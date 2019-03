Előfizetős játékszolgáltatást indíthat az Apple

Régóta tudni lehet, hogy az Apple új szolgálatatásokat jelent be március 25-én hétfőn, ám eddig mindenki a Netflix versenytársának ígérkező videostreaming szolgáltatásra fókuszált. Pedig arra is van esély, hogy a kaliforniai cég előfizetős videojáték-streaminget indítson az iOS-re, amilyenhez hasonlót a Google jelentett be a napokban Stadia néven.

Nagyon valószínű - legalábbis a Bloomberg hírügynökség szerint -, hogy az Apple csak az egy összegben megvehető játékokat veszi fel a kínálatába, és kihagyja az ingyen letölthető, és appon belüli vásárlással bővíthető vagy folytatható játékokat (a hírhedt freemium appokat). Ez alapján a Fortnite kieshet, az NBA 2K19 és a Minecraft maradhat.

Az előfizetők egy állandó összegű havidíjért cserébe férnének majd hozzá a kínálatban megtalálható összes prémium játékhoz, a fejlesztők pedig az alapján kapnának részesedést a szolgáltatás bevételéből, hogy milyen arányban futott az ő játékuk. A bevételmegosztási modell nagyban hasonlít arra, amit például a Spotify alkalmaz a zenére.

Az amerikai lapok bizonytalanok azzal kapcsolatban, hogy a játékszolgáltatás valóban bemutatkozik-e a hétfői eseményen, vagy az Apple a leleplezéssel megvárja a későbbi WWDC fejlesztői konferenciát. Az viszont egészen biztos, hogy az Apple-nek nagy szüksége és remek lehetőségei vannak arra, hogy bővítse a szolgáltatásokból származó bevételeit.

Azért kell az Apple-nek a bevétel, mert mindegyik jelentősebb hardverpiaca stagnál, már mobilból sem adnak el többet, mint az előző években, a számítógépek és tabletek helyzete pedig eddig sem volt kimondottan rózsás. Az iOS-t futtató eszközökből azonban milliárdnyi van az emberek kezében, elég nagy a lehetséges előfizetők köre.

A Google Stadia mellett kérdéses, hogy milyen esélyekkel indul az Apple, és ez attól is függ, hogy mennyire lesz rugalmas. A Stadia többféle platformon elérhető lesz, csak egy Google-fiók és előfizetés kell hozzá, míg az Apple hagyományosan ragaszkodik a saját hardvereihez.

(The Verge)