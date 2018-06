Mi volt ez, Nintendo?

Döbbenetes trailert mutatott a Last of Us második részéből. A Spider-Man meggyőző, a Ghost of Tsushima csodaszép, és kiderült, milyen lesz a Death Stranding.

A Nintendo évek óta nem tart hagyományos sajtókonferenciát az E3-on. Mióta bevezették a saját, rendszeresen jelentkező online videokonferenciájukat, a Nintendo Directet, nincs is rá szükségük: ezekből mindenki megtudhatja, hogy milyen játékmegjelenésekkel készülnek.

Az idei show-n nem volt semmi váratlan, papírformát hoztak. A prezentációt Reggie Fils-Aime, a Nintendo of America elnöke kezdte. Ő mutatta be a Xenoblade Chronicles 2 című switches szerepjátékhoz készült, szeptemberben érkező kiegészítőt, a Torna: The Golden Countryt, illetve a Daemon X Machina című First Studio-játékot.

Jönnek az új Pokemon-játékok: Reggie méltatja kicsit a november 16-án megjelenő Pokemon: Let's Go Picachu és a Pokemon: Let's Go Eve-et. Ezzel egy időben lesz kapható a két játékkal kompatibilis új hardver, a Pokeball Plus: ez egy kulcstartóra emlékeztető, nyomógombos kis labda, amivel a való világban is próbára tehetjük a labdára feltöltött pokémonjaink képességét.

A Mario Party már két évtizede futó játéksorozat, de még mindig van benne potenciál. Gyakorlatilag egy digitális társasjáték-gyűjteményről van szó, így a maradéktalan élvezethez ajánlott egy vidámra részegedett baráti társaság, akikkel együtt játszhatjuk a különböző minijátékokat: a szumót, a teniszt, a sütögetést, az akadályversenyt. Az új epizód alighanem minden család és nagyobb társaság titkos kedvence lesz, hiába írja meg minden szakújságíró, hogy a Mario Party utoljára két konzolgenerációval ezelőtt volt igazán jó.

A Fire Emblem: The Three Houses a népszerű stratégiai szerepjáték legújabb epizódja. A rajzfilmes kedvcsináló videót rövidesen felváltották a játékból ollózott jelenetek. Eszerint a harc marad körökre osztott: a csata továbbra is egy négyzethálós térképen zajlik, ahol különböző fegyverekkel és varázslatokkal sakkozhatunk komplex szabályok szerint. A kötött harc ellenére úgy tűnik, hogy a szabadon bejárható területek mérete ezúttal nagyobb lesz. A karakterek rajzfilmesek, de a környezet inkább realisztikus; a tervezők jó ízléssel keverték a kétféle hatást.

Kis méltatást és külön trailert kap a Fortnite, minden idők legnépszerűbb multiplayer játéka, ami Nintendo platformon is megjelenik. Pontosabban megjelent: a játék Switch verziója ingyen letölthetővé vált a Nintendo eShopban a konferencia vége után. Reggie szerint totális battle royale élményt kapunk – és nincs okunk kételkedni, épp ezért az élményért perelték be Dél-Koreában a játék fejlesztőit.

Reggie két játékot emelt ki az indie felhozatalból: a Team 17 multiplayerrel súlyosbított főzőcskeversenyét, az augusztus 7-én érkező Overcooked 2-t; illetve a Killer Queen Blacket, ami egy oldalnézetes akciójáték, és 2018-ban végre megjelenik belőle a Switch verzió is.

Kaptunk egy trailercsokrot a közeljövőben megjelenő indie címekről és a fontosabb Nintendo-játékokhoz érkező bővítésekről. Csak úgy pörögnek a címek: Hollow Knight, Arena of Walor, Octopath Traveler, Minecraft, Pixark, Just Dance 2019, Splatoon 2 Octo Expansion, Crash Bandicoot N-Sane Trilogy, Carcassonne, FIFA 18-19, Ark, Paladins, Monster Hunter Generations Ultimate, The World Ends With You, Mario Tennis, meg minden, amit elfelejtettünk felsorolni.

Reggie-nek elköszönni sem volt ideje: már váltunk is a Nintendo kiotói központjára, ahol a játéktervező Shinya Takahashi méltatja egy kicsit a Switchet támogató külsős fejlesztőket, és azokat a vásárlókat, akik lépten-nyomon előkapják a Switchet egy kis játékra. Majd átadja a szót Masahiro Sakurainak, aki bejelenti a show atombombáját: a Super Smash Bros. új részét. Tudom, a drága olvasónak ez a cím valószínűleg semmit nem jelent, de a keményvonalas Nintendo-játékok közül a Super Smash Bros. az egyik legnépszerűbb: csak öt rész jelent meg belőle, de azokból már csaknem 35 millió példányt adtak el. Az utolsó rész 2014-ben jelent meg Nintendo 3DS-re és Wii U-ra; a mostani, Ultimate alcímű epizód idén jelenik meg.

Jön a trailer: bemutatják az összes szereplőt, aki feltűnik a játékban – és az összes korábbi epizódban. A Nintendo szerint

ez lesz minden idők legnagyobb létszámú crossover játéka,

amiben más-más játékok szereplői keverednek. És tényleg: itt van Mario, Samus, Kirby, Bowser, Link, Donkey Kong; és a kevésbé híresek, mint Fox a StarFoxból, Ganon és Sheik a Zeldából, egy random falusi az Animal Crossingból, Sonic, a Sega kabalafigurája, Peach, Mario hercegnője, a Wii Fit személyi edzője, néhány Pokémon, Ryu a Street Fighterből, Cloud a Final Fantasy VII-ből, és Snake a Metal Gear Solidból.

Nem soroltunk fel mindenkit, pedig végső soron ez adja a Smash sava-borsát: a változatos szereplőgárda, akik mind a maguk egyéni stílusában küzdenek, egy eszement, de mindig következtes szabályrendszer alapján. Bár a Smash a Nintendo-rajongók egyik kedvence, a pályák és a karakterek képességeinek bemutatója indokolatlanul hosszú; még jó, hogy ez nem egy igazi sajtótájékoztató volt, mert már mindenki álomba zuhant volna. A többiek alighanem kivárták a végét, hogy beírhassák a naptárba a megjelenési dátumot: december 7, 2018.

A műsor végén a Metroid-rajongók is örülhettek, úgy öt másodpercig - hiába, az ő szopatásukat a Nintendo mesteri szinten űzi. A tavaly bejelentett Metroid Prime 4-ből még egy képkockát sem láthattunk, így amikor egy trailerben feltűnt Samus, a széria főszereplője, mindenki ujjongani kezdett – amíg ki nem derült, hogy ez csak Ridley-nek, a széria főellenségének csinál egy kis reklámot, aki szintén választható karakter lesz a Super Smash Bros.-ben.

Hát, ennyi. Egy rajongó talán többet várt, de tény: a Nintendo legalább következetes volt. A riválisok rendre azzal nyerik meg az E3 legjobb sajtókonferenciája címét, hogy ki tudja, mikor megjelenő játékokból mutogatnak kedvcsináló videókat. A Nintendo ezzel szemben azt mutatta meg, hogy a saját platformjukra milyen játékok fognak megjelenni idén karácsonyig.

Borítókép: Yves Guillemot, az UbiSoft Entertainment SA vezérigazgatója és Shigeru Miyamoto, a Nintendo Co. rendezője és kreatív munkatársa Los Angelesben 2018. június 11-én. Fotó: Troy Harvey / Bloomberg / Getty Images Hungary.