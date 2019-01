Most a Fortnite a legkeményebb ellenfele a Netflixnek

Tavaly 16 milliárd dollár volt a Netflix bevétele, és bár rengetegen igyekeznek beszállni az online filmiparba, nem ezek a riválisok jelentik a legnagyobb veszélyt. A Netflix úgy látja, hogy mindenki a versenytársa, aki kijelzőn nézhető tartalmat kínál, és ebben az esetben bizony számolniuk kell a Fortnite világsikerével is.

Egyelőre vesztésre állnak.

2018 végén a Netflixnek 139 millió előfizetője volt világszerte, és az Egyesült Államokban a kijelző előtt töltött idő 10 százalékát náluk töltik el a nézők. Ez egész jónak mondható, bár más országokban messze nem ilyen rózsás a helyzet, részben a nyelvi korlátok miatt, hiszen a tartalmakat kevés nyelvre szinkronizálták.

Az viszont sokkal jobban aggasztja a Netflixet, hogy a Fortnite-ot kiadó Epic Games már tavaly novemberben 200 millióan regisztrált felhasználóról számolt be.

Emellett persze ott van még a Youtube is, mint erős versenytárs. Tavaly októberben, amikor pár percre leállt a Google videós portálja, hirtelen nagyon megugrott a Netflix nézőinek száma, és ebből következtettek arra, hogy mennyien nézhetik a megosztott videókat, amikor éppen nem a Netflix előtt ülnek. Az már csak plusz csavar a történetben, hogy a Youtube is tele van videojátékok közvetítéseivel, szóval ott is jelen van a Fortnite.

A Netflix idén is sok milliárd dollárt elkölt új saját gyártású filmekre és sorozatokra, de az Epic sem ül a babérjain. Pár hete indult el a játékboltjuk, így az a kliens, amely eddig lényegében csak a 200 millió Fortnite-rajongót szolgálta ki, mostantól újabb és újabb játékokkal igyekszik őket a számítógép kijelzője elé szögezni a tévéképernyő helyett.

