Váratlant húzott a Nintendo: direkt folytatás jön a legsikeresebb Zeldához

A Nintendo évek óta nem tart hagyományos sajtókonferenciát az E3-on, de a Los Angeles-i kiállítás keddi napján megtartott online videokonferenciájukon szépen átpörgették a közelgő játékaikat, a végére pedig jutott meglepetés is: már dolgoznak a legújabb Zeldán, ami közvetlen folytatása lesz a 2017-es The Legend of Zelda: Breath of the Wildnak.

A trailerből egyelőre nem sok minden derült ki, bár sötétebb hangulatot vetít előre, se al-alcím, se megjelenési dátum, de az biztos, hogy meg is van a következő évek egyik legvárósabb játéka Switch-re. A kreatívan bejárható világáért is dicsért Breath of the Wildból közel 15 millió példány fogyott el világszerte, amivel a legsikeresebb Zelda lett.

Volt még másik Zelda is a Directben, az 1993-as, még Gameboyra megjelent Link's Awakening remake-jéből pedig bőven mutattak játékmenetet is. A játék egyrészt nagyon jól néz, másrészt az is kiderült, hogy olyan mód is került bele, amivel saját dungeont tervezhetünk magunknak. A legfontosabb hír pedig, hogy mindez szeptember 20-án érkezik.

A Direct elején elszórakoztak azzal, hogy Mario ősellensége, Bowser ugrott be véletlenül Doug Bowser, a Nintendo America egyik vezetője helyett, hogy aztán szomorúan lesétáljon a színről. Ez azonban – ahogy az várható is volt – nem a nagy Mario-bejelentések éve volt. Nem hangsúlyozták ki túlságosan a Super Mario Maker 2-t sem, ami már június végén érkezik, de az is igaz, hogy a Directet megelőzte az első meghívásos Super Mario Maker 2 Invitational, amiben a világ legjobbjainak olyan pályákon kellett átjutniuk, amiket a fejlesztők direkt erre a bajnokságra állítottak össze.

Még idén érkezik a jópofának kinéző Luigi's Mansion 3 is, amiben Mario testvérének kell kísértetvadászatra indulnia egy szellemhotelben. Az ijesztgetés keveredik a mókával, befogott szellemekkel lehet püfölni más szellemeket, és jön Luigi nyálkaváltozata, Gooigi is. A víztől irtózik, de számos nehéz helyzetben lesz majd fontos segítő, és akár kooperatívban is lehet játszani vele.

Az ikonikus Nintendo-karaktereknél maradva, a bemutatót a szokásos Treehouse stream követte, amik alatt a fejlesztőkkel beszélgetnek, és ezúttal játékmenetet is bőven mutattak a Pokémon Swordból és Shieldből. Ezeknél is hasznát lehet majd venni a Pokéball Plusoknak, egy kulcstartóra emlékeztető, nyomógombós kis labdáknak. Fel lehet rá tölteni pokémonokat, ezzel pedig különböző extrákat lehet szerezni.

A sokak által nagyon várt Animal Crossing-részben, a New Horizons-ban egy elhagyatott szigeten kell új civilizációt felépítenünk, és ebből is volt már játszható verzió az E3-on a Treehouse-ban. Azonban rossz hír a rajongóknak, hogy az eredetileg idei megjelenést eltolták, csak 2020. március 20-án jön majd a játék. Koizumi Josiaki, a Nintendo egyik vezetője ezt azzal indokolta, hogy „a halasztásra azért volt szükség, hogy a játék a lehető legjobb legyen."

Volt trailer a Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Orderhez is, amiben a Marvel filmes univerzuma keveredik a képregények világával, van benne X-men, a Bosszúállók és a Netflixen futó sorozatok szereplői is, és itt is a végtelen kövekre hajtó Thanos a főellenség. A képregényes hangulatot, és látványos csatákat ígérő játék július 19-én érkezik, de a játékmenetet nem a Directben, hanem már korábban felfedték a fejlesztők.

Érdekes összefonódás lesz, hogy a Nintendo egy körökre osztott stratégiával készül a Netflixre augusztusban érkező The Dark Crystal: Age of Resistance mellé, ami pedig a Frank Oz-féle 1982-es A sötét kristályhoz lesz előzménysorozat. Leginkább a szépemlékű Final Fantasy Tactics-ot idézi a The Dark Crystal Age of Resistance Tactics, ami még idén érkezik.

Amik még érdekességek voltak:

Volt új trailer a Fire Emblem: Three Houses-ból is, amiben a rajzfilmes dizájnú karaktereket keverték a realisztikus környezettel. A játék már július végén jön.

A Super Smash Bros. Ultimate-be a Dragon Questből is érkezik új szereplő, ahogy később Banjo-Kazooie is bekerül a játékba.

Novemberben jön Mario és Sonic, akik a tokiói olimpiára hangolva új és klasszikus olimpiai sportágakban küzdenek meg egymással és a barátaikkal.

Travis Touchdown visszatér 2020-ban a No More Heroes 3-ban.

Kiderült, hogy szeptember 13-án érkezik a tavalyi E3-on bejelentett Daemon X Machina meches játék.

Bedobtak a Directben egy sor portot is, hamarosan mindenki magával viheti a Witcher III: Wild Huntot.

A Sega Saturn üdvöskéje, a Panzer Dragoon felturbózott grafikával érkezik majd télen a Switch-re.

A konzol hordozhatóságát egy olyan videóval promózták kicsit, amiben egy pár éjszaka, kifejezetten az erdő közepén, egy elhagyott villában kezd Resident Evilözni. A szériának egyébként az 5., és 6. része is jön a Switch-re.

Ezzel letudta az E3 előtti nagy prezentációját a Nintendo mellett az Electronic Arts, a Microsoft, a Bethesda, a Devolver Digital, a Ubisoft és a Square Enix is, ezeket itt lehet visszaolvasni.