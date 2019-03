A színes hajú srác, aki menővé tette a videójátékokat

Miért lesz valaki dollármilliomos azzal, hogy videójátékokkal játszik?

– teheti fel a kérdést bárki, aki rendszeresen játszik videójátékokkal és nem dollármilliomos. A felvetés valahol jogos, de a szórakoztatóipar nagy részéhez hasonlóan a streamerek világa is jóval bonyolultabban működik ennél, a sikerhez pedig elszántságra és szerencsére is szükség van.

A 27 éves Tyler Blevins, vagyis Ninja a tökéletes példája ennek a jelenségnek: tavaly a Twitch feliratkozói rekordjainak döntögetése mellett majdnem tízmillió dollárt keresett a streameléssel, de ehhez hosszú évek kemény munkája és a csillagok együttállása kellett, az elmúlt egy év alapján pedig a csúcsról tényleg csak lefelé vezet az út.

Szerény kezdetek

Az amerikai Tyler Blevins már gyerekként is folyamatosan a legjobb akart lenni, ez pedig a videójátékok esetében is hamar kiütközött: hiába volt csak 10 éves, mikor 2001-ben megjelent a Halo: Combat Evolved, rengeteget gyakorolt, és annyiszor verte rommá két bátyját, hogy egy idő után inkább nem is játszottak vele többet. Blevins már ekkor érezte, hogy akár profi szinten is játszhatna, úgyhogy egyre többet gyakorolt, 2009-ben pedig életében először elindult egy orlandói Halo 3 versenyen.

Őrületes sikereket itt nem ért el, de a Halo: Reachben már letette a névjegyét, 2011-ben több nagy versenyen is indult, és ebben az évben kezdett el streamelni is a Twitch elődjének számító Justin.tv-n, amivel saját elmondása szerint már akkor napi 100 dollárt keresett. A szülei persze eleinte nem nagyon értették, hogy miért játszik ennyit, de egy idő után eljött az a pont, amikor Blevins annyira sikeres lett, hogy már ők is elfogadták, hogy ennek tényleg van értelme.

Ez persze nem egyik pillanatról a másikra történt: egy AngelicNinja nevű korábbi Twitch-moderátor a Kotakunak egy éve arról beszélt, hogy 2014-ben Ninjának ezer feliratkozója sem volt, a streamjét pedig legfeljebb nyolcszáz ember nézte, ami amúgy nem kevés, de a szupersztár státusztól azért elég messze van. A korábbi mod egyébként akkor azt is elmondta, hogy a streamek alapján Ninja személyisége szinte semmit nem változott az évek során, és a munkamorálja is ugyanolyan maradt, ez pedig valószínűleg nagy szerepet játszott abban, hogy be tudott futni.

PewDiePie-hoz hasonlóan egyébként Ninja sem hagyott ott mindent, hogy a játékoskarrierjére fókuszáljon. A Halo mellett egyetemre járt, focizott és dolgozott is, tavaly pedig a CNBC-nek arról beszélt, hogy a profi videójátékozás egyáltalán nem való mindenkinek.

A fiataloknak azt tudom mondani, hogy nem dobhatnak el mindent, hogy a profi karrierre fókuszáljanak. Jelenleg ez egy rendkívül kompetitív szcéna, úgyhogy fontos, hogy az ember ezen kívül is bebiztosítsa a jövőjét

– mondta, hozzátéve, hogy szerinte mindenkinek érdemes kiterjesztenie az érdeklődési körét és a képességeit is.

A battle royale bajnoka

Blevins egészen az ötödik részig kitartott a Halo-széria mellett, utána viszont

előbb átnyergelt a battle royale műfajt népszerűségbe katapultáló H1Z1-re,

aztán a PUBG-vel is játszott,

végül pedig a Fortnite-nál kötött ki.

A népszerűségén már az első két játék is sokat dobott, de a dolgok a Fortnite-tal indultak be igazán. Blevinsnek ekkorra már megvolt az a törzsközönsége, akiket érdekelt a műfaj, így simán tört az élre az éppen akkor berobbanó Fortnite nézettségi listáján, ezzel pedig egy csomó olyan embert is be tudott vonzani, akik addig nem ismerték őt, de meg akarták nézni, hogy mégis mi ez az új őrület.

Blevins ezekben a játékokban is elég tehetséges volt ahhoz, hogy a legjobbak közé emelkedjen, de a sikerében legalább ugyanekkora tényező volt az, hogy folyamatosan olyan meghökkentő megoldásokkal állt elő, amikre mások még csak nem is gondolnak játék közben. Emellett a személyisége sem elhanyagolható faktor, rajongói szerint egyrészt mindig nagyon komolyan veszi a saját teljesítményét, másrészt nagyon szenvedélyes és mindig őszinték az érzelmei, a streamjei pedig jó ideje abszolút gyerekkompatibilisek is.

Ennek, illetve a Fortnite óriási sikerének köszönhetően Blevins egészen elképesztő növekedést produkált: 2017 szeptemberében még csak 500 ezer követője volt, de pár hónap alatt kétmillió fölé tornázta ezt a számot, mellette pedig előbb az 50, aztán egy héttel később a 100 ezer fizetős feliratkozós határt is átlépte. Csak hogy kontextusba helyezzük, ennyi feliratkozóval 350 ezer dollárt is lehet keresni egy hónap alatt, és akkor az adományokról, a YouTube-csatornából befolyó pénzekről meg a szponzorokról még nem is beszéltünk.

Ez a növekedés példa nélküli volt a Twitch történetében, így nem is meglepő, hogy sokan rögtön arról kezdtek el beszélni, hogy nem lehetett organikus, mert egybeesett a Twitch és az Epic közös promóciójával. Ez a Twitch Prime és a Fortnite összeboronálása volt, amikor hirtelen egy rakás ember tudott ingyen feliratkozni egy hónapra bármelyik streamerre, a kritikusok szerint pedig ezek nagy része Blevinsnél landolt.

Sokan amúgy azt is felvetették, hogy sikerült automatizálni a Twitch Prime regisztrációt, amivel lényegében arra utaltak, hogy még csak nem is ingyen cuccokért feliratkozó emberek, hanem botok árasztották el a platform legnépszerűbb streamereit. Akkoriban egyébként több streamer is arról beszélt, hogy irreális mértékű növekedést tapasztaltak, de a Twitch ragaszkodott hozzá, hogy a promóció tényleg ennyire népszerű, ami amúgy a Fortnite szárnyalását figyelembe véve annyira nem is tűnt lehetetlennek.

Drake meg a többiek

A sztori aztán tavaly március 15-én egészen szürreális fordulatot vett, ekkor történt ugyanis, hogy Drake (igen, a híres kanadai rapper, aki imádja a Toronto Raptors kosárcsapatot) kiírta Twitterre, hogy éppen Ninjával nyomja a Fortnite-ot.

Ez érthető módon önmagában is eléggé megdobta Ninja nézettségét, de itt még nem ért véget a dili, hamarosan csatlakozott a rapper Travis Scott, meg a Pittsburgh Steelers amerikaifoci-csapatának egyik játékosa, JuJu Smith-Schuster is. A bizarr közreműködésnek meg is lett az eredménye, Ninja röhögve döntötte meg az addigi nézettségi rekordot, a népszerűsége pedig rakétaként lőtt ki, és

még márciusban elérte a 263 ezer feliratkozót.

Ezen valószínűleg nemcsak ő, hanem a Twitch is teljesen meg volt döbbenve, egészen addig ugyanis még a százezres feliratkozószám is képtelenségnek tűnt. Tavaly márciusban Ninjának több feliratkozója volt, mint az utána következő négy csatornának összesen, a celebstream miatt pedig olyanok is megismerték a nevét, akik azt sem tudták, hogy mi az a Twitch vagy a Fortnite. Ninja egyébként később egy interjúban azt mondta, hogy Drake ezzel nemcsak bejuttatta a fősodorba a videójátékokat, de menővé is tette őket.

Az egész őrület hatására Blevins

márciusban a harmadik helyre ugrott a sportolók szociális interakcióit összesítő hookit listáján, áprilisban pedig többek közt Cristiano Ronaldót, Shaquille O'Nealt és Neymart is megelőzve felért az első helyre;

eljutott az Ellen DeGeneres Show-ba;

partnerségbe lépett a Red Bullal;

ő lett az első e-sportoló, akivel címlapsztorit futtatott az ESPN;

és még a Super Bowl LIII-re készített reklámban is feltűnt egy pillanat erejéig.

Érdekes módon Blevins a népszerűség és a rengeteg streamelés ellenére sikerrel kerülte el a hangosabb botrányokat, nagyobb port gyakorlatilag csak az kavart, mikor kijelentette, hogy nem akar nőkkel játszani a csatornáján. Az internet hamar ráugrott a témára, de mint kiderült, Blevinsnek nem a női streamerekkel van baja, egyszerűen csak nem szeretné, ha emiatt olyan pletykák látnának napvilágot, amik beárnyékolhatják a házasságát.

Lefelé a lejtőn?

Ninja az ESPN-nek tavaly többek közt arról is beszélt, hogy amikor éppen nem játszik, akkor folyamatosan azon aggódik, hogy már elért a csúcsra, úgyhogy legszívesebben mindig csak játszana. Az ő napirendjével egyébként önmagában ez is elég megterhelő feladat: napi tizenkét órát streamel, a csatornája statisztikái alapján pedig

csak a Fortnite közvetítésével 4291 órát töltött el úgy, hogy a játék még két éves sincs.

Ha kimozdul otthonról, arra általában nyomós oka van, mert minden nem streameléssel töltött óra durván megbosszulja magát. Egy eseményre például csak akkor megy el, ha elég nagy a presztízse, vagy ha fizetnek annyit, hogy megérje a bevételkiesést, csak úgy pedig szinte sosem mozdul ki, mert hamar nagyon fárasztóvá válik, hogy egy lépést sem tud tenni az őt nyaggató rajongók nélkül.

Ez az életstílus természetesen a nyaralásokat is kizárja: Blevins az elmúlt nyolc évben csak az esküvője után tartott egy hatnapos szünetet, de erre az időszakra is időzített videókat, hogy a rajongói ne maradjanak tartalom nélkül. Sajnálni mondjuk azért nem kell, havonta nagyjából félmillió dollárt akaszt le a streameléssel, ami több pénz, mint amit egy átlagos amerikai tíz év alatt megkeres.

Ezzel együtt az egyértelműnek tűnik, hogy Ninja nem ok nélkül fél attól, hogy már csak lefelé vezet az útja, jelenleg tizedannyi feliratkozója sincs, mint egy évvel ezelőtt, és ha így folytatja, hamarosan a top 10-ből is kiszorul majd. Arról persze egyelőre szó sincs, hogy eltűnne a süllyesztőben – nemrég került elő például az, hogy az EA állítólag egymillió dollárt fizetett neki azért, hogy az ő battle royale játékukat, az Apex Legendset közvetítse –, de egyértelműen sokat vesztett a népszerűségéből, ez pedig a közvetítéseire is rányomja a bélyegét.

Azt elég nehéz lenne megmondani, hogy pontosan mi vezetett idáig: van, aki szerint Ninja túl népszerű lett ahhoz, hogy rizikót vállaljon – bár PewDiePie alapján ez nem feltétlenül visszatartó erő –, így pedig már nem elég izgalmas, amit csinál, mások szerint meg csak azért van lejtmenetben, mert a Fortnite is egyre kevésbé népszerű. Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy a követőket tekintve Ninja még most is folyamatosan nő, a streamjeit pedig még mindig több mint 30 ezer ember nézi, úgyhogy ha tényleg így néz ki egy csatorna halála, akkor én is így szeretnék majd haldokolni.

(Borítókép: Robert Reiners / Getty Images Hungary.)