A Walking Dead Neganje jön a Tekken 7-be

A Walking Dead utóbbi pár évadának főellensége, Negan is választható karakter lesz a Tekken 7 következő kiegészítőjében – írja az Engadget.

A fejlesztő Bandai Namco az idei Las Vegas-i EVO verekedős játékos esportrendezvényen mutatta be a kiegészítő teaserét, amelyből persze még nem sok minden derül ki, de többek között Negan, na meg az ikonikus baseballütője, Lucille is feltűnik benne, miközben a háttérben felcsendül a Walking Dead jól ismert zenéje is. Itt az egész teaser, de a lényeg 2:35-től jön:

A Tekken-sorozatban már korábban is feltűntek vendégkarakterek, például Noctis Lucis Caelum a Final Fantasy XV-ből vagy Akuma a Street Figherből, de képregényes-tévés vonal teljes újdonság. Legalábbis a Tekken esetében, mert ahogy az Engadget felidézi, a Soulcalibur IV-ben például Yoda és Darth Vader is választható karakter volt.

A Tekken 7-be a kiegészítővel Negan mellett érkezik még többek között Anna Williams (Misima Kazuja személyi testőre) és Lej Vulung karaktere is. A megjelenés idejét viszont még nem közölték.

Júniusban mi is teszteltük a Tekken 7-et, az élménybeszámolónk itt olvasható újra.