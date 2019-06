Rég várt Star Wars-játék és talán új Xbox is lesz az idei E3-on

A napokban indul Los Angelesben a videojáték-ipar egyik legfontosabb eseménye, az E3. Ugyan maga a konferencia június 11-én kezdődik, néhány nagyobb fejlesztő és kiadó már a hétvégén megtartja a bemutatóit. A Sony idén kihagyja a konferenciát, így egyelőre nem tudunk meg többet az új PlayStationről.

E3-bejelentések magyar idő szerint

EA Play : június 8., 17:30 (Idén nem hagyományos sajtótájékoztató lesz , hanem rövidebb közvetítések sorozata.)

: június 8., 17:30 (Idén nem hagyományos sajtótájékoztató , hanem rövidebb közvetítések sorozata.) Microsoft : június 9., 22:00

: június 9., 22:00 Bethesda : június 10., 01:30

: június 10., 01:30 Devolver Digital : június 10., 04:00

: június 10., 04:00 PC Show : június 10., 19:00

: június 10., 19:00 Ubisoft : június 10., 22:00

: június 10., 22:00 Square Enix : június 11., 03:00

: június 11., 03:00 Nintendo: június 11., 18:00

Star Wars, sportok és SIMS

Az EA idén eltér a megszokottól, és nem egy nagy bemutatóval érkeznek Los Angelesbe. Szombatra hat, egyenként félórás sávot ígérnek, amiben játékokra lebontva, streamekkel mutatják be az újdonságokat. A többnapos EA Play-re ingyen lehet jegyet kapni, és ki lehet próbálni a stúdió legtöbb új játékát. A látogatók a Respawn legjobban várt játékába, a Star Wars Jedi: Fallen Orderbe is bepillanthatnak, bár ezt valószínűleg még nem lehet kipróbálni, csak egy játékmenet-bemutató lesz.

A beosztás a következő:

17:30: Star WarsJedi: Fallen Order



18:00: Apex Legends

18:30: Battlefield V

19:00: EA SPORTS FIFA

19:30: EA SPORTS Madden NFL

20:00: The Sims 4

Érdekes, hogy bár az E3 tökéletes alkalom lett volna kiegészítők bemutatására, a Bioware nemrég megjelent játéka, az Anthem nem kapott saját sávot, még ha a helyszínen lehet is majd játszani vele az EA Play alatt. Remélhetőleg a decemberi Game Awards-on meglebegtetett új Dragon Age-re is jut majd egy kis idő, és előfordulhat, hogy a DICE új játékát is itt jelentik majd be, hiszen egyelőre nem tudjuk, milyen új projekten dolgoznak.

Vajon lesz új Xbox?

A Microsoft bemutatóján valószínűleg hallhatunk majd az elmúlt évben jelentősen bővülő Game Passról, valamint az XCloudról, ami a Microsoft játékstreamelős projektje. Ha bejelentenek új Xboxot, akkor akár mindkét új konzolról megtudhatunk valamit. Ahogy korábban írtuk, lesz egy olcsóbb, de gyengébb gép (jelenleg Lockhart kódnéven fut) és egy drágább verzió, amit az eddigi legerősebb konzolként harangoztak be, Anakonda kódnéven.

Ezenkívül remélhetőleg többet láthatunk majd a tavalyi E3-on bejelentett Halo Infinite-ből, amiről legalább eddig annyi kiderült, hogy lesz osztott képernyős co-op. Ezen kívül valószínűleg új videókat láthatunk majd a Gears 5-ról és az új, egyelőre be nem jelentett Forzáról. Biztosan hallunk majd a kisebb stúdióktól is, amiket a Microsoft eszméletlen sebességgel vásárolt fel, úgyhogy valószínűleg sűrű lesz a prezentáció.

Se Elder Scrolls, se Starfield

A Bethesda valószínűleg a tavalyihoz hasonlóan az online szerepjátékaira fekteti majd leginkább a hangsúlyt. Az Elder Scrolls Online-nak május végén jelent meg a legújabb kiegészítője, a Fallout 76-ot pedig még manapság is sok kritika éri. Todd Howard kreatív igazgató a VG247.com-nak beszélt arról, hogy tudták, hogy induláskor nem lesz népszerű a játék, de ők inkább hosszú távon gondolkodnak.

Előfordulhat, hogy a Doom Eternalról is kapunk egy kis infót, és valószínűleg a Bethesda ingyenes kártyajátékáról, az Elder Scrolls: Legendsről és az új mobiljátékukról, az Elder Scrolls Bladesről is szó esik majd.

Howard a PAX Easten azt mondta, hogy a rajongóknak sajnos még várniuk kell a tavaly beharangozott Elder Scrolls VI-ra és Starfieldre, mert egyelőre még korai lenne azokat bemutatni.

Visszatér a szinergiáért felelős pszichopata igazgató

A Devolver Digital előre felvett prezentáció/paródiáját idén is Nina Struthers vezeti majd. A Mariah Zook színésznő által megformált karakter valószínűleg idén is vérzuhatag közepette mutatja majd be az ipar jövőjét és a Devolver Digital négy játékát, amiből egyet elvileg már a konferencia napján kipróbálhatunk. Ha valaki esetleg nem látta az előző két év produkcióit, akkor inkább nem elmesélem, hanem belinkelem az egyiket. (FIGYELEM: Feleslegesen-sok-művér-veszély.)

Indie, indie mindenütt

A pc-seknek is jut játék dögivel, méghozzá a kétórás PC Gaming Show formájában. A PC Gamer szerint több mint harminc játékot és hardvert mutatnak majd be, többek között a Dungeon Keeperre hajazó Evil Genius 2-t, a ShaRkPG műfajú cápa-szerepjátékot, a Maneatert és a sokak által várva várt Borderlands 3-at is. A prezentációt élőben fogják közvetíteni a Twitchen, és közben több fejlesztővel is beszélgetnek majd a házigazdák, valamint elvileg igyekeznek majd válaszolgatni az élőben befutó YouTube- és Twitch-kommentekre.

Kalózok igen, asszaszinok nem

A tavalyi bejelentésük után jól szerepeltek az év elején megjelenő Trials Rising és a Tom Clancy's The Division 2. Ezeken kívül viszont nem tudjuk, hogy mire számíthatunk az év további részében az Ubisofttól.

Nem kizárt, hogy idén is egy Just Dance-produkcióval kezdődik majd a prezentáció, hisz még mindig ez a francia kiadó egyik legnépszerűbb sorozata. Lehet, hogy kiderül, mikor jelenik meg a Skull and Bones (ami az Assassin's Creed IV: Black Flag legjobb eleméből, a hajózásból alakult önálló játékká), és lehet, hogy végre láthatunk egy klipet a Beyond Good and Evil 2 játékmenetértől is – talán idén megláthatjuk az alkotásokat, és belehallgathatunk a zenékbe, amikkel a játékosok járultak hozzá a fejlesztéshez.

Az már biztos, hogy 2019-ben nem érkezik új Assassin's Creed, mivel még most is dolgoznak az Odyssey kiegészítőin. Korábban is volt már olyan a széria során, hogy kimaradt egy év két rész között, és ez egyelőre a játékok előnyére vállt.

Avengers, assemble

A Square Enix végre-valahára kiadta a sokak által régóta áhított Kingdom Hearts III-at, és azóta nem sokat hallottunk felőlük. Május végén azonban a hivatalos Bosszúállók Twitter-fiók kirakott egy képet, amivel az új Marvel's Avengers játékot harangozták be. A Végjáték és a tavalyi Spider-Man játék sikere után ez talán a legjobb év, hogy egy új Marvel-játék készüljön.

Lehet, hogy idén még megtudunk valamit a Final Fantasy VII talán nem is csak ráncfelvarrt, hanem teljesen újraírt verziójáról. Valószínűleg szó esik majd a Life is Strange 2 következő részéről, és talán a következő Just Cause-ról is.

Tune into Square Enix Live E3 2019 for the worldwide reveal of "Marvel’s Avengers"! * The event begins June 10th at 6pm PT: https://t.co/SCYMbJYt8j #SquareEnixE3 #Reassemble #PlayAvengers pic.twitter.com/2fWM6ekUue — The Avengers (@Avengers) May 29, 2019

Pokémonok, Luigi, Link és talán Animal Crossing

Az idei Nintendo Direct is a megszokott időben, az E3 keddi napján este hatkor kezdődik. Nem árultak el sokat, így leginkább a konferencián kipróbálható játékokból következtethetünk, miről is lesz majd szó. Szerdán bejelentették a Pokémon Sword és Shieldet, és remélhetőleg többet tudhatunk majd meg a The Legend of Zelda: Link's Awakeningről és a Luigi's Mansion 3-ról is. A bemutatót a szokásos Treehouse stream követi, amik alatt a fejlesztőkkel beszélgetnek, és néha ez alatt jelentenek be játékokat (például a Metroid: Samus Returnst). A Treehouse-ban ki lehet majd próbálni a MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Ordert is.

A Directet 8-án három bajnokság előzi meg. Az első a meghívásos Super Mario Maker 2 Invitational, amiben a világ legjobbjai olyan pályákon kell, hogy átjussanak, amiket a fejlesztők direkt erre a bajnokságra kotyvasztottak. Ezt követi a 2019-es Splatoon 2 világbajnokság, végül pedig a 2019-es Super Smash Bros. világbajnokság, amiben három fős csapatok küzdenek majd meg a bajnoki címért.

Egyelőre ennyit tudunk az idei E3-ról, a nagy cégek konferenciáit természetesen élőben figyeljük, és rögtön utánuk összefoglalókat közlünk az Indexen.

(Borítókép: 2018-as E3 konferencián játszanak Nintendo Switch konzolon Los Angelesben. Fotó: Frederic J. Brown / AFP)