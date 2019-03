VR-szemüveggel jött ki a Nintendo és a Labo

Újabb szintre lépett a Nintendo Switch és a Labo együttműködése, a kartonkiegészítők után itt a szintén kartonból készült VR-szett. A bejelentés szerint április 12-től két VR-csomagból lehet választani, attól függően, hogy kinek mennyire jönnek be a kartonkiegészítők, vagy éppen hogy mennyit tud belőlük otthon tárolni. Aggodalomra semmi ok, költözés esetén van lehetőség a kiegészítő kartonkiegészítőket is megrendelni.

A csúcsszett 79,99 dollár, azaz nagyjából 22 ezer forint, amihez a VR szemüvegen túl többek között kamera és egy elefánt is jár. Aki viszont csak ki szeretné próbálni, hogy egyáltalán kihasználná-e ezt a fajta játékmódot, annak az alapkészlet a felébe kerül, a többi kiegészítőt pedig külön is megveheti később, és várhatóan jönnek majd újabb barkácsszettek is. Mindegyik szett tartalmazza a szoftvereket, és egy lépésről-lépésre bemutatót is.

Fotó: Nintendo

"Olyan élményt szerettünk volna létrehozni, ami a mind a valóságos, mind virtuális reakciókat kíván a játékosoktól" - mondta Doug Bowser, a Nintendo amerikai elnöke. A játékokról eddig annyit tudni, hogy nem túl összetett, rövidke kis játékok lesznek, mik inkább a virtuális valóság érzésének élményére mennek rá, és a kartonkiegészítők fontos szerephez jutnak majd.