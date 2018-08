Videojátékhoz is edzőt fizet néhány szülő

Tavaly júliusban adta ki az Epic Games az ingyen játszható lövöldözős játékát, és a Fortnite hamarosan bombasiker lett, főleg miután szeptemberben megjelent hozzá az egyszerre száz játékost megmozgató battle royale mód. A játék azokat szólítja meg, akik a Minecrafton nőttek fel, de a Fortnite világában az építkezés csak a körítés a harchoz, amelyben 99 ellenféllel kell megküzdeni. Ez pedig már nem megy mindenkinek túl jól.

Néhány szülő pedig célul tűzte ki, hogy a gyermekének jó legyen, és ennek érdekében edzőt fogadnak, akár 30-40 dollárt is kifizetve óránként, hogy a csemetéik megtanuljanak küzdeni. A Wall Street Journal erről szóló cikke igencsak felkavarta az állóvizet a videojátékok megítélésével kapcsolatban.

Az amerikai média és a közösségi felületek hirtelen megteltek olyan cikkekkel, amelyekben a videojátékot teszik felelőssé, hogy a gyermekek csak a szobában ülnek, esetleg feladják a sportkarrierjüket, és egyesek még azt is kifogásolják, hogy a játékból szavak szivárognak át a hétköznapi beszélgetésekbe.

Ebben az egészben persze nincs túl sok újdonság, a Wall Street Journal is valószínűleg azért kapta elő a témát, mert a Fortnite roppant népszerű lett. A videojáték-iparnak nagyjából negyven éves múltja van, és korábban is volt már példa videojátékos coachingra, idehaza is lehet tanulni profiktól. Sőt, a WSJ cikke olyan példákat is említ, hogy a szülők iratkoznak meg tanfolyamokra, hogy együtt tudjanak szórakozni a gyermekeikkel, és ne legyenek tök bénák a játékban.