Folytatódik a Doom, a Wolfenstein, a Rage és az Elder Scrolls

Kedden indul az Electronic Entertainment Expo Los Angelesben; az E3 a videojáték-ipar egyik legfontosabb rendezvénye, ahol a kiadók mutatják be ősszel és jövőre várható újdonságaikat. A legnagyobbak már a show előtti napokban saját sajtórendezvényt tartanak – így tett szombaton az Electronic Arts, vasárnap a Microsoft, magyar idő szerint hétfőn hajnali fél 4-es kezdettel pedig a Bethesda is tartott egy másfél órás prezentációt.

A Bethesda eddig elég tradicionális játékkiadó hírében állt; kevésbé érintették meg piaci trendek, nem sokat foglalkoztak például a családi vagy az alkalmi játékosokra szabott játékokkal, inkább gyártották a hardcore rétegnek a technikás belsőnézetes fps-eket és az 50-60-100 óra alatt végigjátszható szerepjátékokat.

Ez az idei bemutatóval kicsit megváltozott: a Fallout széria új folytatása, a Fallout 76 legalábbis elszakadt az eddigi koncepciótól, hogy igazodhasson az elmúlt évek egyik slágerműfajához: online túlélőjáték lesz, ami jó eséllyel azt jelenti, hogy az erős egyszemélyes sztorinak búcsút mondhatunk. YouTube-on követtem élőben a sajtóbemutatót, ezen a ponton a csetablakban ömleni kezdtek az anyázások, és a keményvonalas rajongókat az sem hatotta meg, hogy a nyugat-virginiai játéktér négyszer akkora lesz, mint a Fallout 4 térképe. November 14-én jön, előtte bétateszt várható.

Kis hőbörgés az Elder Scrolls: Blades bejelentésekor is volt, mert egy eposzi, összetett szerepjáték-sorozatból mobilos mutációt készíteni minimum furcsa ötlet. Persze egy E3-sajtóbemutató legalább annyira a részvényeseknek szól, mint a játékosoknak, az ingyenes, de mikrotranzakciókkal telepakolt játékok pedig nagyon mennek – most lesz egy ilyen is az Elder Scrolls portfóliójában. Ősszel érkezik, ingyenes (haha) lesz.

Mindezt Todd Howard, a Bethesda fejlesztő-atyaistene jelentette be, aki 25 éve van már a cégnél (még a második Elder Scrolls-játékhoz vették fel). Howard egyik kezével elvett, de a másikkal adott: egy új, igazi folytatást is bejelentett a szerepjáték-szériához. The Elder Scrolls VI – ezen kívül semmi nem derült ki a játékról, de miért is kellene, amikor a tömeg már egy logótól megőrül? És a Starfield is szinte csak egy logót kapott – ezzel indít új saját franchise-t a Bethesda, amire 25 éve nem volt példa. Sci-fi játék lesz, ennél többet nem tudni róla. Logónál alig kapott többet a Doom új folytatása, a Doom: Eternal. Pár renderelt szörnyet mutattak, játékmenetet majd az augusztusi Quakeconon villant a cég. Nyilván 2019 előtt nem fog megjelenni, a Starfieldre és az Elder Scrolls VI-ra pedig 2020-as dátumot is csak igen óvatosan jósolnék.

Csak 2019 tavaszán jelenik meg a Rage 2 is. Az első rész az id Software egyik legjobb belsőnézetes lövöldéje volt bivalyerős játékmotorral, szóval én nagyon várom; posztapokaliptikus trancsírozás fegyverekkel és autókkal szabad terepen, avagy Mad Max és Doom találkozik. Az id-nek az Avalanche Studios segít megcsinálni a folytatást. És 2019-ben jön csak az új Wolfenstein is, Youngblood alcímmel. A svéd MachineGames stúdió az elmúlt négy évben szépen visszahozta a Wolfensteint a Bethesda erős brandjei közé, és egy elég jó háttérsztorit adott a náciölő B. J. Blazkowicznak. A Youngblood előreugrik az időben a nyolcvanas évek Párizsába, a játék főhőse pedig Blazkowicz két lánya lesz – ami azt jelenti, hogy kooperatív módban is végi lehet majd tolni a játékot.

És volt még néhány kisebb kaliberű bejelentés, például a Prey Mooncrash kiegészítője, ami a Holdon játszódik (ez máris elérhető, nem kell vele várni őszig sem). Az Elders Scrolls univerzum kártyás játéka, a Legends konzolokra is megérkezik, az online szerepjáték Elder Scrolls Online-t pedig a már elérhető Summerset kiegészítővel fényezték. A Quake Champions is kapott pár új tartalmat, és ezeket a héten ingyen ki is lehet próbálni.

A Bethesda jól sáfárkodik a brandjeivel (bár a Fallout 76 véleményes), idén is megmutatták, hogy nem véletlenül vannak a legnagyobb kiadók között. Annak kevésbé örülhetünk, hogy a legtöbb bemutatott játék csak jövőre érkezik, de a Starfield jó hír, bármi is lesz az. Legközelebb éjjel jelentkezünk a Ubisoft és a Square Enix sajtókonferenciájával, reggelre pedig az is kiderül, mit dob a Sony. Búcsúzóul nézzük meg a Skyrim Very Special Edition trailerét, avagy ki hitte volna, hogy a Bethesda ilyen öniróniára is képes (és hogy mennyire komolyan veszi a tréfát):