Folytatódik a kilencvenes évek legendás kalandjátéka

Új verziót kapott a Day of the Tentacle, az egyik legjobb játék, ami valaha készült. Csáp Norris, sőt Nemcsáp Károly is ezzel játszana!

De sajnos azok hibáit is megtartotta a Shardlight. Gyönyörű oldschool grafika, posztapokaliptikus hangulat és bosszantó pixelvadászat.

Több mint 25 éve jelent meg a Day of the Tentacle. A Lucasfilm Games kalandjátéka azóta kultstátuszba került; sokan a mai napig az egyik legjobb point & click kalandjátékának tartják. Két éve egy újrakiadást is kapott, ami nagyjából változatlan formában hozta vissza a régi élményeket.

A rajongók remélték, hogy a játék fejlesztői – akik már Double Fine néven alkotnak – előrukkolnak egy folytatással is, de ez nem történt meg. A legelszántabbak úgy döntöttek, hogy saját kézbe veszik a dolgokat, és elkészítik a játék nemhivatalos folytatását: a Return of the Tentacle-t.

A játékról már két éve megjelent az első trailer, de a fejlesztéssel csak mostanra végeztek. Mivel szerelemprojektről van szó, az alkotók nem kérnek pénzt a játékért:

a Return of the Tentacle ingyen letölthető, és Linuxon, Macen, illetve pc-n is futtatható.

A fejlesztők megtartották az alapjáték kézzel rajzolt grafikai stílusát, de vadonatúj zenéket írtak hozzá. A történet nagyjából ugyanazon a nyomvonalon halad, mint az első részé: meg kell akadályoznunk, hogy a ronda lila csápok átvegyék az uralmat a világ fölött, és rabszolgasorba taszítsák az emberiséget. Ugyancsak ismerős lehet az időutazás, illetve a feladatok jellege is az első részt idézi.

A Return of the Tentacle-t a fejlesztők prológusként emlegetik, így nem kizárható, hogy a folytatás is kap egy folytatást. Remélhetőleg arra már nem kell 25 évet várni.

