A Fortnite atyja rátette a kezét az egyik legnépszerűbb esportra

A mostanában elsősorban a Fortnite miatt ismert Epic Games szerdán bejelentette, hogy megvette az eddig független Psyonixet, az egyik legnépszerűbb esportnak számító Rocket League fejlesztőjét – írja a Verge.

Az egyezség egyik következménye, hogy a Psyonix így állítólag jobban tud majd koncentrálni a Rocket League esport ligájára, a másik viszont az, hogy 2019 végén már az Epic digitális boltjában lesz kapható a játék. A bejelentés alapján egyébként eléggé úgy tűnt, hogy a Steamről ezzel teljesen el is fog majd tűnni, de a cég szóvivője később arról beszélt, hogy egyelőre erről még nincs szó.

Az Epic és a Psyonix elég régóta vannak partnerségben egymással, az utóbbit alapító Dave Hagewood volt a felelőse az Unreal Tournament 2004-ben hivatalosan is feltűnő, járművekre alapuló Onslaught módnak, ami az autókkal focizós Rocket League elődjének is tekinthető. Hagewood szerint éppen emiatt teljesen logikus lépés volt a szorosabb közreműködés és Tim Sweeney, az Epic vezérigazgatója is ezt emelte ki, hozzátéve azt is, hogy a dolog május végén, vagy július elején lesz majd hivatalos.

A Rocket League egyébként amellett, hogy játékként és esportként is elég népszerű, a platformok összeboronálásában is fontos szerepet játszott, egyike ugyanis annak a kevés játéknak, ahol egymás ellen játszhatnak az Xbox One-os, PS4-es és a pécés játékosok.

A pozitívumok ellenére az biztos, hogy ezzel a döntéssel ismét kiújul majd az Epic Games és a Valve közötti feszültség, az Epic ugyanis újabb fontos címet vásárolt meg a legfőbb riválisa elől. A tranzakció hírére a játékosok is felkapták a fejüket és ezúttal is azzal reagáltak, hogy elkezdték lepontozni a játékot a Steamen.