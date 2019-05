Augusztus végén beizzítják a retrót a World of Warcraftban

A Blizzard játékfejlesztő cég kedd délután bejelentette, hogy augusztus 27-től éles a klasszikus verziója a World of Warcraft nevű online szerepjátéknak, amit nagyjából úgy kell értelmezni, hogy olyan szerverek is rendelkezésre állnak majd, melyek a 2004-ben megjelent alapjátékhoz közeli verziót kínálnak.

Ez elsőre furcsának is tűnhet, viszont egyrészt a WoW-nak még mindig sokmilliós tábora van, köztük sokan a kezdetektől nyomják a játékot, másrészt a videójáték-iparban is jó ideje kifizetődő már a retró, ezt akarják most meglovagolni a Blizzardnál.

A terv az, hogy már a nyáron elindulnak a bétatesztek, melyekbe az érdeklődőket is bevonják, aztán augusztus 27-én élesben is elindul a klasszikus verzió. Külön fizetni nem kell érte, az előfizetők alapból megkapják az opciót, hogy kipróbálják, milyen is volt a játék hőskora, amikor még gürcölni kellett a szintlépésért, vagy negyven embert kellett összeszedni egy raidért.

Fotó: wowhead.com

Egyébként arról, hogy micsoda nosztalgiát tud kiváltani a World of Warcraft az egykori játékosokból, itt olvashat, a legutóbbi kiegészítőről pedig tavaly írtunk.