgalmasabb készülék. A jelentések szerint a mobil mindössze 5,5 milliméter vastag lesz, ami jelentős csökkenést mutat az előző modellekhez képest. A korábbi pletykákkal ellentétben az ára sem száll majd el annyira, várhatóan 900 dolláros árcédulával kerül piacra, megkapva az iPhone 16 Plus jelenlegi ársávját – itthon tehát 450 ezer forint környékén debütálhat.

Az új dizájn viszont nem lesz kompromisszummentes: a telefon csak egyetlen, vélhetően 48 megapixeles hátsó kamerát kap, és nem lesz második hangszórója sem. A vékony kialakítás ellenére az Apple nem akart engedni az akkumulátor-üzemidőből, ezért a vállalat elméletben újratervezte a kijelzőt, a processzort és a szoftvereket is, hogy a készülék hatékonyabb legyen, minimalizálva a vékonyabb akkumulátor miatti üzemidő-csökkenést.

Ugyanez igaz a telefon teljesítményére is, az Apple ezen a területen sem engedett. Az iPhone 17 Airben borítékolhatóan az Apple legújabb, A19-es chipje ketyeg majd, csakúgy, mint az iPhone 17-ben. A két csúcsmodellben, az iPhone 17 Próban és iPhone 17 Pro Maxban pedig az A19 Pro lapkát találhatjuk majd. Ami viszont mind a négy új almás telefonra igaz lehet, az az, hogy egységesen 12 gigabyte rendszermemóriát kapnak, ezzel új kapukat nyitva a natívan a készüléken futó generatív mesterséges intelligencia előtt. Emellett lesz még egy közös nevezője a négy új mobilnak: az Apple két év után elbúcsúzik a titántól, és a Pro modellek esetében is alumínium-ötvözetet alkalmaz majd a külső váz anyagaként. Az Apple közel tíz év után tér vissza az alumíniumhoz a csúcskategóriában, az iPhone 7 Plus volt az utolsó „csúcs iPhone”, amit még ezzel szereltek. Helyét a felső kategóriában a rozsdamentes acél (iPhone X – iPhone 14 Pro), majd a titán (iPhone 15 Pro – iPhone 16 Pro) vette át.

Hegyet is mászhatunk majd az iPhone 17 Pro hátlapján

Ahogy arról korábban az Indexen is írtunk, az Apple az új iPhone-ok kameráinál is nagy változtatásokat eszközöl, kezdve az előlapi szenzorral. A korábbi 12 megapixel helyett mind a négy új modellben egy vadonatúj, 24 megapixeles egységet alkalmazhatnak, amivel a szelfik minősége jóval közelebb kerülhet azokhoz a képekhez, amiket a hátlapi kamerákkal készíthetünk. A legjelentősebb változtatást viszont a hátlapon találhatjuk majd, ahol a 48 megapixeles fúziós kamera és a 48 megapixeles ultranagy látószögű egység mellé immáron egy 48 megapixeles telefotókamera fog kerülni, nyugdíjba küldve ezzel a korábbi 12 megapixeles egységet.

Az új kamera viszont új szenzort is igényel, amit az iPhone-ok jelenlegi házába egyszerűen már nem lehet bezsúfolni. Az iPhone 16 Pro esetében is azért növelte a gyártó 6,1-ről 6,3 hüvelykre a kijelző méretét, hogy az iPhone 15 Pro Maxban debütáló telefotószenzor a kis tesóban is elférjen.

Hasonló indok állhat a kiszivárgott képeken látott megnövekedett kamerasziget mögött is, annyi különbséggel, hogy ezúttal a kijelző növelése helyett csak a hátlappal variál az Apple. Híresztelések szerint az iPhone 17 Pro és az iPhone 17 Pro Max új, 48 megapixeles telefotókamerája közel akkora szenzort kap, mint amekkora a főegység mögött pihen – ezt viszont csak úgy tudják beszuszakolni a kameraszigetbe, ha a lencserendszer alatt lévő LiDAR-érzékelőt eltüntetik az útból. Éppen ezért az a vakuval együtt a gigászi felület túloldalára kerül, egy minden korábbinál masszívabb kameraszigetet eredményezve. Valahogy így:

A felület elméletben a 2024-es iPad Prókhoz hasonlóan üveg helyett már alumíniumborítást kap, csakúgy, ahogy az idei Pro modellek hátlapjának jelentős része is. És hogy hogyan oldja meg az Apple így a vezeték nélküli töltést? Úgy, hogy a hátlap közepe továbbra is üvegből lesz, egy eddig még nem látott, kéttónusú dizájnt kapunk majd. Érdekesség, hogy az iPhone 17 Pro és az iPhone 17 Pro Max szigete akkora lesz, hogy az Apple-nek a MagSafe-mágneseket is lejjebb kell mozgatnia, azok így a fentebb említett üveg rész közepébe kerülnek majd, akárcsak az Apple logó. Jelenleg az az iPhone-ok hátlapjának közepén található, az új mobilokon viszont néhány centivel lejjebb csúszik majd.

Hetekre vagyunk a bemutatótól

Ahogy írtuk, az új telefonokat szeptember első felében mutathatja be az Apple, így már csak hetekre vagyunk a hivatalos bemutatótól. Ez azt jelenti, hogy a készülékek dizájnja véglegesítve lett, sőt azok gyártását nagy valószínűséggel a nyár folyamán már el is kezdték, hogy a rajtra kellő mennyiségű darabszám álljon rendelkezésre. Összegezve tehát: jön az iPhone 17, amelynek legnagyobb újítása az új szelfikamera, az új színpaletta és az A19-es lapka adta előnyök lehetnek; az iPhone 17 Air az eddigi legvékonyabb iPhone lesz; az iPhone 17 Pro és iPhone 17 Pro Max pedig új dizájnnal, minden korábbinál erősebb kamerás szettel támad majd.

A kérdés már csak az, hogy milyen áron. Egyelőre úgy tűnik, hogy a korábbi pletykákkal ellentétben az Apple nem változtat az iPhone-ok amerikai árán, a forint–dollár árfolyam aktuális mutatói alapján viszont itthon még így is drágulhatnak a készülékek, de nem drasztikusan. Az iPhone 17 körülbelül 400-420 ezer, az iPhone 17 Air 450-480 ezer, az iPhone 17 Pro 500-550 ezer az iPhone 17 Pro Max pedig 600-650 ezer forint körüli árcédulát kaphat idehaza. Pontos információval viszont természetesen csak a bemutató után tudunk majd szolgálni, akkor, amikor frissül az Apple magyarországi weboldala is.