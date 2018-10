Egy szemét üzenettel ki lehet nyírni a PS4 konzolokat is

Korábban mobiltelefonoknál volt ilyesmire példa, most úgy tűnik, hogy az összeomlást előidéző rosszindulatú üzenetek elérték a játékonzolokat is. A friss hírek szerint Sony Playstation 4 tulajdonosok panaszkodnak arra, hogy a PS Messages üzenetküldő alkalmazásban fogadott üzenetek egyike olyan rosszindulatú karaktert tartalmaz, ami az üzenet megnyitásakor használhatatlanná fagyasztja a PS4-et.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a megtámadott konzolok újraindítás után sem térnek igazán magukhoz. Az átlag felhasználó számára viszonylag bonyolult, de legalábbis kényelmetlen lépések kellenek ahhoz, hogy ismét működőképes legyen a PS4: nem elég törölni az ártó üzenetet és kilépni az üzenetküldő appból, de biztonsági üzemmódban ("Safe mode") újra kell építeni az adatbázist, vagy végső esetben a gyári beállításokat visszaállítani ("Factory reset").

A felhasználók jobban teszik, ha megelőzik az efféle üzenetek kézbesítését azzal, hogy a beállítások menüben, a fiókmenedzserben (account management) vagy kikapcsolják teljesen az üzenetküldés funkciót ("No one"), vagy lekorlátozzák úgy, hogy csak a barátok, ismerősök küldhessenek ("Friends only").

A Sony várhatóan szoftverfrissítést ad ki a probléma kezelése érdekében.

