Itt a kibaszott kezemben a kriptovaluta jövője

Új Halo, új Gears of War, új Forza Horizon, és még öt stúdiót is vett a cég. És végre, végre, végre kaptunk trailert a Cyberpunk 2077-ből.

Egyik videojátékos sajtókonferencia olyan, mint a másik. Smart casualba öltözött ceók és producerek ecsetelik a hazai pálya előnyeit, a hagyományos mosóporok hátrányait, és mindezt trailerekkel, illetve az Oscar-gálákról ismerős, fékezett habzású poénokkal tagolják. Aki egyet látott, mindet látta. A Devolver Digital E3-as konferenciáit viszont akkor is érdemes látni, ha az összeset láttuk, mert ilyet aztán tényleg nem látni máshol.

A Devolver sajtótájékoztatója úgy viszonyul a többi E3-as konferenciához, mint a South Park a Szomszédokhoz: könyörtelenül parodizálja azt, amit mások való életnek próbálnának hazudni. Néha kínos, amit csinálnak; a humoruk inkább a fingópárnás obszcenitáshoz áll közel, nem a Monty Python kifinomultságához. De a műsor így is fergeteges.

A konferencia házigazdája ezúttal is a színésznő Mahria Zook, aki Nina Strutherst, a Devolver Digital szinergiáért felelős vezetőjét alakítja. (Corporate bullshitting, egyes szabály: ha valaki szinergiák megteremtéséről kezd el beszélni, az annak a jele, hogy az illetőnek fingja sincs semmiről.) Zook nem sokat szarozik,

eszelős arccal eltöri a speaker nyakát, dominatrixként küld el mindenkit a picsába, aki beszólt a tavalyi konferenciájukra, majd bejelent egy játékot, amivel ő ugyan NEM játszana, de mi vegyük meg, mert nekik ebből lesz bevételük.

„Mutassátok azt a szart!” – kiáltja Zook, és mutatják azt a szart: elindul a SCUM (kb. SÖPREDÉK) című multiplayer akciójáték trailere. Nem, ezt nem én találom ki, tényleg így történt:

Már ez is elég lenne a kiváló alaphangulat megteremtéséhez, de a további bejelentésekkel is tudják emelni a tétet: Zook bejelenti a Devolver saját kriptovalutáját, amit Lootboxcoinnak hívnak. Mint mondja, a kriptovaluták feltűnése teremtett egy csomó masszívan alulképzett pénzügyi szakértőt, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi a lófaszról beszélnek, ezért megalkották a sajátjukat.

A Lootboxcoin az első kriptovaluta, amiről a saját megalkotója sem tudja, hogy mennyit ér. Teljesen szabályozatlan, ellenőrizhetetlen a mozgása és az árfolyamváltozása. Nincs civil, kormányzati, nemzetközi személyes vagy intézményes háttere. Nem lehet feltörni, nem lehet blockchainelni, kriptoazonosítani, se bányászni, csak a Devolver honlapjáról lehet megvásárolni.

Ha megvesszük a kriptopénzt, fizikai formában kapjuk meg az érmét, amiről még Zook sem tudja, hogy mennyit ér („pedig itt tartom a kibaszott kezemben!”); az érme ára a hivatalos honlapon minden órában véletlenszerűen megváltozik, így teljesen kiszámíthatatlan, hogy mikor mennyit fog érni. (A cikk írásának pillanatában 1 Lootboxcoin 150 dollárt ér.) Ez persze pénzkidobás; a termékleírásnál is megemlítik, hogy ez a cégvezetők támogatásán kívül az égvilágon semmire sem jó, de hát ez a ma megjelenő játékok tetemes hányadáról elmondható, szóval miért ne.

(Közben leesik: Nina Struthers karaktere pont olyan, mintha Debra Morgant tennék meg egy játékcég vezetőjének.)

A következő játékbemutató előtt a nő összeveszik valakivel a közönségből, aki úgy gondolja, hogy a gifet dzs-vel kell ejteni, de miután Struthers felgyújtja lángszóróval, és elsimul a nézeteltérés, már pörög is a My Friend Pedro c. oldalnézetes akciójáték trailere. Mintha az ElastoMania és a Flashback keveréke lenne, de nyakon öntve a Hotline Miami iróniájával és vérfröcsögésével. A játék jövőre érkezik, Nintendo Switchre és pc-re.

A következő felkonfban szóba kerül a Devolver saját fejlesztésű konzolja is, ami 25 játékot kínál egy platformon, de a demonstrációt tartó srác, Jeffrey elkotyogja, hogy az nem is az ő konzoljuk, hanem egy átszínezett Sega Dreamcast konzol, amiben egy másolt Metal Wolf Chaos lemez van, és maga a konzol be sincs dugva. Nina fehér köpenyes asszisztense, Margaret összeveri Jeffrey-t egy viperával, aztán már pörög is a Metal Wolf Chaos trailere.

Struther, akinek közben eldurrant az agya a látottaktól, vértől iszamós fehér ingben távozna a konferenciateremből, de feltűnik a színpadon az a csávó, aki a tavalyi konferencián elvesztette a fél karját, és Tél Kapitánynak öltözve, egy golyószóróval a csonka keze helyén telepumpálja ólommal Strutherst. A végén a nő szemszögéből láthatjuk, ahogy egy hekkercsoport Terminátorként újrabootolja, és bejelentik, hogy Nina Kibaszott Struthers egy év múlva visszatér.

Hála istennek. Remélhetőleg akkor már játékokat is hoznak magukkal.