Beindultak a játékmagyarítások a Sonynál

Nemrég jelentette be a Sony, hogy már több mint kétmillió PlayStation VR fogyott el. Ebből mennyi ment el Magyarországon?

Sajnos nem mondhatok számokat. Kezdetben világszerte nagyon nagy volt a lelkesedés, ezért Magyarországon csak kis késéssel tudtuk forgalomba hozni a VR-t. Ekkor nálunk is beindult, aztán a nyári szünidő miatt természetesen visszaestek az eladások. Szeptember elején bejelentettünk egy új csomagot – összecsomagoljuk a VR-headsetet a kamerával és egy játékkal, melyet ugyanolyan áron adtuk így, min korábban csak a headsetet – és ettől érezhetően megugrottak az eladások. A Black Friday akciónk is nagyon sikeres volt. Mostanra régiós átlagban ott vagyunk a többi ország között, nagyjából ugyanolyan arányban fogy nálunk is a PlayStation VR.

Itthon hány magyar PlayStation-tulajdonos van?

Globális adatokat szoktunk csak publikálni – most már közel 74 millió eladott PlayStation 4-nél tartunk – de még régiós szintről sem oszthatok meg pontos számokat. Azt tudom elmondani referenciaként, hogy lassan négy éve forgalmazzuk a PS4-et, és bármelyik előző platformunknál jóval kelendőbb. A PlayStation 2 annak idején mérföldkő volt a videojáték-iparban, több mint 155 millió példányban fogyott, amivel minden idők legsikeresebb konzolja, a PS4 pedig itthon háromszor sikeresebb, mint a PS2 volt az első négy évében.

Jó, de a PlayStation 2 megjelenésekor még a konzoljátékos kultúra nem tartott ott nálunk, mint ma, arányaiban sokkal többen játszottak csak pc-n.

Való igaz, hogy a piac azóta bővült, de nem ennyire, nem lett háromszor annyi konzolos játékos, mint a PlayStation 2 idején.

A PlayStation 3 megjelenésekor nagyon lassan indult be, és életciklusa végén volt egy nagy felfutása. A PS4-nek ezzel szemben már az indulása nagyon erős volt – miben látja a különbség okát?

Egyszerű: tanultunk a hibáinkból. Tagadhatatlan, hogy a PS3 a 600 eurós kezdeti árával túl drága volt, hiába támasztotta alá az árcédulát a hardver. A PS4 fejlesztése előtt egyrészt elmentünk a fejlesztőkhöz, másrészt a fogyasztókhoz, és megkérdeztük, mi az, ami nekik hiányzott a PS3-ból. Számos visszajelzést kaptunk, például a fejlesztők sok olyan korlátot elmeséltek, ami miatt nehéz volt a PS3-ra dolgozni. Ezen visszajelzések alapján indult el a PS4 fejlesztése, és a kereskedelmi sikerek alátámasztják a stratégiánk helyességét.

A Microsoft magyar képviselete szerint az Xbox a legnépszerűbb magyar konzol. Ön hogy tudja?

A mi adataink, illetve az általunk felkért piackutató cég felmérése szerint piacvezető szerepünk van a mostani konzolgenerációban, vagyis több magyar vásárló vett PlayStation 4-et, mint Xbox One-t. Sok új betérő is van, azaz olyan vevők, akinek korábban semmilyen PlayStationjük nem volt. Amikor a PS4 Pro modell megjelent, akkor is volt egy hullám ilyen betérőkből.

Fő konkurensüknél novemberben jelent meg az új modell, az Xbox One X, ami jelenleg a legerősebb konzol a piacon. Milyen hatása volt, visszaesett esetleg a PS4-ek fogyása?

Nem éreztünk ilyen hatást. Jó akciós ajánlataink vannak – most éppen az 1 TB-os gép GT Sporttal, Uncharted: The Lost Legacyval és egy extra kontrollerrel –, és a karácsonyi szezon is jól futott, nem tapasztaltunk visszaesést.

És mennyire bolygatta meg a PS-eladásokat márciusban a Nintendo Switch megjelenése?

Minden versenytárs megjelenésének örülünk, mert ez által növekedik a piac, mindazonáltal a Switch esetében nem éreztünk jelentős hatást a mi értékesítéseinkre.

A PlayStation Plus előfizetése száma globálisan a 30 milliót közelíti, vagyis nagyjából a PlayStation 4-tulajdonosok 40 százalékának van ilyen előfizetése. Magyarországon is ez az arány?

Nagyjából ott vagyunk, ahol a nemzetközi átlag, legfeljebb pár százalékos eltérés lehet. A PlayStation Plus egy játék áráért többek között éves szinten 24 játékot ad, valamint időszakos akciókat és az online játék lehetőségét – sokan vannak itthon is, akik ezt nem hagyják ki.

Mi fut itthon inkább, a fizikai lemezen veszik az emberek a játékokat vagy digitális másolatként?

Jellemzően a dobozos termékek mennek. A magyar játékosok valahogy jobban hisznek a fizikailag létező termékben, megbízhatóbb számukra – és az európai régió több országában hasonló a helyzet. Döntő többségében lemezes, dobozos termékeket csomagolunk a gépek mellé is, amikor valamilyen csomagban kínáljuk a hardvereinket.

Mi volt 2016 és 2017 legnépszerűbb PlayStation-játéka itthon?

Az exkluzív játékainkról tudok nyilatkozni: 2016-ban ezek közül az Uncharted 4 volt a legsikeresebb. 2017-ben az év elején megjelent Horizon: Zero Dawn és az októberben kijött Gran Turismo Sport fej fej melletti küzdelméből végül a GT Sport került ki győztesen.

A PlayStation-exkluzív Hidden Agenda magyarul is megjelent, ráadásul szinkronnal. Ez egyedi eset vagy esetleg egy új trend kezdete?

Szerencsére az utóbbi. A PS4 legújabb firmware-je már a magyar menüt is tudja, ez volt az első lépés abban a magyar lokalizációs stratégiában, amibe a Hidden Agenda illeszkedik. Ez a játék a telefonnal könnyen irányítható partijátékokat gyűjtő PlayLink termékcsalád része. További PlayLink-játékaink a Knowledge is Power kvízjáték és a That's You! – mind magyarul jelent meg vagy utólag érkezik hozzá magyar nyelvi csomag. Továbbá márciusban megjelenik a termékcsalád legújabb tagja, a szórakoztató minijáték-gyűjtemény Frantics, szintén magyar szinkronnal.

Csak PlayLink-játékokat magyarítanak? AAA-kategóriás játékok honosítása nem jön szóba?

De igen, a tavasszal megjelenő Detroit: Become Human fordítása is zajlik – a játék magyar felirattal érkezik. A piac méretei behatárolják lehetőségeinket, de igyekszünk minél több exkluzív játékot magyarítani.

Mekkora gondot okoznak itthon a szürkeimportőrök, tesznek ellenük valamit?

A szürkeimportőrök itt vannak a piacon, ha tetszik, ha nem, így elfogadjuk a létezésüket. Nyilván örülnénk, ha mindenki hivatalos csatornából vásárolná a termékeinket, mert az nagyban megkönnyítené a jövőbeli fejlesztéseket, sokkal pontosabb képet tudnánk mutatni a magyar piac tényleges méretéről. Jelenleg nem tudjuk igazolni a menedzsmentnek, hogy mekkora valójában a magyar piac: ha eladunk X konzolt, és ugyanannyi nem a mi csatornáinkon érkezik az országba, az hivatalosan láthatatlan. Nem tudom, pontosan mekkora a szürkepiac, de minél kevesebbet látunk a teljes piacból, annál kevésbé tudunk a helyi piac érdekében döntéseket hozni. A lokalizáció tipikusan ilyen kérdés: komoly költségekkel jár, azt is kell mérlegelni, hogy megtérülő beruházás-e, és döntéskor az egyik legfontosabb kérdés az lenne, hogy mekkora piaca lehet egy magyarított játéknak.