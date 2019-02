Kitört a világháború a gémervilágban

Szokott játszani videojátékokkal? Ha a válasz igen, nyilván találkozott már a legnagyobb online játékbolttal, a Steammel, sőt, jó eséllyel ragaszkodik is hozzá, és talán elege is van már abból, hogy csomó játékhoz más platformokat kell használni. A Steam egyeduralma kényelmes a játékosok számára, de nem biztos, hogy jót tesz a piacnak.

A megdöntésére tett kísérletek eddig rendre kudarcot vallottak – elég csak az EA közutálatnak örvendő próbálkozására, az Originre gondolni –, most viszont a Fortnite-vonaton száguldó Epic Gamesszel olyan kihívója akadt, aki tényleg megszorongathatja, ha okosan játssza ki a kártyáit. Az Epic a játékosokat a fojtogató monopóliumtól, a fejlesztőket meg a profit lenyúlásától mentené meg, az viszont még kérdéses, hogy a szereplők akarják-e a megváltást.

Here comes a new challenger

Az egész ügy még tavaly augusztusban kezdődött el, ekkor derült ki ugyanis, hogy az Epic Games őrületesen népszerű játéka, a Fortnite nem fog felkerülni a Google Play Áruházba, helyette inkább a PC-s verzióhoz hasonlóan közvetlenül tőlük lesz majd letölthető. Ennek egyik oka az volt, hogy szerették volna megtartani a közvetlen kapcsolatot a vásárlóikkal, a másik – és nyilván ez a fontosabb – pedig az, hogy nem akarták osztozkodni a pénzen Google-lel.

Ez a módszer láthatóan működött, és több mint valószínű, hogy decemberben az addigi sikerek miatt döntöttek úgy, hogy a Google mellett a Steammel is szembeszállnak, és megnyitják a saját digitális szoftverboltjukat. Ez önmagában annyira nem lett volna érdekes, de

a fejlesztőknek azt ígérték, hogy a Steammel ellentétben ők a megszokott harminc – illetve 50 millió dolláros bevétel fölött húsz százalék – helyett csak tizenkettőt fognak lefölözni a bevételekből,

a játékosokat pedig azzal próbálták meg már az induláskor átcsábítani, hogy ingyen hozzájuk vágták az alapesetben 21 euróba kerülő búvárkodós-túlélős Subnauticát, sőt, később bejelentették, hogy minden második héten újabb ingyenes játék üti a felhasználók markát.

Ez utóbbi papíron jól hangzik, a sajtónak is bejött, de a valóságban nem igazán váltotta meg a világot, sokan még az ingyen játék miatt sem voltak hajlandóak leszedni az Epic rendszerét, éppen azért, mert mostanra már jóformán mindenkinek elege van abból, hogy ilyen programokkal van tele a gépe. A cég ettől ugyanakkor nem jött zavarba, a háttérben tovább fűzte a fejlesztőket, ennek pedig január végére meg is lett az eredménye.

Az Epicnek több független fejlesztőt sikerült meggyőznie arról, hogy jobban járnak velük mint a Steammel – így lett többek közt Epic Store-exkluzív a Monster Huntert koppintó Dauntless –, de olyan nagyhalakra is le tudtak csapni, mint a Ubisoft márciusban érkező üdvöskéje, a Tom Clancy's The Division 2.

A legfontosabb zsákmány ugyanakkor egyértelműen a 4A Games posztapokaliptikus sorozatának harmadik része, a Metro Exodus, aminek utolsó pillanatos elvesztése nemcsak a Steamnek fájt nagyon, hanem a játékosoknak, sőt a játék fejlesztőinek is.

A két cég harcának ezen a ponton győztese még bőven nincsen, a 4A Games viszont egyértelműen az első nagy vesztes, a váltás miatti harag ugyanis elsősorban rajtuk csapódott le: az elmúlt két hétben a játékosok negatív értékelésekkel nyomták tele az egyébként kedvelt játéksorozat első két részének Steam-oldalait, és a teljes bojkott is felmerült a Metro Exodussal kapcsolatban.

Pár nappal a botrány kirobbanása után aztán az egyik fejlesztő ásta tovább a csapat sírját azzal, hogy egy orosz fórumon hozzászólt a vitához, és többek közt azt írta, hogy

HA A PC-S JÁTÉKOSOK BOJKOTTÁLJÁK AZ EXODUST, AKKOR A KÖVETKEZŐ METRO JÁTÉKOT MAJD NEM ADJÁK KI PC-RE.

A játék hivatalos oldalain aztán hamar érkezett erre reakció, amiben kiemelték, hogy a váltásról szóló döntést a kiadó Deep Silver hozta meg, a 4A Games-nek nem volt beleszólása a dologba. Emiatt arra kértek mindenkit, hogy ne a fejlesztőgárdán vezessék le a haragjukat, és kiemelték, hogy az esetet kommentáló fejlesztő pont amiatt fogalmazott meg ilyen erős állításokat, mert végig kellett néznie, hogy egy olyan döntés miatt ekézik őket, amiről nem is tehetnek.

Régen minden jobb volt

A Metro Exodus persze a botrány ellenére is az idei év egyik legjobban várt videojátéka, elég sokan előrendelték többek közt Steamen is, így nem meglepő módon elég nagy kavarodást okozott az, hogy két héttel a játék megjelenése előtt pakolták át egy másik platformra.

Az Epic természetesen hangsúlyozta, hogy az előrendelők ugyanúgy megkapják majd a játékot, aki Steamen rendelte elő, az ott is játszhat majd vele. Később aztán kiderült, hogy a játék Amerikában olcsóbb is lesz, mint a Steamen lett volna, meg hogy a Metro Exodus csak 2020 februárjáig lesz Epic Store-exkluzív, de a játékosok haragjának ez már nem szabott gátat.

Sokan azt emelték ki, hogy az Epic szó szerint az utolsó pillanatban nyúlta le a játékot a Steamtől, aminek az előrendelők itták meg a levét, de sokszor elhangzott az is, hogy az állítólagos monopólium ellen nem lehet exkluzív játékokkal harcolni ezeknek ugyanis megvan az a veszélye, hogy a cégek annyiért árulhatják őket, amennyiért csak akarják. A legfontosabb probléma persze továbbra is az, hogy

az embereknek esze ágában sincs egy újabb klienst telepíteni, és a legtöbben akaratlanul is ignorálják azokat a játékaikat, amik nem A steamen vannak fent.

Az Epic korábbi biztonsági botrányai is felmerültek és hát tényleg nem túl megnyugtató például az, hogy a mobilos Fortnite appban a Google komoly biztonsági rést fedezett fel tavaly, de azt azért érdemes megemlíteni, hogy ezen a fronton a Steam sem mindig áll a helyzet magaslatán.

A gémerek haragját egyébként a Steam ki is használta, látványos önsajnáltatásba kezdtek a Metro Exodus áruházi oldalán, ahol jelenleg a következőket lehet olvasni:

A játék eltávolítása tisztességtelen a Steam-felhasználókkal szemben, különösen egy hosszú elővásárlási időszak után. Elnézést kérünk azoktól a Steam felhasználóktól, akik várták, hogy február 15-i megjelenési dátummal elérhető legyen megvásárlásra, de csak nemrég tájékoztattak minket a döntésről, és kevés időt kaptunk mindenki értesítésére.

Ezek után tényleg úgy tűnhet, hogy ebben a helyzetben a Steam az áldozat, akit megfosztottak a jogos tulajdonától, pedig valójában csak az bizonyosodott be, hogy az emberek annyira megszokták a platformot, hogy a teljhatalmának letörésére irányuló törekvéseket is támadásként fogják fel.

A verseny jó, értem?

Az elmúlt években elkényelmesedett játékosok számára egyelőre teljesen elképzelhetetlen, hogy versenytársat kapjon a platform, sok fejlesztő viszont már jó ideje várta, hogy valaki végre megszorongassa a céget.

A Steam rengeteget tett hozzá az indie játékok felfutásához, ami abból is látszik, hogy eszméletlen mennyiségű játék kerül fel az online áruházba, főleg azóta, hogy 2017 nyarán a Greenlight programot leváltotta a Steam Direct. Ez oda vezetett, hogy a kisebb fejlesztők jellemzően a platform algoritmusaira vannak utalva, és gyakorlatilag a szerencsén múlik, hogy felfedezik-e a játékaikat, vagy sem.

A dolgukat emellett az is nehezíti, hogy a játékokról véleményeket is lehet írni, ami általában hasznos funkció, de – ahogy az a Metro játékoknál ismét kiderült – arra is fel lehet használni, hogy sokkal rosszabbnak állítsanak be egy játékot, mint amilyennek a rendes értékelések alapján tűnne.

Fotó: Valve A Metro 2033 Redux értékelései a Steamen.

Az Epic egyik legnagyobb ütőkártyája a jóval kedvezőbb pénzügyi feltételek biztosítása mellett az, hogy ezeket a problémákat megpróbálja kezelni. A toxikus környezet elkerülése végett nincsenek fórumok és szöveges értékelések sem – illetve, elméletileg lesznek, ha a fejlesztő is szeretné –, helyettük pedig inkább a fejlesztőkkel történő közvetlen kommunikációt szeretnék elősegíteni.

A másik fontos dolog, hogy ugyan az elmúlt pár évben a Uplay és az Origin mellett azért voltak viszonylag sikeres kísérletek az online játékáruházak piacán, ezek jellemzően kisebb cégekhez köthetőek. A Witcher-szériával elhíresült lengyel CD Projekt például csomó játékos rokonszenvét vívta ki azzal, hogy a másolásvédelem-ellenességre húzta fel saját kliensét, a GOG-ot, tavaly pedig nagyjából az Epic-kel egy időben a Discord is bejelentette, hogy játékokat is fog árulni. Ez utóbbi amúgy azért volt különösen érdekes, mert ők még az Epicnek is aláígérve bejelentették, hogy csak a bevételek tíz százalékára tartanak igényt.

A mostani kísérlet ugyanakkor abból a szempontból egészen más, hogy itt nem egy eleve hátrányból induló kis cégről van szó: az Epic Games majdnem 30 éve létezik, olyan legendás játékok köthetőek hozzájuk, mint az Unreal Tournament, a kínai Tencent képében pedig résztulajdonosként a világ egyik legnagyobb cége áll mögöttük.

Az teljesen egyértelmű, hogy az Epic Launcher jelenleg sok tekintetben fényévekre van a Steamtől: kevesebb rajta a játék, rosszabb a kezelőfelület, nincsen annyi funkció, ráadásul a legtöbben még mindig kizárólag a Fortnite miatt használják. Az idei évben állítólag csomó hasznos és fontos újdonság jön majd a kliensbe, jelenlegi formájában azonban ez a platform egyelőre csak egy sokkal rosszabb Steam. Emiatt csak úgy rúghat labdába, ha a sajátjaikon kívül is vannak olyan népszerű játékok, amiket csak náluk lehet megvenni, ezt pedig a jelek szerint az Epicnél is pontosan tudják.

Zárójelben egyébként érdemes megjegyezni, hogy ironikus módon a Valve 15 éve nagyjából ugyanezzel a taktikával juttatta fel hosszú évek alatt a csúcsra a Steamet, a játékosok pedig nagyjából ugyanennyire bizalmatlanok voltak, mikor kiderült, hogy a kliens nélkül nem lehet majd játszani a Half Life 2-vel. A cég részéről ugyan az áldozati szerepben tetszelgés üzleti szempontból logikus lépés, de az kicsit furcsa, hogy sokan be is veszik ezt.

Azt egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy a két cégóriás háborújának mi lesz a vége, de jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy hosszú távon az Epicnek tényleg van esélye arra, hogy megdöntse a Steam egyeduralmát, és versenyre kényszerítse a játékipar egyik legnagyobb titánját.

Ez elsőre lehet, hogy ijesztően hangzik a Steam-érában, de más tartalmaknál amúgy teljesen normális az, hogy több szolgáltató a saját exkluzív tartalmaival békében él egymás mellett – elég csak az HBO GO-ra, Hulura, Amazonra és Netflixre gondolni –, ha pedig ennek csak az az ára, hogy egy helyett több kliens indul el automatikusan a gémerpécéken, azzal még talán meg lehet békélni.

A cikk írásához forrásként nagyban támaszkodtunk a Motherboard vonatkozó anyagára.