Elkészült a legmenőbb videojáték pornóváltozata

Fortnite vs. PlayerUnknown's Battlegrounds. Tényleg lopott az egyik a másiktól, vagy ez a szokásos ügymenet a játékfejlesztésben?

Az online slágerjáték kamuverziói mögött ott lehetnek a kiberbűnözők is.

A WoodRockets és a PornHub közzétette a legújabb pornófilmjükhöz készült kedvcsináló videót, amit a Fortnite Battle Royale című videojáték alapján forgattak.

Furcsának tűnhet, hogy valaki pont ilyen alapanyagból akarjon pornófilmet készíteni, de az alkotók sportot űznek abból, hogy népszerű franchise-ok pornóváltozatait készítik el: az ő nevükhöz fűződik a és a SpongeKnob SquareNuts is. És, mint azt az internet 34-es szabálya óta tudjuk, nincs olyan téma, amiből ne lehetne pornót forgatni.

A Fortnut című film forgatókönyvét April O'Neil írta, aki csak a nevét kölcsönözte a Tini Nindzsa Teknőcök riporternőjétől, ugyanis foglalkozására nézve pornósztár. A film mindenben a videojátékot idézi a hülye felhasználónevektől a küldetésekig.

A kedvcsináló trailert elnézve felmerül a kérdés, hogy ettől ugyan ki izgulhat föl, de a trailer nem veszélyes a közerkölcsre, csak a rekeszizmokra. Nagyjából annyira lehet komolyan venni, mint az Attack of the Mutant Dick From Outer Space kamutrailerét.

Talán nem világos, hogy miért pont egy tinédzsereknek szánt multiplayer akciójátékból kellett pornófilmet forgatni, de a Fortnite Battle Royale-t a harmincas korosztály is szereti; világszerte több mint 125 millióan játszanak vele. Hát, most játszhatnak azzal is, amivel egyidősek.

(Vice )