A legendás John Romero 18 új pályát csinál az eredeti Doomhoz

Ajándék az 1993-ben az egész játékiparban új korszakot jelentő Doom megjelenésének 25. évfordulójára: John Romero, a játékfejlesztés rocksztárja, a Doom és a Qake legendás designere és pályatervezője 18 vadiúj pályát csinált a negyedszázados szülinapra. Az eredeti Doomhoz készült kiegészítő ingyenes letölthető, de egy gyűjtői változat is van, a csili-vili doboz 166 dollár.

A Doom 25 év után ugyanannyira korszakos, mint egykor, az egész korabeli id software világ csúcsát jelentő multiplayer deathmatch valóság a játékfejlesztés új érájának kezdetét jelentette – hogy mennyire időtálló, jelzi, hogy John Romero, a Doom lelke, még most is minden héten doomozik egyet – mint azt tavaly a pesti turnéján is elmesélte.

Romero a 25. szülinapra 18 új pályát készített. A stílus az eredetihez hasonló, Romero azt mondja, olyat akart csinálni, ami nagyjából olyan, mintha egy eredeti ötödik epizód lenne. A játék zenéjét a maszkos-KFC-vödrös fellépéseiről is ismert metálgitáros, Buckethead készítette.

A Sigil néven piacra dobott csomag teljesen ingyenes, de dobozban meg is lehet vásárolni. A kisebb kiadás 40, a nagyobb 166 dollárba kerül, a designt Christopher Lovell csinálta. A 18 új pályája februártól lesz elérhető, előrendelni már karácsonytól lehet.