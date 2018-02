Esporttörténelmet írtak a téli olimpián

Pénteken hivatalosan is megkezdődött a 2018-as pjongcsangi téli olimpia, két nappal előtte azonban már történelmet írtak Dél-Koreában, Sasha "Scarlett" Hostyn lett ugyanis a bajnoka az első, hivatalosan is egy olimpiához köthető esporteseménynek – írja a Wired.

Hostyn a pjongcsangi Intel Extreme Masters (IEM) StarCraft II versenyén tudott nyerni, ami nemcsak élvezte a NOB részleges támogatását, de még az olimpia hivatalos csatornáján is közvetítették. Ez már önmagában is elég impozáns, pedig nem is ez a legdurvább az egészben, hanem például az, hogy

ő az első női versenyző, aki nagyobb tornán nyerni tudott,

vagy az, hogy ő a második nem koreai versenyző, aki nyerni tudott, ami tényleg elképesztő, ha figyelembe vesszük, hogy Dél-Koreában kvázi nemzeti sportnak számít a StarCraft.

A döntőben is egy koreaival, a protossal játszó sOs-sel került össze, de őt is simán, 4-1–re intézte el, az utolsó pályán kevesebb mint hat perc alatt gázolt át rajta egy korai zergling támadás után.

Ettől persze még mindig nem olimpiai sportág az esport, de ez a téli olimpia fontos fordulópont lehet az erről szóló vitában, főleg mert most először League of Legends játékosok is vitték a lángot, az IEM versenyzői pedig több olimpiai résztvevővel is egy hotelben laktak.

Az is fontos lehet, hogy ugyan a NOB elnöke, Thomas Bach tavaly nyáron keményen kiállt az esport olimpiai programba foglalása ellen, az Ázsiai Játékokon például 2022-ben már ott lesz a sportág, emellett pedig Párizs is fontolgatja, hogy a 2024-es nyári olimpiára fontolóra kell venni a bevezetését, mert a fiatalokat láthatóan érdekli, egy ekkora jelenséget pedig nem hagyhatnak figyelmen kívül.

Ez az egész már nem a csipszzabáló, kólát vedelő lusta emberekről szól, akiknek nincs jobb dolga, mint a maguk szórakoztatása.

– mondta az ügyben John Bonini, az Intel esportért felelős részlegének alelnöke, aki szintén kiemelte, az esportolók egyre inkább hasonlítanak a tradicionális sportolókhoz akár a gyakorlás mennyisége, akár a fizikai és mentális erőnlét tekintetében.