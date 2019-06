Minden kiderült a Google Stadia játékplatformról

Az E3 játékshow előtt pár nappal a Google részletes bemutatót tartott a Stadia szolgáltatásról, amellyel nagyjából úgy lehet majd videojátékokat streamelni a tévénkre, ahogyan most a Netflix filmjeit nézzük - drága és erős konzol nélkül, lényegében csak egy kontroller kell hozzá.

Annyi az eltérés a Netflixhez képest, hogy a Stadia kínálatában lévő játékokat meg is lehet majd vásárolni, örök használatra.

A márciusban bejelentett Stadia akár egy Chromecast segítségével is kivetíthető lesz a tévékre, de elég jó netkapcsolat kell ahhoz, hogy a játékokat a lehet legjobb minőségben élvezzük. A minimális sebesség 10 Mbps, ezen viszont csak béna 720p felbontást kapunk 60 fps videóstreammel és sztereó hanggal. A 4K HDR látványhoz és az 5.1-es hanghoz stabil 35 Mbps kell.

Alapból 10 dollár a havi előfizetési díj, és a novemberi indulás napjára előrendelhető készlet, a Founder's Edition 130 dollárba/euróba kerül - ez egy különleges színű kontrollert és egy Chromecast Ultra lejátszót tartalmaz. Az első hónapokban csak ezzel a készlettel fut majd a Stadia, a többiek előtt 2020-ban nyitják meg a regisztráció lehetőségét. Egyébként a kontroller önmagában csak 70 dollárba kerül majd, és lesz ingyenes hozzáférés is, legfeljebb full hd minőségben.

A játékok közt lesz Baldur's Gate 3, Ghost Reckon: Breakout, Gylt, Get Packer, The Division 2, a Doom, Assassin's Creed Odyssey, a Tomb Raider trilógia, a Final Fantasy XV, Darksiders Genesis, Metro Exodus, Mortal Combar 11, Just Dance 2020 és még sok más.

A Stadia elérése földrajzilag is korlátozott lesz, szóval hiába gyorsabb a magyar netsebesség sok nyugati ország átlagánál, hivatalos úton nem tudunk rácsatlakozni a Google új szolgáltatására.

(Kotaku, Google Stadia)