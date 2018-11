Már 200 millióan játsszák a Fortnite-ot

A Call of Duty: Black Ops 4 felcsatolta magát a Fortine-vonatra, ciki másolás helyett viszont rettentő élvezhető játékot raktak össze, ami új életet adott a CoD-franchise-nak. És van egy halom félelmetes zombi is.

Már szerdától lehet használni, hamarosan a Fortnite is megkapja.

Amikor az Epic Games januárban bejelentette, hogy összesen 40 millióan játszanak az általuk fejlesztett Fortnite-tal, már attól lekoppantak az állak. Pedig a fejlemények tükrében ez elenyészőnek mondható, mára ugyanis megötszöröződött a játékosok száma.

A 200 milliós határt novemberben sikerült átlépni; ez 60 százalékos növekedés a júniusi 125 millió játékoshoz képest. Fontos megjegyezni, hogy a felhasználók közül nem mindenki aktív: a 200 millióba azt is beleszámolják, akik csak egyszer próbálták ki a játékot. Ugyanakkor az Epic már azzal is rekordot döntött, hogy egyidejűleg 8,3 millióan játszották a Fortnite-ot.

A Fortnite csak részben azért olyan sikeres, mert ingyen játszható. Egyrészt nagyon magas a kulturális beágyazottsága: a játék olyan tévéműsorokban is feltűnt, mint a Big Bang Theory vagy a Saturday Night Live, és a futball-világbajnokok is hivatkoztak rá. Másrészt 2018 eleje óta egyre több platformon lehet játszani vele. Áprilisban jelent meg az iOS verzió, júniusban a Nintendo Switchre írt változat, és az elmúlt néhány hónapban az androidos bétateszt is elindult. Belátható, hogy ma már nehéz olyan eszközt találni, amin ne futna a Fortnite.

Az Epic most minden erejével azon van, hogy sikeresen fenntartsa a játék iránti érdeklődést. Ennek a kezdeményezésnek a része, hogy nemrég 100 millió dollárt költöttek e-sport-bajnokságok finanszírozására. Nyilván ők is tudják, hogy nem ülhetnek a babérjaikon, hanem folyamatosan pénzt kell költeniük arra, hogy megtartsák a meglévő játékosokat, és magukhoz csalogassák az újakat.

