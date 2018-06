Bemutatták az új Assassin's Creed játékot

Egy rövid kedvcsináló videót tett közzé a Ubisoft az új Assassin's Creed játékból.

A videót a fejlesztők hivatalos Twitter-csatornáján osztották meg. Az alig hat másodperces jelenetben egy spártai katona rúgja le egy ellenfelét a szikláról. A snitt alighanem Zack Snyder és Frank Miller közös képregényfilmje, a 300 előtt tiszteleg.

