180 évnyi videojátékozással tanították be az AI-t az esportra

A körökre osztott, rendkívül lassú táblás játékok után a jóval összetettebb és valós időben zajló többszereplős videojátékokban is elverheti a mesterséges intelligencia az embert. Az Elon Musk és Sam Altman által alapított OpenAI laboratórium legfrissebb eredménye, hogy az esport egyik népszerű játékában, a Dota 2-ben képesek legyőzni az amatőrök legjobb 1 százalékát.

Tavaly augusztusban is elért az OpenAI egy mérföldkövet, a Dota 2 egy az egy elleni meccseiben már el tudták verni a legjobb játékosokat, de ez nagyjából olyan, mintha a lábtengózást összemérnénk a Bajnokok Ligájával. A Dota 2-nek pont az a lényege, hogy mindkét csapatban öt játékosnak kell összedolgoznia, ami sok koordinációt és hosszabb távú tervezést igényel, és a mesterséges intelligencia már ebben is képes helyt állni. Hogy megveri-e a játékosok krémjét, az majd az idei legnagyobb bajnokságokon kiderül.

Elon Musk csapata nem azt a célt tűzte ki maga elé, hogy rommá alázza a videojátékban megélhetést kereső kockákat, az esport csupán egy kellően összetett kihívás, és ésszerű ezen a területen tesztelni a mesterséges intelligencia képességeit, mielőtt rábíznánk egy valódi város teljes közlekedési infrastruktúrájának az irányítását.

A Dota 2 sokkal nagyobb kihívást jelent az AI-nak, mint a táblás játékok, mert a gépi agy sem láthatja a teljes játékmezőt, úgy kell kitalálni a stratégiát, hogy számtalan információ rejtve van előle.

Minden egyes pillanatban 1000 különböző akció közül kell választani, 20 000 adatpont alapján.

Fotó: OpenAI Az OpenAI humán csapata a botok ellen

A botokat megerősítéses tanulással képezték ki, ami egy rendkívül egyszerű technika: próba-szerencse alapon kísérletezik az AI, és bizonyos dolgokért - például az ellenség megöléséért - jutalmat kap. Minden egyes bot összesen 180 évnyi játékot játszott végig, természetesen igencsak felgyorsítva, de a valóságban így is pár hónapig tartott a folyamat. Egy embernek 12-20 ezer órát igényel, hogy profi játékossá váljon.

A gép még így is lemaradásban van, mert a Dota 2-ben elérhető 115 hős közül, amelyeknek mindnek egyedi játékstílusa és képessége van, csak ötöt ismer. Akadnak olyan döntési helyzetek is, például a tárgyak vásárlásánál, amit egyszerűen kézzel belekódoltak a botba, és néhány trükköt is letiltottak, például a láthatatlanságot. Eközben viszont számos helyzetben előnyben vannak, hiszen a játékmezőn nem becslik, hanem pontosan ismerik a távolságokat, így elég jól tudnak célozni, soha nem klikkelnek mellé, és egy 45 perces ütközet végére sem lankad a figyelmük.

Hogy mindezzel mire megy az AI, az majd az augusztus 20-án kezdődő The International bajnokságon kiderül.

(The Verge)