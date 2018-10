GTA-csalók miatt razziáztak a rendőrök Ausztráliában

Öt ausztrálnak átkutatta a házát a rendőrség és befagyasztották a számláikat, amiért a gyanú szerint csalásra alkalmas szoftvert árultak a GTA 5 videójátékhoz, írja a TorrentFreak. Ez az első eset, hogy videójátékos csalás miatt razziázott valamelyik ország rendőrsége.

A GTA 5-öt gyártó Rockstar Games és annak anyacége, a Take-Two Interactive több feljelentést is tett már csalások miatt, ez az eset az Infamous nevű szoftver készítőit érinti. Az Infamous ugyan fél éve már nem elérhető, de korábban 11 ezer forintért árulták a játékosoknak.

Ez a szoftver a GTA 5 iszonyatosan népszerű online módjához készült, ezzel a játékosok bekapcsolhatják a godmode-ot, vagyis halhatatlanok lesznek, illetve képesek virtuális valutát generálni. Előbbi nyilvánvalóan elrontja a nem csaló játékosok élményét, utóbbi pedig azért nagyon súlyos, mert a Rockstar Games a valódi pénzért is vásárolható virtuális valutákból szedte meg annyira magát, hogy idén áprilisban minden idők legnagyobb bevételét produkáló szórakoztatóipari terméke lett a GTA 5, 2013 óta 6 milliárd dollárt kerestek vele, miközben például az Avatar c. film is csak 2,8-at. Vagyis csalás alatt nem azt kell érteni, hogy valaki beírja a GTA: Vice City-be, hogy NUTTERTOOLS, és lesz egy csomó fegyvere a single player játékban.

A mikrotranzakciók világáról és annak árnyoldaláról korábban ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.