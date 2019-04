Már megint Fülén lesz a retrópécé-világ közepe

Idén is megszervezik az egyik legnagyobb hazai retró számítógépes bulit, a fülei Bacsis Retro Számítógép Kiállítást. A szervező ígérete szerint az ötödik BRSZK nagyobb lesz, mint valaha: idén már hat kiállító várja gyűjteményével a látogatókat, és a művelődési ház helyett immár a tornacsarnok ad helyet 760 négyzetméteren, május 17–18-án a retrópécé-bulinak. (Füle Polgárdi és Balatonfőkajár közt található, az M7-es autópályáról e két kijáraton érdemes letérni, ha a fejér megyei községbe szeretnénk eljutni).

A korábbi kiállítók idén is tiszteletüket teszik, ismét lesz például „nem x86-kompatibilis gépek” szekciója a Commodore-októl a ZX Spectrumig, több magyar gyártású számítógéppel (HT-1080Z, PRIMO, TVC), és a csak A-team-nek nevezett gépekkel (Acorn, Amiga, Amstrad, Apple, Atari).

Lesz extrém tuning, ennek művészetét retró számítógépen is bemutatják majd. Egy gyűjtő a dobozos videójátékokért van oda, és idén is megmutatja a gyűjteményét. Hogy egyes gyűjtők perverzitása nem ismer határokat, a kiállított extrém gyűjtemények igazolják majd: lesz videókártya-kollekció, láthatunk retró PDA-kat, manager kalkulátorokat dögivel, és – kapaszkodjanak meg – hűtőbordákat is (HŰTŐBORDÁK!).

A kiállítás szervezője, Orsovai Sándor idén is az x86-os pécék és laptopok evolúcióját fogja bemutatni, de közszemlére teszi különleges monokróm kijelzős, gázplazmás gépeit és egyre csak gyarapodó, jelenleg közel 350 darabos CPU gyűjteményét is.

A kiállított gépek egy részét ki is lehet majd próbálni, de ezenkívül lesz retró LAN-party is, ahol Duke Nukem 3D, Blood, GTA1, Quake, vagy a Need For Speed 3 játékokban mérhetik össze multiplayer módban a látogatók a tudásukat. (És míg apu kockul, a gyereksarokban a gyerkőcök rajzolhatnak, színezhetnek.)

A kiállításig van még majd három hét, addig lehet szállást is szervezni akár!