Magyar fejlesztők játéka tarol Kickstarteren

Magyar fejlesztők indítottak közösségi kampányt a videojátékuk finanszírozására Kickstarteren. Az érdeklődés olyan nagy, hogy már a félidőben összejött a remélt összeg.

A Black Geyser: Couriers of Darkness (Fekete Gejzír: A sötétség hírnökei) című szerepjáték egy izometrikus nézetű, csapatalapú, egyjátékosos, valós idejű, de megállítható, stratégiázósabb RPG, amely stílusában és hangulatában is a műfaj klasszikusának számító Baldur's Gate-et vagy a 2015-ös Pillars of Eternity-t idézi.

A magyar csapat 50 ezer eurós (15,8 millió forintos) célkitűzése bő két hét alatt simán össze is jött, és még 18 nap hátravan a kampányból, úgyhogy gyűlik tovább a pénz a fejlesztésre. A cikk írásáig 1634 támogató 50 644 eurót dobott össze rá.

A projekt kampányoldala szerint a játék tervezett kiadási ideje 2019 augusztusa. Windowsra, Macre és Linuxra lesz elérhető Steamen és GoG-on keresztül. További információk a Kickstarteren érhetők el a játékról. Itt egy ízelítő videó arról, mire lehet számítani: