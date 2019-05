Novemberben érkezik a világ legrejtélyesebb videójátéka

Új, meglepően hosszú előzetes érkezett szerdán Kodzsima Hideo teljesen elborultnak ígérkező új játékához, a Death Strandinghez, amiben a játékmenetből is bőven mutattak ízelítőt, és az is kiderült, hogy a játék november 8-án jelenik majd meg – írja a Kotaku.

Utoljára a tavaly szeptemberi Tokyo Game Show alatt érkezett új előzetes a játékhoz, akkor a Troy Baker által alakított aranymaszkos figura a játékban ránézésre központi szerepet játszó fekete trutyiból megidézni egy hatalmas négylábú fenevadat. Ő ezúttal is feltűnt, és még ennél is sokkal több, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy ettől egy kicsivel is könnyebben értelmezhető lenne Kodzsima legújabb játéka.

Egy biztos, az megint kiderült, hogy a Metal Gear játékok atyaúristenének remek a zenei ízlése: a legelső előzetesben megszólaló Low Roar I'll Keep Comingja után most az Apocalyptica Path című dala szolgált aláfestésként a kilenc perces trailerhez.

Ezen kívül volt:

csecsemőhöz beszélő Mads Mikkelsen,

motorozó Norman Reedus,

beszélgetés a furcsa másik dimenzióval való összeköttetésről,

arról, hogy egyesíteni kell Amerikát, de ennek valaki szerint semmi értelme,

verekedő, létrázó, és mászó Norman Reedus,

sőt, a másik dimenzióba vonszolt Norman Reedus is, aki a semmiből manifesztálódó tankokkal meg csontvázkatonákkal küzd meg, miközben Mads Mikkelsen előbújik a fekete trutyiból.

Annak ellenére persze, hogy az égvilágon semmit nem értek az egészből, eléggé izgalmasnak tűnik a dolog. Már csak azért is, mert a most egyben is összegyűjtött szereplőgárda alapján ez simán lehetne egy jobb film is: Mikkelsen és Reedus mellett olyan nevek vannak benne, mint Léa Seydoux (Adèle élete – 1–2. fejezet), Margaret Qualley (A hátrahagyottak), vagy a korábban már emlegetett videójátékos szinkronszínész, Troy Baker.

Az biztos, hogy az idei E3-on nem fogunk belőle többet látni, a Sony ugyanis ezúttal kihagyja a Los Angeles-i eseményt, de november 8-án remélhetőleg végre tényleg kiderül, hogy mégis mi a fenéről szól Kodzsima új játéka.