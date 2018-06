A Sony már megint megnyerte az E3-at

Magyar idő szerint kedd este kezdődik a legfontosabb videojáték-ipari rendezvény, a Los Angeles-i Electronic Entertainment Expo (E3). Ahogy az lenni szokott, a kiállítás előtt minden nagy játékkiadó saját sajtóprezentáción mutatja meg készülő játékait – és ahogy az lenni szokott, a Sony és a Nintendo maradt a végére. Megvolt az Electronic Arts, a Microsoft, a Bethesda, a Devolver Digital és a Ubisoft, kedden hajnali 3-kor pedig végre a Sony is megmutatta, mivel akarja megnyerni az idei E3-at. És meg is nyerte.

A show legjobb trailerét ugyanis – nem először – a Sony istállójába tartozó Naughty Dog szállította. Az Uncharted sorozatról is ismert stúdió legérettebb játéka a The Last of Us volt, ami érzelmeket és súlyos emberi dilemmákat hozott egy zombiapokalipszises akciójátékba. A játék főszereplői, a tinédzser Ellie és a rá vigyázó negyvenes Joel az egyik legjobb páros volt, amit valaha hátán hordott videojáték. Most a készülő The Last of Us Part II-ből láthattunk filmbetétet és játékbeli akciózást is. Ellie felnőtt, párt talált, de őt is megtalálták rossz emberek, akikkel kíméletlen és mocskos küzdelmet vív a trailerben. A zombikat még rejtegeti a Naughty Dog, de ez a trailer így is elérte, hogy azonnal újra meg akarjam nézni.

Az erős kezdést egyébként egy fura és rossz ritmusú sajtótájékoztatón mutatta be a Sony. Az újságírókat egy olyan módon berendezett helyiségben fogadták, amilyen a trailer elején látható, és egy bendzsóművész játszott egy dalt, mint ahogy a trailerben is bendzsó szólt. Ez a bevonódást erősítő ötlet nem lenne rossz, és a következőnek bemutatott, keleti hangulatú trailernél is megjátszotta ezt a cég egy másik helyiséggel és egy bambuszfurulya-művésszel. A gond az volt, hogy a koncepciót ennél tovább nem vitték, illetve az, hogy rengeteg holtidő volt, amíg az újságírókat átrendezték egyik környezetből a másikba. Így a sajtóbemutató egy részében egy nem túl izgalmas beszélgetést lehetett követni, a show második felére pedig eltűnt az immerzív környezet, cserébe egymás után jöttek a trailerek.

A keleties játék egyébként az Infamousöket fejlesztő Sucker Punch Productions új projektje, a Ghost of Tsushima. A Japán ellen indított mongol invázió idején játszódik, megkapóan szép és pozőr képekkel dolgozik, élvezet lesz vele játszani (harc közben nekem kicsit darabos az animáció, de ezen csiszolhatnak még). Megjelenési dátum még nincs, ahogy a The Last of Us Part II-nek sincs. És ha már itt tartunk, a Control is csak valamikor a távoli jövőben érkezik – ez a Max Payneket is készítő Remedy új játéka lesz, kicsit szürreális környezetben, ahol a gravitáció nem feltétlenül követi a newtoni fizikát.

A fontosabb trailerek közé tartozik még a Death Strandingé, már csak azért is, mert végre játékmenetet is láttunk belőle. A Metal Gear Solid sorozat atyaúristene, Kodzsima Hideo pár éve összebalhézott a Konamival, átment a Sonyhoz, és azóta készíti művészi vízióját. Az eddigi trailerekben szerepelt Norman Reedus, Mads Mikkelsen és Guillermo del Toro, csak éppen még a játék műfaja sem körvonalazódott az előzetesekben sűrűn gomolygó ártisztikus lila ködből. Most egy lépéssel közelebb vagyunk: Reedus karaktere amolyan küldöncféle lesz, aki hegyen-völgyön át kézbesít csomagokat egy olyan világban, ahol rejtélyes, láthatatlan természetfölötti lények szívesen rángatnak embereket a föld alá. Ugyanakkor mit keres a hasán egy műanyag tok, benne egy magzattal? Mik azok a köldökzsinóros lebegő füstalakok? Miért bukkan fel egyszer csak Léa Seydoux és Linsay Wagner – előbbi azért, hogy elnyammogjon egy lárvaszerű lényt? Szóval Kodzsima kiéli magát, remélem, ez jó lesz nekünk is. Megjelenik majd, amikor megjelenik.

A bemutatót a Marvel's Spider-Man hosszú és akciókkal telepakolt videója zárta. Szeptember 7-én érkezik, vagyis szinte már kész, ennek megfelelően sokat láthattunk a játékmenetből. A 2000-es évek elejének Spider-Man-játékait idézi meg, csak a mostani konzolgeneráción, ami nagyjából annyit jelent, hogy jó eséllyel az egyik legjobb szuperhősös játékadaptáció lesz, ami valaha készült.

További apróságok a bemutatóról:

a cég továbbra is bízik a VR-ban, egy trailert a VR-támogatást élvező játékaiknak is szenteltek;

elég igényesnek tűnő Resident Evil 2 remake érkezik január 25-én, sokak örömére;

a Destiny 2 Forsaken szeptember 4-én jön, az első részbe a játékosok már több mint hatmilliárd órát tettek;

jó hír Rick & Morty-rajongóknak: a sorozat egyik alkotója, Justin Roiland játékot készít Trover Saves the Universe címmel;

a Kingdom Hearts III január 29-én érkezik, lesz limitált kiadású PS4 is hozzá;

az egyik legjobb Dark Souls-követő, a Nioh folytatást kap, de egyelőre csak a logóját láthattuk, szóval 2020 előtt senki ne várja;

a From Software pedig VR-játékot fejleszt, ez lesz a Déraciné;

a Call of Duty: Black Ops III érkezik a PlayStation Plus szolgáltatásra, a Black Ops IV előrendelői pedig ajándék pályákat kapnak a harmadik részhez;

a God of Warban lesz New Game Plus mód.

Bár idén a Microsoft is elég erős sajtórendezvényt tartott, a Sony továbbra is fölényben van az exkluzív címeivel. És akkor már csak a kedd este 6-kor kezdődő Nintendo-bemutató van hátra, és indul az E3. A hét második felében a megrendezett céges prezentációkat felváltják a helyszíni élménybeszámolók – ezekből is szemezgetünk majd.