Iron Man VR a Sony nagy bejelentése

Hétfő a nagy teches bejelentések napja volt, az Apple után ugyanis a Sony is bemutatót tartott. A nagyjából 20 perces prezentáción viszont még nem rántották le a leplet a japán cég következő konzoljáról a PS5-ről, ehelyett inkább három játékról jelentettek be nagy híreket.

Az egyik ilyen az Iron Man VR lesz, ami még 2019-ben meg is jelenik. Ebben a Marvel-szuperhős Tony Stark bőrébe bújhatnak a játékosok, és E/1-ben vehetik fel a harcot a gonoszokkal. Szintén VR-es bejelentést tettek a 2016-os év nagy átverése, az azóta rengeteget fejlődő űr-felfefedezős No Man's Sky kapcsán. A harmadik legizgalmasabb pontja a bejelentésnek az volt, hogy a Mortal Kombat 11-ben ott lesz a játszható karakterek között Liu Kang, Kung Lao és and Jax is.

Fotó: sony

A bemutatón ezek mellett szó volt

a Crash Team Racingről,

a Days Gone-ról, ami hivatalosan április 26-án jön majd,

és több más, VR-re készült játékról, többek között az Observation sci-firől, a Blood & Truthról és a Five Nights at Freddy'sről.

A teljes bejelentés itt nézhető végig: