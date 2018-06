Béna sajtóbemutatóval startolt az E3, az EA rejtegeti nagy dobásait

Az Electronic Entertainment Expo (E3) a videojáték-ipar egyik legjelentősebb eseménye, a nyugati játékpiac főszereplői általában ekkortájt mutatják be készülő játékaikat. Ezt a reputációt viszont idén nem erősítette az egyik legfontosabb kiadó, az Electronic Arts.

Az expo ugyan csak kedden kezdődik, de az azt megelőző napokban mindegyik nagy gyártó vagy kiadó letudja a saját sajtókonferenciáját. Az idei rendezvény első bemutatóját az EA prezentálta magyar idő szerint este 8 órai kezdettel, de annyira semmitmondó szűk másfél órát adtak, hogy ideje elgondolkodniuk, érdemes-e egyáltalán saját konferenciát tartani.

A bemutató legjobban várt, legnagyobb költségvetésű játékaiból ugyanis szinte semmit nem mutattak meg. Jellemző volt, hogy az érintett producerek percekig beszéltek játékukról, aztán jött egy párperces trailer, ami legfeljebb egy kis hangulatkeltésre volt jó, de arra nem hogy lássuk, mit tud majd a játék. Az egyik legnépszerűbb többjátékos lövöldözős játéksorozat új folytatásáról, a Battlefield V-ről a YouTube-on többet lehet már megtudni, mint amennyit a prezentáción lehetett látni, mert az csak egy havas pályára szabott trailer volt. Megerősítették viszont, hogy nem lesznek loot boxok a játékban, jön viszont a tavalyi év nagy slágerének számító – és máris unásig koptatott – játékmódja, a battle royale. A vasárnap esti Microsoft-konferencián még láthatjuk majd a Battlefield V-öt, akkor az egyjátékos módból mutatnak valamit.

Akik Star Wars-játékot vártak, azok csalódtak, mert csak szóban méltatták a Battlefront 2 új csapatjátékos rendszerét, amivel állítólag még egyszerűbb lesz barátokkal játszani, és persze új tartalmak is jönnek majd a játékba. Sokkal érdekesebb lett volna a Star Wars Jedi: Fallen Order, ami a Titanfallokat készítő Respawn új játéka lesz – ha akár egy képkockát láthattunk volna belőle. Vince Zampella stúdióvezető sötét sztorit ígért a harmadik és negyedik rész között, a tervezett megjelenés 2019 vége (szóval lesz az 2020 is).

A BioWare készülő Destiny-utánérzése, az Anthem menthette volna meg a mundér becsületét, de főleg az alkotók beszélgettek a színpadon, miközben koncepciórajzok váltakoztak a háttérben. Aztán jött egy kis játékbeli részlet, de nem élő demó, hanem egy párperces, előre megkomponált lövöldözés, amiből nem sok derült ki azon kívül, hogy a játék szép lesz, de az ellenfelek intelligenciáján még kell dolgozni. A megjelenési dátum 2019. február 22. – sikerült a Days Gone-nal egy napra tenni.

Volt egy szokásos EA-sportjátékblokk is, ami évről évre egyre unalmasabb, mert igazából ezek a sportjátékok már készen vannak, sok újdonságot nem lehet hozzájuk csapni. Mostanában a karrier módot hangsúlyozzák ki, de igazából már az is évek óta létezik, lesz most is a készülő NBA Live 2019-ben, a Madden NFL 2019-ben és a FIFA 19-ben. A legnagyobb dobás sportjátékfronton az, hogy a FIFA 19-ben már lesz Bajnokok Ligája is (a Pro Evolution Soccer őszinte bánatára, bár a prezentáción az EA-fejes nem ejtette ki a száján azt a szót, hogy exkluzív). A FIFA 18 pedig a mostani vb-re frissül a világbajnokság felállásával.

Az EA számára az egyik legfontosabb újdonság minden bizonnyal az Origin Access Premier nevű szolgáltatás, ami amolyan VIP-játéknetflix akar lenni: havi 15 dollár/euró (vagy évi 100), és cserébe a cég istállójába tartozó összes origines játékkal lehet játszani, amíg az előfizetés tart – sőt, akár már a hivatalos megjelenés előtt. Idén nyáron indul a szolgáltatás több mint száz játékkal.

Mivel a nagy nevek nem villantottak, a bemutató legizgalmasabb része két kisebb stúdió játéka volt. Az egyik a tavalyelőtti Unravel folytatása: az első részben egy pamutemberkével kellett az őt alkotó fonálra épülő fejtörőket megoldani, a második részben már két emberke van, és össze kell dolgozniuk. Persze ezzel már ketten is lehet játszani – és akár máris kipróbálhatjuk ezt, ugyanis a játék kész, az EA a bemutató alatt fel is rakta az online boltokba. Bombameglepetés ez E3-mércével, mert az expón a karácsonyi szezon játékai szoktak debütálni, sőt a következő év címei.

A másik aprólék a Sea of Solitude volt, a berlini Jo-Mei Games stílusos kalandjátéka, ami az EA indie címeket befogadó brandje, az EA Originals alatt jelenik meg. Egy komor helyen játszódik, ahol a túl sok negatív érzelem szörnnyé változtatja az embereket – egy ilyen lány lesz a főhős, és a játékosnak kell kitalálnia, mi történt vele, és visszafordítani az átváltozást, egyensúlyba hozni a főhős érzelmeit.

Végül a bemutató rossz híre: lesz új Command & Conquer játék is. Ebben az a rossz hír, hogy egy mobilos rettenet Rivals alcímen, nem egy rendes C&C-feltámasztás. A bemutatón végig lehetett követni egy kétjátékos meccset, ami nem sokkal volt bonyolultabb, mint az 1996-os Z nevű játék, egyértelműen ez volt a sajtókonferencia mélypontja. Nem akarom bántani a mobilra tervezett valós idejű stratégiákat, de... eh, miket beszélek, persze, hogy bántani akarom. Béna, nehézkes szutyok mind, nem mobilra való egy ilyen komplex műfaj, tessék nekem egy rendes Command & Conquert adni (és ha már itt tartunk, Warcraft 4-et is).

A következő sajtóbemutatót a Microsoft tartja vasárnap, magyar idő szerint este 10-kor. Természetesen arról is beszámolunk rögtön utána, reméljük, több valódi meglepetéssel és újdonsággal.