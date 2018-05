100 millió dollárt elszór az Epic esportra

Most is bombasiker a Fortnite, de hogy így is maradjon, azt a játékot kiadó Epic Games 100 millió dollárja garantálja majd. Ekkora összeget költenek el arra, hogy kiépüljön a játék esportos közössége.

Az összeget egészen más megvilágításba helyezi, hogy 2017 tíz legnépszerűbb játéka együttesen is csak 91,2 millió dollárnyi díjazást tudott felmutatni - írja a VentureBeat.

Az Epic megerősítette, hogy a 100 millió dollárt a következő 12 hónapban tervezik elkölteni, szóval az esport eseményeken óriási fődíjakra lehet számítani a közeljövőben.

Bár most is az átlagosnál szélesebb rajongótábora van a Fortnite-nek, a játékstúdió az elköltendő összeggel még inkább bővíteni szeretné a közösséget, a játékosokat és a nézőket egyaránt.