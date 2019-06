Emlékeznek még a tavalyi E3 első sajtóbemutatójára, amit egy nap híján pontosan egy éve tartott az Electronic Arts? Nem hibáztatom önöket, ha a válaszuk nem, mert hiába volt több nagy dobása a cégnek, ebből az égvilágon semmit nem mutattak meg rajta, így lényegében az Unravel folytatása és a berlini Jo-Mei Games kalandjátéka, a Sea of Solitude vitték el a hátukon az egészet.

Akkor valószínűleg senki nem gondolta, hogy ezt bármikor bárki képes lesz majd alulmúlni a piac nagyobb szereplői közül. De most nyugodt szívvel jelenthetem ki, hogy ez mégis összejött, méghozzá pont az EA-nek köszönhetően.

Az idei, kissé rendhagyó EA Play ugyanis annyira gyalázatosan rossz volt, hogy fogalmam sincs, mi értelme volt egyáltalán megtartani ebben a formájában.

Azt előre lehetett tudni, hogy rendes konferencia helyett most félórás bemutatókat fognak tartani a játékaikhoz, és hamar bebizonyosodott, hogy tényleg azért választották ezt a formátumot, mert az égvilágon semmit nem tudnak bemutatni. Egyvalamit azért így is sikerült, végre láttunk valamit a Respawn évek óta készülő játékából, a Star Wars Jedi: Fallen Orderből, de ezt rögtön az elején ellőtték, innentől kezdve pedig szinte teljes unalomba fulladt az egész esemény.

Működő formulák+fénykard

Kezdjük a jó dolgokkal, ha már az EA is ezekkel kezdte: végre mozgásban is láthattuk a Titanfall-játékokat és az Apex Legendset fejlesztő Respawn három éve készülő Star Warsos játékát, a Star Wars Jedi: Fallen Ordert. A játékról a stúdió feje, Vince Zampella és Stig Asmussen vezető fejlesztő beszéltek, szavaikból pedig ismét azt lehetett leszűrni, hogy a játék a 66-os parancs, vagyis a jedik szisztematikus kiirtása után játszódik, a főszereplő pedig egy fiatal jediaspiráns, Cal Kestis lesz, aki felveszi a harcot a Birodalommal.

Az is kiderült, hogy az ikonikus Knights of the Old Republic-kal ellentétben itt kötött lesz a sztori, szóval a szürke jedi végigjátszásokat már most el lehet felejteni. A bemutatott 15 perces videó a wookie anyabolygóra, a Kashyyykra kalauzolta el a nézőket, ahol Kestis éppen a wookie-k kiszabadítására tett kísérletet.

A Fallen Order ez alapján egy teljesen átlagos külső nézetes akciójátéknak tűnt, amiben az ugrálás és a mászkálás leginkább az Unchartedre hajazott, a harcrendszer meg úgy nézett ki, mintha valaki meghallgatta volna az újságírók sirámait, és megcsinálta volna a Sekiro könnyített módját. Első blikkre iszonyat kiábrándító volt, hogy szinte minden egy ütésből meghalt, ami meg nem, az röhögve támadott tovább annak ellenére, hogy derékban lényegében kettészelte egy fénykard.

Pont emiatt egyelőre nem tűnt túl kiforrottnak a rendszer, remélhetőleg ezen majd finomítanak még, mert egyébként a fénykardos harc elég menőnek tűnt, és az Erő használata is izgalmas lehet – bár a látottak alapján nem sokat fejlődött a 16 éve megjelent Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy szintjéhez képest.

Életmentő akcióterv

A Fallen Order után is a Respawnnál pattogott tovább a labda, akik itt vezették elő a tervüket a semmiből berobbanó, azóta viszont folyamatos lejtmenetben lévő Apex Legends megmentésére. A prezentáció alapján ők is érzik, hogy a fő probléma az, hogy a Fortnite-tal ellentétben iszonyatosan kevés tartalmat adnak a játékosoknak, ezt pedig ránézésre a battle pass átalakításával akarják orvosolni.

A játékba pont négy napja érkezett meg a Legendary Hunt nevű esemény, ami egyrészt új megszerezhető cuccokat, másrészt meg a legjobb játékosokat összedobáló meccseket hozott, a következő szezonban pedig ezen a vonalon szeretnének tovább haladni. Ez azt jelenti, hogy sokkal több lesz a teljesíthető kihívás, lesz egy csomó új kinézet, bőkezűbben fogják osztogatni az ezek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat is, és végre a rangsorolt mód is bekerül a játékba.

Emellett a Titanfall 2-ben debütált fegyver, az L-STAR is bekerül a játékba, és jön egy új legenda is Wattson néven. A játék tizedik hőse villanypásztorokból tud védelmi vonalat húzni, és robotokat is telepíthet, amik a gránátok és más hajigálható cuccok leszedése mellett a pajzsokat is tudják majd tölteni.

EA Play minek van?

Eddig tartott az esemény azon része, ami bizonyos fokig még értékelhető volt, és jött az a szekció, aminek tényleg az égvilágon semmi értelme nem volt. A harmadik játék a Battlefield V volt, aminek mostanra a létezéséről is elfeledkeztem, és most se sokat tettek azért, hogy felkeltsék az érdeklődésemet, mert egy csomó új játszható multis térképen kívül nem érkezett semmi újdonság hozzá.

Mentségükre szóljon, hogy ezek amúgy eszméletlenül jól néztek ki, de attól tartok, hogy nem hat új pálya fogja a csúcsra vinni a játékot, mikor a fejlesztők azt adják el fontos és izgalmas új funkcióként, hogy 50-ről 500-ra növelték a legnagyobb elérhető rangot.

Ezt aztán a szokásos sportos blokk követte, elsőként a FIFA 20-szal, ahol a legérdekesebb bejelentés egyértelműen a VOLTA Football nevű mód volt. Ez lényegében

az évek óta áhított FIFA Street játékba ültetésével ér fel, de szinte semmi nem derült ki róla, mert játékmenet helyett inkább a volt Manchester Unitedes Rio Ferdinanddal beszélgettek tíz percen keresztül

arról, hogy számára mit jelent az utcai foci. Az egész végén aztán még sót is szórtak a sebbe azzal, hogy megmutogatták, mikor fognak tényleg beszélni a most belengetett dolgokról.

A Madden 20 sem volt sokkal jobb, itt talán a szupersztárokhoz kitalált X-faktor képességek bemutatása volt a legérdekesebb történés. Ez lesz az, ami miatt mostantól Patrick Mahomes állandóan 80 méteres passzokat fog dobálni, Aaron Donald már azzal meg fogja ijeszteni az irányítókat, hogy a közelükben áll, JuJu Smith-Schusterre meg mindig két embert kell majd tenni az elkapásoknál. Emellett most először 220 fajta run-pass option (RPO) is lesz a játékban, és az egyetemi amerikai fociba is bele lehet kóstolni, ha valaki erre vágyik.

Érdemes kiemelni, hogy a két sportos játék között amúgy az Anthemről is volt szó, aminél már önmagában ez a számkivetettség is jelzésértékű volt, de a pár perces beszélgetés alapján végleg bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag az EA is halottnak nyilvánította a projektet.

Itt Ben Irving, a játék vezető producere próbálta megmagyarázni, hogy tudják, hogy a játék szar, de majd a játékosokkal közösen megjavítják a dolgokat, és szerintük van neki jövője. Mindezt úgy, hogy láthatóan ő maga sem hitte el, amit beszél, a végén pedig olyan arccal nézett, mint aki éppen azt fontolgatja, hogy önkezével vet véget az életének.

Ben Irving arca=az Anthem jelenlegi helyzete

Az idei EA Playt a The Sims 4 zárta le, amihez szigetes kiegészítő érkezik majd, amiben lehet környezettudatosan szemetet szedni a strandon, lehet úszni a nyílt vízen, lehet delfinekkel barátkozni, játszható karakterek lesznek a sellők és egy aktív vulkán is lesz benne.

Minderről nagyon lelkesen beszéltek, úgyhogy biztos bennem van a hiba, amiért nem bírom felfogni, hogy hogy lehet erre felhúzni egy félórás prezentációt. A végén aztán még azt a hasonlóan izgalmas információmorzsát is elejtették, hogy az ősszel érkező következő kiegészítőben a varázslatok is megérkeznek majd a játékba.

A következő konferencia idén is a Microsofté lesz, akik a Sony hiányában ezúttal kétségtelenül a legizgalmasabb dolgokkal fognak majd előállni, de ezek után őszintén szólva gyakorlatilag bármit mutathatnának, annyira alacsonyan van a léc. Az idei E3-mal korábban a beharangozó cikkünkben foglalkoztunk bővebben, ha az esélylatolgatásokra, vagy simán csak az esemény menetére kíváncsi, akkor ide kattintson.