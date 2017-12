E-sport bajnokság lesz a V4 országainak Budapesten

Március 23. és 25. között Budapesten rendezik meg a V4 Future Sports nevű rendezvényt, amelyen Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Magyarország legjobbjai versenyeznek olyan videojátékokban, amik közül sok már e-sportnak minősül. Az esemény a jövőben a V4-országok első számú e-sport rendezvénye szeretne lenni.

A versenynek egymillió euro az összdíjazása és egyéni mellett klubok is indulhatnak majd összesen négy játékban. Profik mellett amatőrök jelentkezését is várják, nézőknek pedig teljesen ingyenes lesz a belépő. A verseny mellett szakmai konferenciákat is tartanak sport és e-sport témában.

A sajtóközlemény szerint a videojátékok iránt érdeklődők száma Magyarországon körülbelül 3,6 millió fő, közülük 1,3 millió a legaktívabb, jellemzően 18 és 35 év közötti férfiak, és ezen belül az e-sportban résztvevők vagy azokat szorosan követők számát 295 ezerre tippelik.

A eseményt az Egymillióan a magyar esportért Egyesület rendezi, a fővédnöke pedig Cseh László szó lesz.