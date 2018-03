Kicsit sárga, kicsit savanyú, de esport

Volt valami költői abban, hogy Deutsch Tamás volt sportminiszter éppen aznap reggel nyitotta meg a BOK Sportcsarnokban a háromnapos V4 Future Sports fesztivált, amikor este a fociválogatott az andorrai és luxemburgi zakókra is rákontrázva itthon kapott ki a kazah válogatottól. Az esport és azzal a jövő megérkezett Magyarországra, jelentette ki a kormány első számú internetügyi megmondóembere, ami azért így nem teljesen igaz, elvégre már húsz éve is rendeztek itthon nagy sikerű videojáték-bajnokságokat, amikor az esportot nem is hívták esportnak. (Quakefény? Earthquake? Emlékszik még valaki ezekre?)

Ahogy az a sokszor elhangzott szólam is erős túlzás, hogy a mostanihoz fogható esportrendezvény nem hogy Magyarországon, de az egész régióban sem volt még. Valójában Prága és Bukarest is évek óta rendszeresen ad otthont jelentős esporteseményeknek, Katowice pedig európai szinten is kiemelkedő esportközpontnak számít, százezres (!) látogatottságú versenyekkel. Épp ideje volt hát feltenni Budapestet is az esporttérképre.

Kormányközeli helyeken

Hogy kinek és miért jutott eszébe a kormányban, tulajdonképpen minden előzmény nélkül, hogy márpedig Magyarországból esportnagyhatalmat kell faragni, nem tudni, mindenesetre pont ugyanazzal a recepttel álltak hozzá, mint minden máshoz, amit az utóbbi években megpróbáltak sikerre vinni: annyi állami pénzt ráönteni, hogy az majd' belefulladjon. (Annak ellenére, hogy pont a focin látszik, mennyire nem működik ez.) A V4 Future Sportsot nagyjából kétmilliárd forint közpénzzel tolta meg a kormány, és gyönyörű kordokumentum a mai Magyarországról, hogy bárkivel beszélgettünk a helyszínen, aki másod- vagy harmadkézből rálátott a szervezésre, átlagosan a második mondata már arról szólt, hogy ebből a pletykák szerint kik, mennyit, és mennyire arcátlanul fideszeztek el a saját zsebükbe.

A kormányközeli cégek befolyása mindenesetre nehezen tagadható. Az esemény honlapján a házirendben egyenesen szervezőként volt megjelölve az a New Land Media Kft., ami Balásy Gyula érdekeltségébe tartozik, és ami szépen megszedte magát a kormányzati propaganda plakátkampányain (már csak a Google-n tárolt változatban látható ez, a napokban átírták az operatív szervezést valóban végző Egymillióan A Magyar Esportért Egyesületre). Az eseményt a Valton Security biztosította, az áramszolgáltatásban pedig az Antenna Hungária aggregátorai segítettek.

Kétmilliárd egy ilyen rendezvényre irdatlanul sok pénz (összehasonlításképpen: a Sziget költségvetése tavaly kicsit több mint 6 milliárd volt), ebből nagyjából 300 milliót, vagyis egymillió eurót rögtön bedobtak pénzdíjnak. Ez szintén hatalmas összeg, ebben a nagyságrendben világbajnoki döntők szoktak fizetni. A legnagyobb független esportfesztivál, a Dreamhack a tavaly nyári buliján 9 versenyszámot nyomott le 550 ezer dolláros pénzdíjazásból, de a sorozat kisebb állomásai ennek a feléből is simán kihozzák az összdíjazást. Ennyi pénzből ide lehetett volna csábítani az esport isteneit, a verseny koncepciója viszont az volt, hogy maradjunk Kelet-Európán belül.

Hey, ho, CS:GO

Négy versenyszámban zajlott a küzdelem, a Counter-Strike GO és a League of Legends, mint a legnépszerűbb esportjátékok, eléggé adták magukat, a Clash Royale képviselte a progresszív vonalat, és a feltörekvő mobilos játékokat, a FIFA pedig, hát, esportként nem éppen megkerülhetetlen, de legalább foci. Ami egyrészt az állami támogatásról döntőknél lehetett fontos tényező, másrészt könnyű követni és élvezni azoknak is, akik még sosem láttak videojátékot. Bejutni a négy résztvevő ország selejtezőiből lehetett, ami ahhoz vezetett, hogy a csillagászati pénzdíjakért világszinten sehol nem jegyzett játékosok küzdenek meg.

A szervezők számai Biró Balázs, a versenyt szervező Egymillióan A Magyar Esportért Egyesület vezetője megkeresésünkre közölte, hogy az online kvalifikációsi időszakban több mint 7000 nevezés érkezett a 4 országból, és végül több mint 900 csapat indult a csapatversenyeken. A nézőszámok összesítése még zajlik, online streamen közel másfél millió egyedi nézőt számolt az egyesület (ebben nincsenek benne külföldön sugárzott számok). „Csak álmomban bíztam benne, hogy rögtön az első hazai rendezésű V4 Future Sports Festivalon magyar győzelem születhet. Ilyenre közelmúltban nem volt példa a hazai e-sport történetében. A játékosok és a csapatok jól érezték magukat, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország első, világszínvonalú nemzetközi esporttornája sikeresen zárult” - fűzte hozzá Biró a számokhoz.

Érezhették a szervezők is, hogy ez nem nagyon van rendjén, ezért a CS:GO versenyre (aminek az összdíjazására az egymillió euró fele el is ment) még külön meg is hívtak négy csapatot, akikre rá lehetett fogni, hogy van kelet-európai kötödésük (ez tipikusan egy-egy idevalósi játékos jelentett). Ezzel a húzással tényleg világsztárokat sikerült elhozni, a friss világranglista első, és harmadik helyezettje, a Faze Clan és a Mousesports képében (a Mousesports vasárnap este meg is nyerte a döntőt). Mivel LOL-ban meg maradtak a harmadvonalbeli kelet-európai csapatok, az összkép elég féloldalas lett: mintha valaki szervezne egy amerikaisport-fesztivált csilliós pénzdíjakért, ahol kosárlabdában NBA-topcsapatok játszanak, amerikai fociban meg – ugyanakkora pénzért, ugyanolyan felhajtás mellett – a Miskolc Steelers a Bratislava Monarchs ellen.

Mivel az egész esemény egyik kimondott célja volt a hazai köztudatban jól elterjeszteni, hogy az esport milyen remek dolog, belépődíj nem volt. Ez ugye az állami támogatás áldásos hatása, a nagyobb esporteseményeken egyébként a világon mindenhol zsebbe kell nyúlni, a már említett Dreamhackre például 200 svéd korona a napijegy (kb. 6000 forint), a LOL tavalyi világbajnoki döntőjére Kínában 10 és 50 ezer forintnyi jüan között szórtak a jegyárak.

A V4 Future Sport győztesei LOL döntő: eSuba (CZ) vs. Illuminar (PL)

(CZ) vs. Illuminar (PL) FIFA döntő: Gabinho (H) vs. Riptorek (PL)

(H) vs. Riptorek (PL) CS:GO döntő: Mousesports vs. Virtus.Pro

vs. Virtus.Pro Clash Royale döntő: Wrobelek (PL) vs. BloodyDave (PL)

(PL) vs. BloodyDave (PL)

A döntőket például itt lehet megtekinteni.

Az ingyenesség ellenére pénteken még nézni is kínos volt, ahogy szerencsétlen műsorvezető gyakorlatilag a töküres teremnek mutatja be a verseny indulóit. Szombatra aztán a FIFA döntőjére már majdnem tele lett a BOK csarnok kisebbik terme (képeink ekkor készültek), és vasárnap, a legnagyobb szám, a Counter-Strike utolsó meccsein pedig már a nagyteremben is teltház-közeli állapotok uralkodtak, legalábbis a színpad előtti széksorokban (az oldalsó lelátók üresen álltak, de oda nem lehetett felmenni), és az euforikus hangulat még streamen keresztül is átjött.

Becsléseink szerint a V4 Future Sport pénteki napján 1-2 ezer ember lehetett, szombaton 2-3 ezer, de a vasárnapi csúcstömeg sem érte el az 5 ezres létszámot. Az utolsó napot kihasználva még Szijjártó Péter is megjelent egy rövid, és meghökkentően visszafogott beszéd erejéig, tíz perc alatt egyszer sem mondta, hogy Soros, se azt hogy migráns – pedig a Counter-Strike-ban ugye konkrét terroristák vannak! –, ami idén valószínűleg még csak alvás közben fordult elő vele.

Láthatatlanul a térképen

Maga a technikai szervezés egyébként profi volt, a színpadok, a hatalmas kivetítők, a látvány, a hangtechnika mind világszínvonalú, a kommentárok, elemzések, a kiegészítő műsorok szintén. Bár a meccsek között néha kínosan hosszú üresjáratok akadtak, akit kivitt a kíváncsiság, az szinte biztosan jól érezte magát, és amikor történt valami, akkor tényleg szuper volt a hangulat. A FIFA döntőjében, ahol magyar érdekeltség is volt – de annyira, hogy egy hazai versenyző, a mindössze 17 éves Szirtesi “Gabinho” Gábor csúnyán el is verte az esélyesebbnek tartott lengyel ellenfelét –, már szurkolás is volt, de a hazai góloknál üdvrivalgás biztosan. Mondjuk izgalmas és jó is volt a meccs, az igazat megvallva nagyságrendekkel izgalmasabb és jobb, mint az aranylábúak előző esti teljesítménye a kazahok ellen. (Gabinho teljesítményével biztosította helyét a FIFA eWorld Cup 2018 rájátszásában.)

A konkrét lebonyolítás feletti szintekről viszont kiabált a koncepciótlanság és érdektelenség. Például az egész esemény alig-alig volt meghirdetve. Facebookon, Google-reklámokban feltűnt egy-egy banner, de egyébként se egy árva óriásplakát, tévészpot, vagy bármi a kicsit is hagyományosabb csatornákon. Az eredmény? Sehol nem volt a távolról hasonló profilú PlayIT show-kon megszokott tízezres nagyságrendű tömeg, pedig a PlayIT nem is ingyenes rendezvény (a júniusira elővételben 3 ezer forint a napijegy). Részben magyarázat lehet ugyan a korhatár (a PlayIT-tel szemben a V4 Future Sportra csak 14 éven felülieknek mehettek be szombat kivételével, amikor 12 éven felüliek is), de azért nem lehet csak erre fogni az első napok lézengését. A kevés hirdetésben eleinte az ingyenességet sem hangsúlyozták eléggé, illetve a kötelező regisztráció is összezavarhatta az érdeklődőket (eleve fura egy ilyen regisztrációs igény a Kubatov-lista országában). Ráadásul a kisebb programok és szórakozási lehetőségek nagyon el voltak dugva az esemény hivatalos csatornáin (például ki lehetett próbálni a vadiúj Far Cry 5-öt, a Sony és a Nintendo is több friss játékkal vonult ki, de minderről kevesen értesültek).

Ahhoz képest, hogy idén csak a kínai WESG-n volt eddig nagyobb pénzdíj az összes esportverseny közül, a nagy nemzetközi esportportálokon (a CS-re specializált híroldalaktól eltekintve) egy szó sem esett a V4-ről, se előtte, se közben, se utána. Úgy tettük fel Magyarországot kétmilliárdért a világ esporttérképére, hogy erről a világ nem igazán tud. Miközben kétmilliárdból simán össze lehetett volna hozni mondjuk egy Dreamhack Budapestet (vagy kettőt), amire tényleg odafigyel mindenki. Ehelyett csináltunk egy rendezvényt a szűkebb pátriánknak, ahol a fő rendező elv láthatóan az volt, hogy el lehessen költeni egy csomó állami pénzt. Ha van értelme, ha nincs. Ezt gyönyörűen illusztrálta például, hogy a meccsek között a hatalmas kivetítőkön a Nemzeti Közművek reklámjai mentek arról, hogy mennyire frankón be lehet fizetni a gázszámlát online. Miközben a közönségnek saccra úgy 90 százaléka még sosem fizetett be gázszámlát, se online, se offline, se sehogy.

Na és, miért baj ez, ha egyszer a közönség jól érezte magát? – vetődik fel a kérdés. Azért, mert valójában ez a fesztivál egy centivel nem mozdította előre a magyar esport ügyét. Oké, lehet hogy többen fognak mindenféle esportstreameket nézni online, mert most ráéreztek az ízére, na de azon felül? Fog bárki azért esportligát indítani, csapatot alapítani, versenyt szervezni, szponzorálni, üzleti alapon, piaci logikával, nyereségben reménykedve, mert kiderült, hogy végtelen állami pénzből össze lehet hozni ilyesmit? Félő, hogy a V4 Future Sports Festival pont ugyanarra a pályára állítja rá a magyar esportot, amin a hagyományos magyar sport is jár: miközben a mellünket döngetjük, hogy mekkora sportnemzet vagyunk, értelmetlenül szétfolyó, szanaszét lopott közpénzmilliárdokkal kapcsoljuk örökös állami függőségbe, és nyírjuk ki a valódi, piaci versenyt. Nagyon drukkolunk, hogy ne legyen igazunk.

