Leatombombáztak egy Fallout 76 szervert a játékosok

Egy csapat játékos lefagyasztotta a Fallout 76 egyik multiplayer szerverét, legalábbis valami hasonló történt, miután egyszerre három atombombát is dobtak egy helyre, hogy lássák milyen speciális eseményt tudnak esetleg ezzel előidézni a játékban. Ha nem is pont úgy, ahogy várták, végül is sikerrel jártak, a játékszerver ledobta az ékszíjat a három nukleáris fegyver összehangolt detonációjakor.

A játékosoknak pár nappal ezelőtt sikerült egy darab, amúgy igen fáradságos úton megszerezhető atombomba ledobásával megidézni a nukleáris-posztapokaliptikus játék világának feltehetőleg legerősebb ellenségét, a Scorchbeast Királynőt. Ehhez egy speciális helyszínen kellett atombombát robbantani, ezek fissure site néven szerepelnek a játékban. Az atomrobbanás egy 95-ös szintű, lángot okádó, nukleáris sárkányszerűséget (a halálos karmos mutáns gyíkok továbbfejlődött változatát) hívott életre, vele kellett megküzdenie a játékosoknak.





Miután hosszadalmas, összehangolt csapatmunkával szereztek még három atomtöltetet, úgy döntöttek, hogy egy újabb fissure site-on egyszerre felrobbantják azokat, hátha egy még erősebb kreatúrát sikerül vele előcsalogatni. Nos, a jelek szerint három atomtöltet felrobbantása nem eredményezi újabb különleges szörnyeteg megjelenését, ellenben lefagyasztja a játékszervert. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy amikor a három töltet felrobbant, a közös térképen kalandozó összes (pontosan nem tudni hány) játékossal megszakította a kapcsolatot. Bár nincs rá egyelőre közvetlen bizonyíték, de nagy valószínűséggel a hármas atomrobbanás okozta a technikai hibát, írja a vgr.com.