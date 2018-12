Kevés igazán áttörő pc-s játék született 2018-ban

Megjelentette a Valve a Steam játékletöltő platform legkeresettebb pc-s játékainak szokásos év végi toplistáját. Nyilván nem kell belőle messzemenő következtetéseket levonni, mondjuk a globális pc-s játékipar működéséről és aktuális helyzetértől, meg hogy merre tart a gémeruniverzum, de azért pár érdekes dolog kiderül így is belőle.

A száz legkelendőbb játékot felsoroló Top Sellers lista négy csoportra bomlik: a top 12 a platina, a következő tucat az arany, az utánuk sorjázó 16 játék az ezüst, és a maradék 60 játék a bronz kategóriában szerepel.

A Platina 12

Az egyik legérdekesebb jelenség, hogy a platina fokozatot elérő legkelendőbb tucatba mindössze ez a három 2018-ban megjelent játék tudott beférkőzni:

A platina kategória kilenc játéka a következő:

Counter-Strike: Global Offensive (2012)

Dota 2 (2013)

Warframe (2013)

The Elder Scrolls Online (2014)

Grand Theft Auto 5 (2015 on Windows PC)

Rainbow Six Siege (2015)

Rocket League (2015)

Civilization 6 (2016)

PlayerUnknown's Battlegrounds (2017)

A Valve szokásához híven idén sem árulta el, hogy pontosan milyen eladási számok állnak az egyes kategóriák egyes címei mögött, így nem tudni, hogy a 12 közül melyik volt a legkelendőbb és mekkora bevételt/profitot hozott. Arra is csak a vásárlói értékelések számából lehet következtetni, hogy a 2018-as játékok közül a legdrágább, a Monster Hunter: World lehetett a legerősebb versenyző – 2018. augusztusi megjelenése óta csaknem 55 ezer értékelést kapott, míg a márciusi Far Cry 5 26 ezer, az októberi Assassin's Creed Odyssey 14 ezer értékelésnél tart.

A top 12 érdekessége még, hogy a 12-ből három játék (a Warframe, a CS:GO és a Dota 2) úgynevezett free-to-play, azaz alapból ingyenes, játékon belüli vásárlásokból élő termék. E három játék amúgy a toplista három legöregebb darabja is, 2012-es, 2013-as címekről van szó.

Nem válik a 2018-as pc-s játékok dicsőségére, hogy az arany szintű mezőnybe is csak két új cím férkőzött be: a Jurassic World Evolution és a Kingdom Come Deliverance, és a 16 ezüst játékból is csak 9 az idei, a futottak még kategóriába meg csak 21 darab 2018-as játék fért be. Összességében tehát a Steam-en a legtöbb bevételt hozó száz játéknak csak harmada új.

Nyitókép: screenshot a Monster Hunter: World című 2018-as játékból