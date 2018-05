Már mobilon is elérhetők a Steam játékai

Két új mobilappot adott ki a Steam videojáték-áruházat fejlesztő Valve – írja a Next Web. Mindkettő elérhető Androidon és iOS-en is.

Mindét appal a Steam-könyvtárunkhoz férhetünk hozzá. Az egyik a Steam Link, ezzel az asztali gépről lehet a mobileszközökre (vagy okostévékre) játékokat streamelni. Ez jól hangzik, de vannak azért megkötések is. Például az, hogy hiába mobilak azok az eszközök, nem lehet akárhol igénybe venni a szolgáltatást. A Link használatához ugyanis 5 gigahertzes wifin vagy Ethernet-kábelen keresztül kell az asztali géphez csatlakozni. Ez érthető elvárás, hiszen így biztosítható a kapcsolat játékoknál különösen fontos stabilitása és gyorsasága, viszont a mobilitást azért eléggé korlátozza.

A másik app a Steam Video, ezzel értelemszerűen videókat lehet streamelni a könyvtárunkból, és ezt valóban bárhol megtehetjük. Ahogy a Next Web megjegyzi, ez nem egy Netflix vagy Hulu, de azért van mit nézni ezen a szolgáltatáson keresztül is. A streamelés mellett választható offline lejátszás is.

A Link május 21-tól lesz elérhető, a Video pedig "később a nyár folyamán".