A Fortnite nem fog felkerülni a Play Áruházba

Még mindig nem lehet tudni, hogy pontosan mikor jelenik meg Androidos telefonokra az utóbbi évek egyik legsikeresebb játéka, a Fortnite, de a fejlesztő Epic Games megerősítette, hogy közvetlenül tőlük és nem a Play Áruházból lehet majd beszerezni a játékot. Ennek a lehetőségéről már lehetett hallani pletykákat egy ideje, amiket most Tim Sweeney vezérigazgató a The Verge-nek hivatalosan is megerősített.

A CEO két érvet hozott fel a döntés mellett. Az egyik, hogy az Epic minden platformon szeretné megőrizni a közvetlen kapcsolatot a vásárlóival. Ezért van az, hogy PC-n is saját csatornán keresztül terjesztik a játékot és nem a Valve népszerű Steam szolgáltatását használják. Sweeney szerint az internet egyik nagy előnye, hogy ki lehet hagyni a kereskedelemből a kiadók és a felhasználók közötti terjesztőket, akik leveszik a saját hasznukat.

Ezt Androidon csak azért tehetik meg, mert a Google nem kötelezi a platformjára fejlesztőket arra, hogy csak az ő áruházából letöltött programokat lehet feltelepíteni az Androidos mobilokra. Apple készülékekre már hónapok óta elérhető a játék, de ott az Epic nem hagyhatta ki a középső szereplőt, hiszen az iOS készülékekre csak az App Store-on keresztül lehet alkalmazásokat telepíteni.

De az első szempont valójában csak a PR, a lényeg természetesen a pénz: az Epic nem akar a játékból befolyó pénzeken osztozni a Google-lel. Ha a Play Áruházon keresztül töltik le a felhasználók a programot, akkor minden egyes elköltött pénzből 30 százalék a Google-höz kerül. Sweeney szerint nem fair, hogy azt várják el a fejlesztőktől, hogy a bevétel 70 százalékából fedezzék a gyártási és támogatási költségeket.

Biztosan nagyon sok pénzről van szó, a Fortnite hihetetlen népszerűségnek örvend, az iOS verzió 3 hét alatt 15 millió dollárt hozott, valószínűleg az Androidos kiadás után is óriási lesz az érdeklődés.

Az Androidos megjelenéssel kapcsolatban azt pletykálják, hogy összefognak a Samsunggal és az első hónapban csak Samsung Galaxy Note 9-n lehet majd játszani a játékkal. Ezt az értesülést sem a Samsung sem az Epic nem kommentálta.

A Fortnite-nak jelenleg 125 millió regisztrált jtákosa van, arról, hogy mi is ez pontosan és miért lett rövid idő alatt ilyen népszerű, ebben a cikkünkben írtunk bővebben.