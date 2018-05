Iskolai lövöldözős játékot fejlesztett egy botránycég

Active Shooter címmel iskolai lövöldözős játékot fejlesztett egy leginkább botránykeltésre szakosodott szoftverfejlesztő cég, az alkotás elvileg június 6-ától letölthető lesz a Steam platformjáról. A játék hírére tiltakozási hullám indult, aminek eredményeképp már több mint 17 ezren írták alá a játék letiltását követelő petíciót a change.org-on.

A Revived Games nevű garázscégnek az Active Shooter lenne a hetedik játéka a Steam-en, és az eddigi meghökkentő címeiket – Zucc Simulator, Tyde Pod Challenge, White Power, Furry, AltCoin és Dab, Dance & Twerk – elnézve eléggé egyértelmű, hogy javarészt botránykeltéssel, szándékos trollkodással igyekeznek hírverést csapni maguknak, meglovagolva a megosztó, éppen aktuális társadalmi, kulturális jelenségeket. Úgy tűnik, hogy az Active Shooterrel most sikerült viszonylag komoly felzúdulást kiváltani: napok óta cikkeznek az amerikai lapok a játékról, és a petíció aláírás-számlálója is szépen pörög.

Az Active Shooter a Steamen olvasható leírás szerint olyan játék, amivel egy iskolai lövöldözés helyszínén lehet belső nézetben akciózni. A cél elsősorban egy kommandós bőrébe bújva ártalmatlanná tenni a diákokat, tanárokat lemészárló fegyverest, de a fejlesztő szerint a civilek vagy akár az ámokfutó szerepét is el lehet játszani - és nyilvánvalóan utóbbi váltotta ki leginkább a felháborodást. "Be the good guy or the bad guy. The choice is yours!" – reklámozza magát a játék, aminek címe egyébként az iskolai lövöldözések idején használt rendőrségi kifejezés, ami arra figyelmeztet, hogy fennáll a veszélyhelyzet, a rendőrségnek még nem sikerült kiiktatni a lövöldözőt.

Fotó: Revived Games / Steam Az ámokfutó szemszögéből

Az Active Shooter alapötlete miatt felháborodók azt követelik a Steamtől, hogy ne engedjék június 6-án megjelenni a botrányos játékot. Idén 21 iskolai lövöldözés történt az Egyesült Államokban, és nem sokkal a Santa Fe-i tíz áldozatot követelő iskolai mészárlás után az amerikai lapok többsége egyetért abban, hogy rendkívül rossz ízlésre vall egy efféle játék megalkotása. A játék leírásában a fejlesztők mindenesetre azt hangsúlyozzák, hogy alkotásuk nem más, mint egy szimuláció, amit nem szabad komolyan venni, és tréfálkozva azt tanácsolják, ha valakinek kedve támad másokat bántani, jobban teszi, ha pszichiáterhez fordul, vagy hívja a rendőrséget.

A felháborodás hatására azonban május 24-én a Revived Games további, már korántsem tréfálkozó magyarázkodásra kényszerült, mondván a játék nem buzdít erőszakra, pláne nem iskolai tömeggyilkosságra. A lövöldöző szerepe csupán az élmény színesítése céljából került bele választható opcióként, és a tiltakozáshullám hatására a fejlesztő kész kihúzni ezt a lehetőséget a játékból, áll a közleményben. Emellett a fejlesztő ingyenes tesztlehetőséget ajánlott fel a sajtó részére. A Steam tulajdonosa, a Valve eddig nem reagált a platformon kialakult botránnyal kapcsolatban.

