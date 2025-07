Hosszas várakozás után június elején az Apple bemutatta az iOS 26-ot, ami amellett, hogy nevében nyolc generációt ugrott előre (az előd az iOS 18 nevet viseli), fejlesztések tekintetében is tudott újat mutatni. ezzel a szoftververzióval leplezte a vállalat új arculatát. Az új dizájn a Liquid Glass, azaz folyékony üveg elnevezésre hallgat, ami nem is lehetett volna találóbb: az új iOS-t elárasztották a néhol üvegre, néhol vízcseppre emlékeztető elemek, amelyek valóban új korszakot nyitnak az Apple ökoszisztémájában. Most először ugyanazon arculat mentén készül az iOS, az iPadOS, a watchOS, a macOS, a tvOS és a visionOS is.

Az iOS 26 fejlesztői bétája – azaz előzetes kiadása – már az új verzió bemutatásának napján elérhetővé vált, mi azonban megvártuk, míg az Apple kiadja a második, enyhén javított verziót – az első visszajelzések ugyanis cseppet sem voltak bizalomgerjesztők. Az Apple viszont egészen összeszedte magát, a második béta már sokkal használhatóbb lett, ami pozitív jövőképet fest előre annak tudatában, hogy még körülbelül két hónapjuk van polírozni az iOS 26-ot a végső verzióig.

Még mielőtt azonban belevágnánk az első tapasztalatokba, érdemes lefektetni néhány fontos tényt a kiadás előtti iOS-verziókról. Az iOS béták nem stabil kiadások, azokat az Apple nem a mindennapi használatra tervezi. Ahogy a nevük is mutatja, fejlesztés alatt álló verziókról van szó, amelyek olyan hibákat tartalmazhatnak, amik adatvesztéshez, megnövekedett energiafogyasztáshoz és a készülék túlhevüléséhez vezethetnek. Mindemellett pedig az is benne van a pakliban, hogy kedvenc alkalmazása egyszerűen el sem indul az éppen aktuális bétaverzión. Az előzetes kiadások lényege, hogy az Apple a bevállalósabb felhasználók segítségével javítsa a felhasználói élményt, illetve hogy a fejlesztőknek lehetőséget adjanak alkalmazásaik optimalizálására, még azelőtt, hogy publikusan is hozzáférhetővé válna az adott főverzió.

Nagyon eltalálták

Mi egy iPhone 14 Próra telepítettük az iOS 26 Beta 2-t. A 2022-ben kiadott mobil nem éppen egy mai csirke, de a benne ketyegő A16 Bionic chip még éppen elegendő ahhoz, hogy egy előzetes kiadást is zökkenőmentesen futtasson. Az Apple nem hazudott, amikor azt mondta, hogy a Liquid Glass egy teljes arculatváltás lesz. A folyékony, üvegszerű elemek bizony az iOS 26 minden sarkában ott vannak a zárképernyő órájától kezdve az újratervezett ikonokon át egészen az alkalmazások – ugyancsak újratervezett – alsó menüsávjáig. Az persze, hogy mi szép, és mi néz ki jól, egy szubjektív dolog,

szerintünk az Apple viszont nagyon jól eltalálta az egyensúlyt.

Bár a Beta 1-ben még voltak problémák a kontraszttal és a Liquid Glass-elemeken lévő szövegek olvashatóságával, ezt a Beta 2-re orvosolták, összességében egy minden korábbinál sokoldalúbb, személyre szabhatóbb és egységesebb megjelenést kapunk. Utóbbi alatt leginkább azt értjük, hogy az alkalmazások sok év után ismét úgy néznek ki, mint hogyha ugyanazon csapat készítette volna őket – a keresőt például (ahol releváns) konzisztensen a jobb alsó sarokban kell keresnünk.

Új appokból sincs hiány

Az arculatváltás – ahogy írtuk – az alkalmazásokat is érintette. Új megjelenést és funkciókat kapott a Kamera app, ami sokkal letisztultabb lett, éppen emiatt viszont szokni kell majd a használatát. A Fotók kapott egy kisebb ráncfelvarrást az iOS 18-ban debütált új verzió után, és átalakult a Safari böngésző is, követve a Liquid Glass dizájnt. Ugyancsak új megjelenéssel büszkélkedhet a FaceTime, a Telefon és az Üzenetek app is. Az új Telefon alkalmazás például képes helyettünk tartani a hívásokat, ha az ügyfélszolgálat hosszú percekig sem kapcsol minket ügyintézőhöz. Az Üzenetekben pedig létrehozhatunk csoportos szavazásokat, de a beszélgetéseink háttérképét is személyre szabhatjuk, akárcsak a Facebook Messengerben vagy a WhatsAppban.

A ráncfelvarrások mellett viszont két teljesen új alkalmazás is érkezett iOS-re, a Megtekintő és Játékok appok. Előbbi a Macet használók számára már ismerős lehet, a dedikált PDF-olvasót onnan importálta át telefonjaira az Apple. A Játékok app sem árul zsákbamacskát, pontosan azt csinálja, amire neve következtetni enged: egy helyre gyűjti a telepített játékokat, böngészhetjük az előfizetéses Apple Arcade kínálatát, segítségével pedig akár ismerőseinkkel közösen is játszhatunk.

És hogy összességében milyen a felhasználói élmény? Egyelőre még kissé döcögős, a második béta idején viszont ebben semmi meglepő nincs – sőt. Éppen az a meglepő, hogy a Beta 1 és Beta 2 között ekkora volt a minőségbeli ugrás. Eltekintve attól, hogy körülbelül 30 százalékkal több energiát fogyaszt a telefon, néha indokolatlanul felmelegedik, és hogy néhány hibát csak egy újraindítás old meg, teljesen használható a szoftververzió – korábbi kiadások esetében a Beta 4 – Beta 5 volt ezen a szinten. Az iOS 26 vitathatatlanul az elmúlt évek egyik legizgalmasabb iOS-frissítése, ami egyelőre sokkal többet ad a külcsínre, mintsem a belbecsre – a következő verziók viszont remélhetőleg ezen is változtatnak majd.

Három népszerű iPhone támogatását is megszüntették

Az új funkciókat azonban nem élvezheti majd akárki, az iOS 26 rendszerkövetelménye elméletben emelkedett az iOS 18-hoz képest, így az Apple három kifejezetten népszerű iPhone támogatását is megszüntette. Az iOS 26 nem lesz telepíthető a 2018-ban kiadott iPhone XS-re, iPhone XS Maxra és az iPhone XR-re. A miértek nem ismertek, az Apple általában nem indokolja döntéseit, ugyanakkor felfedeztünk egy furcsaságot, aminek fényében teljesen érthetetlenné válik a mobilok támogatottságának megszüntetése.

Az előbb felsorolt iPhone-okat az Apple A12 Bionic chipje hajtja, így könnyen gondolhatnánk, hogy ez az akadálya az új frissítésnek, erre viszont rögtön rácáfol az ugyancsak A12 Bionickel szerelt, 2019-ben kiadott 3. generációs iPad Air, amit frissíteni tudtunk iPadOS 26-ra, és még az új, többablakos kezelőfelületet is megkapta – így egyértelmű, hogy nem ez áll a háttérben. Gondolhatnánk, hogy akkor a memória méretével lehet probléma. Az iPhone XS és iPhone XS Max négy gigabyte-ot kapott, míg az iPhone XR-ben hármat találni – ahogy a 3. generációs iPad Airben is, tehát ennek ugyancsak nem kellene problémát jelentenie. A helyzet tehát minden bizonnyal az,

hogy az Apple egyszerűen úgy érezte, közel hatévnyi támogatás elég volt ezekre a készülékekre, így szimplán kivették az iPhone XS-t, iPhone XS Maxot és iPhone XR-t a támogatott iPhone-ok közül, hogy az újabb mobilok felé tereljék a vásárlókat.

Az iOS 26 a következő telefonokra lesz letölthető: iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, illetve a 2. és 3. generációs iPhone SE is frissíthető lesz. A végleges verziót előreláthatólag szeptember első felében adja majd ki az Apple.